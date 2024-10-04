Юлия Пересильд призналась, что мечтает вернуться в космос

Проходящий в Сочи Международный фестиваль зрительского кино "КиноБраво" собрал многих знаменитостей. Приехала в город-курорт и первая в мире актриса-космонавт Юлия Пересильд.

5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" Юлия Пересильд стартовала с космодрома "Байконур". Она провела в космосе почти 12 дней, занимаясь съемками фильма "Вызов". И в итоге стала пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей преодолевшей силу земного притяжения, и второй, работавшей и жившей на МКС.

"Мне бы очень хотелось снова ощутить то, что мы ощущали, – призналась она в интервью женскому журналу "Клео.ру" спустя два года после полета. – Мне космос часто снится!"





Хотя идею снова побывать на МКС актриса не считает хорошей. "Все, что мы должны были сделать там как киношники (вместе с режиссером Климом Шипенко. – Прим. ред.), мы сделали, – пояснила она. – Зачем туда опять летать? Теперь надо ставить перед собой новые вызовы, чтобы прошло не повторяться и двигаться дальше".

Стоит напомнить, что на премьере фильма "Вызов" продюсер Константин Эрнст заявил: "Мы планируем полетать на Луну, чтобы снимать "Вызов-2". Желательно тем же составом".