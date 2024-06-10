Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери

Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками волнующей и загадочной историей, произошедшей после кончины ее знаменитой матери, заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Старшая дочь актрисы рассказала, что долгое время не могла отыскать дома архивные снимки, которые собиралась опубликовать в интернете в память о маме. Эти фотографии существовали лишь в единственном экземпляре, и их утрата особенно болезненно воспринималась из-за отсутствия копий.

Анна несколько дней безрезультатно искала фотографии, и уже была на грани слез от разочарования и беспомощности. Но произошло нечто мистическое и необъяснимое, что Анна восприняла как помощь от матери. В какой-то момент ей пришла мысль заглянуть в одно из самых неожиданных мест, где она нашла потерянные снимки. На следующий день дочь актрисы поделилась таки с подписчиками фотографиями из своего далекого детства.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая 2024-го на 54-м году жизни. Актриса на протяжении пяти лет пыталась победить рак. У нее была самая агрессивная форма – глиобластома. Похороны состоялись 1 июня на Троекуровском кладбище.