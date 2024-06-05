Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи"

Несколько месяцев назад стало известно, что бывший супруг Ксении Бородиной женился в третий раз. Его избранницей стала молодая девушка по имени Валерия. Курбан Омаров официально объявил о своем романе сразу после развода с экс-ведущей "Дома-2". Сама шатенка заявляла, что бывший супруг ей изменял. Курбан нападки бывшей жены не комментировал и предпочел сконцентрироваться на счастье с нынешней возлюбленной.

Пара обменялась кольцами в подмосковном ЗАГСе, однако праздника с гостями и пышным банкетом как такового не было. Омаров предпочел тихо расписаться и вместе с Валерией уехал в свадебное путешествие в ЮАР. Тогда многие раскритиковали экс-супруга Бородиной за жадность и заявили, что и самой свадьбы, вероятно, не было.

Видео с церемонии в соцсетях Курбана Омарова появилось только сейчас и произвело фурор. Многие отметили, что на празднике нет ни гостей, ни праздничного стола. А бывший возлюбленной звезды "Дома-2" потратился только на платье для невесты и свой костюм. Впрочем, и одежда молодоженов вызвала неоднозначную реакцию.

"А почему он как на траур оделся?", "Прям распирает его, чтобы Ксюха увидела", "Это загс или фотосессия?", "В итоге когда? Сейчас или месяц назад?", "На чужом несчастье счастье не построишь, все возвращается", – набросились с критикой на жениха.





Однако многие отметили то, как гармонично Валерия выглядит рядом с Курбаном. Многие принялись сравнивать новую жену бизнесмена с Бородиной.

"Счастье в мелочах, он что хотел-то и нашел, а не вечно эта Бородина сорока с пакетами с а-ля ЦУМа", "Вы потрясные! Слышно где-то лай… Счастья, любви!" – написали поклонники.

Многие считают, что экс-супруг Ксении провел поспешную свадьбу без излишеств из-за положения новой избранницы. Некоторые заметили на ее фото округлившийся животик.

Ранее сообщалось, что Бородина влепила пощечину бывшему мужу после новостей о свадьбе.