"Из одних проблем в другие": Лерчек считает себя виноватой из-за интрижки с женатым рэпером

Этой осенью состоялась премьера реалити-шоу "Звезды в джунглях", съемки которого проходили несколькими месяцами ранее в Колумбии. Данный сезон отличился громкими скандалами. В частности, общественность обсуждает случившуюся во время съемочного процесса интрижку между двумя участниками – женатым рэпером Алишером Мирзохоновым, более известным как Natan, и недавно разведенным блогером Лерчек, которая в миру – Валерия Чекалина.





Смотря новые выпуски "Звезд в джунглях", зрители осудили артиста за неверность супруге, а Лерчек – за близость с несвободным мужчиной. Однако в недавнем интервью блогер поспешила объяснить, что изначально не знала о статусе рэпера. Мол, Natan не предупредил, что женат. В шоу "Алена, блин!" Чекалина рассказала, что поддалась эмоциям и чувствам, при этом ничего большего, чем поцелуй, между ней и артистом не было.

Позднее Лерчек хотела принести извинения супруге рэпера, но не смогла с ней связаться. Она считает себя виноватой из-за сложившейся ситуации.

"Я сама виновата, что из одних проблем куда-то скакнула... с головой нырнула во все это и отдалась течению", – сказала Валерия.





Чекалина подозревает, что Natan использовал ее с целью привлечения внимания к своей персоне. Дескать, все это было, скорее всего, ради пиара. По словам Лерчек, рэпер якобы делал знаки внимания и другим участницам данного реалити-шоу.

Вскоре после выхода в эфир первого выпуска "Звезд в джунглях" и съемок для шоу "Алена, блин!" блогеру Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела. Экс-супруги якобы незаконно перевели валюту за границу. Им грозит до 10 лет колонии.