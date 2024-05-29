Встревоженная жена Петросяна вышла на связь и сделала заявление: "Очень плохо"

Пятой женой Евгения Петросяна стала его молодая помощница Татьяна Брухунова. Влюбленных не смущала ни разница в возрасте, ни бесконечные пересуды за спиной. Оба уверенно заявляли, что они счастливы вместе. Тем не менее критику в адрес комика и его жены не остановило даже рождение двух детей.

Сейчас Татьяна стабильно сталкивается с хейтом. Причем критикуют ее за все подряд: оделась не по возрасту, слишком много ходит по театрам, очень мало проводит времени с сыном и дочерью. Сама же Брухунова старается не реагировать на выпады, лишь иногда напоминая подписчикам, что за необдуманные слова можно ответить по закону.

Так, сегодня жена 78-летнего Петросяна вышла на связь и встревожила поклонников своей фразой. Она процитировала известного японского писателя Харуки Мураками.

"Верь – всё пройдёт. Даже если очень плохо – это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно", – заявила супруга артиста.

Вероятно, эта цитата не имеет никакого отношения к жизни Брухуновой и Петросяна, а просто понравилась 35-летней супруге юмориста, и именно поэтому она поделилась ей в своем блоге. Однако некоторые уверены, что Татьяну что-то беспокоит.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают новую спутницу Петросяна, которую он предпочел Брухуновой. Артист появился в обществе женщины по имени Джульетта.