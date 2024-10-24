Петров рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы: "Иногда хочется от всего отвлечься"

Известный артист Александр Петров уже год счастлив в браке с 23-летней Викторией Антоновой. Пара познакомилась буквально в прошлом году и через несколько месяцев отношений сыграла свадьбу. Звезда "Полицейского с Рублевки" редко делится подробностями своей личной жизни, однако в этот раз сделал исключение и рассказал, как изменился после свадьбы.

По словам Александра, связав свою судьбу с Викторией, он стал больше времени проводить дома. Ночные тусовки больше не интересуют, а свободное время предпочитает проводить с молодой супругой и близкими друзьями, которых он приглашает к себе, поделился актер.

"Зову друзей к себе, иногда мы выезжаем компанией за город или идем в баню. Бывает, ходим в кино с женой", – откровенничает звезда телеэкранов.





Кроме того, Петров – фанат атмосферных заведений в Москве. По словам актера, часто он выбирается в центр города и наслаждается видами с террасы какого-нибудь ресторанчика. У него даже есть свой собственный перечень мест, которые ему по душе. До недавнего времени в перечне были Патриаршие пруды и Сандуновские бани, однако их пришлось исключить – часто узнают поклонники.

"Все-таки иногда хочется от всего отвлечься, а когда с тобой кто-то заговаривает, волшебство улетучивается", – философски заявил артист.

Петров признается, что мечтает в будущем создать собственную арт-площадку, на которой обязательно должна быть сцена. Там он хочет проводить творческие вечера, наслаждаясь поэзией. Также в этом месте должны быть кафе и магазин сувениров.

Ранее сообщалось, что 23-летняя супруга Петрова принимает поздравления.