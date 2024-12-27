Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после слива интимных фото

В начале месяца Анна Asti стала жертвой преступников, которые взломали ее смартфон и слили в Сеть интимные снимки певицы. По просторам интернета также распространили ролик якобы с артисткой. На кадрах – постельная сцена. Однако, по словам Анны, это видео ей не принадлежит.

Тогда Asti рассказала, что шантажисты не оставляют ее в покое с июня, требуя деньги. Все эти полгода она жила в страхе и справилась только благодаря мужу, который постоянно был рядом и поддерживал.

А затем исполнительница появилась на концерте в Минске, и зрители наблюдали трогательную картину. Супруг Анны вышел на сцену с огромным букетом роз для жены и сказал, как сильно ее любит. Исполнительница хита "Царица" едва сдерживала слезы. А когда избранник ее обнял, то разрыдалась. "А мне потом работать!" – сказала звезда, вытирая мокрые глаза.



С того момента, как интимные фото Asti попали в сеть, прошло почти три недели, а в их с мужем отношениях все так же покой и гармония. Певица рассказала, что они с возлюбленным почти не расстаются, устраивают друг другу романтические свидания.



"У нас каждый день одно сплошное свидание. Мы умеем разделять работу и личные отношения и не каждую секунду общаемся", – заявила певица.

После того как фото Анны попали в Сеть, многие звезды публично выразили ей поддержку. Так, Лера Кудрявцева заявила, что на фото женщина с прекрасной фигурой, поэтому стесняться ей нечего.