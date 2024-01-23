Как исхудала Полина Гагарина и почему за это ее критикуют поклонники

Дебаты вокруг фигуры 36-летней певицы продолжаются: некоторые восхищены ее решимостью и направленностью на цель, в то время как другие высказывают критику, указывая на её излишнюю худобу. Звезда откровенно говорит о своей предрасположенности к полноте, вспоминая, как в детстве лишний вес мешал ей добиться успехов в танцевальной карьере. Поэтому изящная талия Полины Гагариной – это не дар, а результат усилий.

Певица регулярно сталкивается с критическими замечаниями о своем внешнем виде в Сети. В частности, некоторые пользователи предполагают, что ее неуклонная борьба с весом привела к развитию анорексии.





В начале года певица отправилась вместе с дочерью на отдых на Мальдивы, где теплый климат острова заставляет ее носить откровенную одежду. На страницах ее блога стали чаще появляться снимки в купальнике, что послужило увеличению числа гневных комментариев под фото.

Полина Гагарина недавно поделилась снимками с отдыха, где она наслаждается солнечными ваннами, одетая в купальный костюм и снаряжение для плавания. Подпись "Загораю" сопровождает изображение. Однако ее худоба вызвала бурные обсуждения среди фолловеров, которые в очередной раз высказали мнение, что певица, возможно, перестаралась с похудением:





"Сколько можно свои кости выставлять на всеобщее обозрение?"; "Надо покормить срочно"; "Нет, ну это уже чересчур", Слишком худо и сухо. Это перебор я считаю. Почему до сих пор некоторые думают, что это красиво?", – такие неодобрительные комментарии оставили пользователи относительно внешнего вида Полины Гагариной.





