Вернувшаяся в Дубай дочь Заворотнюк рассказала, как справилась с горем после смерти матери

Известная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая после пяти лет борьбы с онкологией. В последние дни жизни звезда "Моей прекрасной няни" почувствовала себя хуже, и к ней прилетела дочь, которая живет с мужем в Эмиратах. После смерти мамы девушка осталась в России рядом с бабушкой и сестренкой. 21 октября Мила отметила шестилетие. Анна поздравила малышку и вернулась в Дубай.

В своем блоге Заворотнюк поделилась фотографией с моря и рассказала, как смогла пережить горе после утраты родного человека. По словам Анны, потеряв маму, она никогда не сможет стать прежней, однако память о ней помогает продолжать жить.

"Восстановиться полностью невозможно, но жить с памятью, благодарностью, любовью и мыслью о том, что родители хотели бы, чтобы вы были счастливы, помогает", – признается дочь актрисы.





Звезда "Закрытой школы" отметила, что теперь учится жить без одного из самых дорогих для нее людей. В этом ей очень помогает муж, который поддерживает девушку во всем. Анна считает, что впереди их ждет множество прекрасных моментов, несмотря ни на что.

Напомним, Анастасия Заворотнюк страдала от глиобластомы – опухоли мозга. О страшном диагнозе актриса узнала практически сразу после рождения младшей дочери. Последние годы она вела закрытый образ жизни, а семья тщательно оберегала покой Анастасии и не допускала утечки информации о состоянии в СМИ. Все это время рядом был супруг Заворотнюк – Петр Чернышев, который сейчас воспитывает дочь Милу.

Ранее в Сеть попали кадры мужа Заворотнюк спустя несколько месяцев после смерти актрисы.