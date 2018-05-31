Грибок ногтя: лечение, препараты

Грибковое поражение ногтей часто проявляется у людей разного возраста, особенно при несоблюдении гигиены. Эта проблема является не только косметической, ведь развитие грибка опасно, заболевание может перейти на здоровые участки кожи.

Главные стадии развития болезни

У грибкового поражения ногтя есть несколько стадий развития. И чтобы лечение прошло быстро и успешно, следует обратить внимание на симптоматику начинающегося заражения:

Стадия первая. Начало заболевания характеризует себя практически незаметными симптомами, на ногтях появляются небольшие пятнышки или белые полосы. В некоторых случаях такие полосы располагаются по краю среза или в самых уголках ногтевой пластины. При этом сам ноготь никак не изменяется, он не становится толще, поверхность сохраняется ровной. На начальной стадии специалисты рекомендуют применять специальные лаки для устранения грибка, также могут помочь народные средства. Стадия вторая. Такая стадия может длиться довольно длительное время. Сначала пятно на ногтевой пластине увеличивается в размерах, после чего начинает изменять оттенок на желтый или коричневый. Структура ногтя меняется, пластина становится более толстой, рыхлой и может слоиться. Поражение затрагивает более половины ногтя и его основание. Здесь лечение будет длительным, но все же врачи не рекомендуют использовать препараты в виде таблеток. Третья стадия. Это самая тяжелая форма, когда грибок поражает ноготь полностью. В этом случае ногтевая пластина становится очень толстой, она легко отслаивается от пальца и может крошиться. Ноготь приобретает желтый или коричневый цвет. На третьей стадии появляется резкий неприятный запах, а также присутствуют болезненные ощущения при надевании носков. Кожа вокруг воспаляется и чешется. Если случай тяжелый, то врач может посоветовать удалить ноготь полностью, в остальных случаях используют таблетки против грибка.

Активные компоненты в составе таблеток от грибка

В продаже существует масса средств, которые помогают уничтожить грибок, все они оказывают одинаковое воздействие на организмы. Сначала компоненты останавливают рост грибков, а уже после этого начинают их уничтожать.

Когда главный действующий компонент попадает в желудок и кишечник, проникая через слизистую в кровь, а уже с кровью распространяется по всему организму. Таким образом, таблетки от грибка помогают устранить проблему изнутри. Препараты длительное время сохраняются в организме, а потом выводятся вместе с мочой.

Каждое лекарственное средство может иметь в составе определенный действующий компонент, помогающий устранить грибок. В продаже можно найти массу таблеток с разными действующими веществами:

если в составе присутствует флуконазол, то он оказывает воздействие на микроорганизмы, подавляя их размножение;

гризеофульвин в препарате оказывает внутриклеточное воздействие на грибок;

интраконазол не дает образовываться эргостеролу, который позволяет развиваться элементам клеток;

в продаже существуют препараты, главным компонентов которых является кетоконазол, он прекращает микросинтез микроорганизмов в клеточных мембранах.

Правила приема таблеток

Чтобы правильно провести лечение грибка ногтей, необходимо знать определенные правила использования препаратов против этого заболевания:

Антимикотические препараты обычно выпускают в виде капсул и таблеток, принимают средство во время приема пищи. При этом важно запивать препарат большим количеством воды. Средства из группы азолов не следует использовать в период кормления младенца грудным молоком, а также если женщина вынашивает ребенка. Препараты против грибков важно использовать в одно время с определенным промежутком времени, это повысит их эффективность. Строго запрещено прекращать прием лекарственного средства самостоятельно, а также пропускать прием таблеток. Это повышает риск развития рецидива. Если у пациента снижена кислотность желудка, то ему стоит отказаться от применения средств на основе азолов. Если же необходимо применить именно такие препараты, то запивают лекарство не водой, а кислым соком. При пропуске лечения препаратами, специалисты рекомендуют в кротчайшие сроки восполнить недостающую дозу. При этом использовать двойную дозу лекарства не следует.

Назначить такие таблетки может только лечащий врач. Грибок ногтя легко поддается лечению, как говорят отзывы врачей, можно вылечить грибок всего за неделю, если заболевание не перешло на вторую стадию.

Препараты для лечения грибка

Существует большое количество недорогих, но эффективных препаратов для удаления грибка. Мы опишем несколько действенных лекарственных средств, которые помогут быстро справиться с проблемой.

Микозан

Чтобы вылечить грибок, приходится тратить немало времени. Микозан же помогает значительно ускорить процесс лечения, и помогает восстановить поврежденный ноготь после выздоровления. Препарат был разработан нидерландской компанией, и имеет множество положительных отзывов о своей эффективности. Цена на препарат достаточно высокая, в некоторых регионах она остановилась на отметке 700 рублей, в других лекарство можно купить не дешевле 1100 рублей.

Главное действующее вещество лекарства обладает отличным противогрибковым действием, фильтрат фермента ржи не дает микроорганизмам размножаться. Дополнительно в составе можно увидеть такие компоненты, как:

очищенная вода;

диметилизосорбид;

пентиленгликоль;

гидроксиэтилцеллюлоза.

Схема применения препарата:

в наборе присутствует аппликатор, с помощью которого будет удобно нанести средство на ногтевую пластину;

препарат наносят на весь ноготь, а не только на пораженную его часть;

после того как Микозан будет нанесен, средство должно высохнуть;

один раз в неделю следует зачищать ноготь с помощью одноразовой пилочки.

Йодинол

Грибок состоит из белка, а исследования специалистов показали, что при контакте с йодом, эти белки начинают сворачиваться, по этой причине лекарственное средство отлично помогает бороться с заболеванием. Йодинол обладает антисептическими свойствами, благодаря чему легко уничтожает микроорганизмы.

Это средство можно отнести к достаточно дешевым препаратам, его стоимость не превышает 150 рублей. Такое средство обычно применяют для протирания пораженного участка или примочек, но чтобы быстро вылечить грибок, рекомендуется делать компрессы с Йодинолом.

Инструкция по применению:

для начала берется ватный диск и смачивается в растворе;

спонж накладывают на пораженный ноготь и фиксируют пластырем;

применяют такой компресс два раза в день, делают его утром и вечером;

курс лечения длится не больше пяти суток.

Тербинафин

Это достаточно эффективный препарат от грибка ногтя, главным действующим веществом является тербинафин. Лекарственный препарат помогает справиться с поражением ногтей на любой стадии грибка, при осложненной форме врач может посоветовать продлить курс лечения. Как говорят специалисты, такие таблетки лучше всего принимать не менее шести недель, чтобы полностью избавиться от грибков.

Основные противопоказания:

детский возраст до трех лет;

период грудного вскармливания;

непереносимость компонентов в составе;

нарушение работы почек;

печеночная недостаточность;

период вынашивания ребенка.

Если необходимо приобрести недорогое средство от грибка, то этот препарат станет отличным предложением. Цена на таблетки не превышает 170 рублей, поэтому средство можно назвать достаточно бюджетным.

Стоит отметить, что детям такой препарат может назначить только лечащий врач, при этом разрешено употреблять не более 12 таблетки, прием производят один раз в день. Взрослые принимают по целой таблетке один раз в сутки. Продолжительность курса подбирает лечащий врач, который оценит состояние пациента и тяжесть заболевания.

Побочные эффекты развиваются крайне редко, но иногда пациенты сталкиваются с расстройством желудка. Эти неприятные симптомы быстро проходят, поэтому корректировать дозировку нет необходимости.

Флуконазол

Препарат считается одним из самых эффективных и недорогих средств, которые борются с грибком, именно так считает большинство дерматологов. Чтобы излечить заболевание с помощью Тербинафина, придется потратить от шести до восьми недель, но в этом случае достаточно правильно подобрать дозировку препарата, и лечение даст результат уже через неделю.

В продажу выпускают обычно капсулы лекарственного средства. Главным действующим компонентом является флуконазол, в одной капсуле содержится 150 мг активного вещества. К противопоказаниям можно отнести:

возраст ребенка до одного года;

индивидуальная непереносимость компонентов;

аллергические реакции на препарат;

период грудного вскармливания;

почечная недостаточность;

нарушение функций печени;

период вынашивания ребенка.

Оптимальную дозу должен подбирать лечащий врач, только доктор сможет определить степень поражения ногтя, но дозировка за сутки не должна превышать 400 мг вещества.

Маленьким детям после года рассчитывает дозировку врач, при этом на килограмм веса берется от трех до двенадцати миллиграммов препарата, в зависимости от степени поражения ногтевой пластины. Курс лечения завершают после того, как у пациента полностью отрастет здоровый ноготь.

Этот препарат в таблетках может привести к определенным побочных эффектам, к ним можно отнести:

ломота в теле и мышцах;

приступы судорог;

спазмы и боли в желудке;

тошнота и рвота;

приступы мигрени;

аллергические реакции на компоненты.

Флуконазол можно отнести к недорогим лекарственным средствам, которые помогают бороться с грибком ногтей. Средняя стоимость препарата составляет около 160 рублей за упаковку.

Фукорцин

Главным действующим веществом здесь является ацетон, также в составе присутствует борная кислота и резорцинол. Это средство считается один из самых дешевых и достаточно эффективных в борьбе с грибковой инфекцией на ногтях. Препарат обладает антисептическим и бактерицидным действием, поэтому быстро решает проблему.

Способ применения:

для обработки поверхности ногтя, следует использовать специальный стеклянный аппликатор, который продается вместе с флаконом;

если использовать его неудобно, то можно заменить аппликатор на ватную палочку, это необходимо, когда площадь поражения достаточно велика;

после обработки, ногти приобретают розовый оттенок;

когда процедура завершится, на ноги надевают чистые носки из натурального материала (лучше использовать носки из хлопка).

Носки придется выбросить, так как раствор их окрасит и использовать их повторно не представится возможности. Кроме того, лучше избавиться от тех носков, которые соприкасались с пораженными ногтями, это дает возможность избежать повторного рецидива.

Отзывы пациентов

Юрий, 32 года

"С моей проблемой мне помог справиться только Микозан, хотя средство и достаточно дорогое, но оно отлично помогает уничтожить грибок. Мазь удобно использовать, и ее хватает на весь курс лечения. Уже через одну неделю смог заметить, что состояние ногтей улучшилось."

Елена, 23 года

"Я часто хожу в бассейн, и поэтому тщательно слежу за состоянием своих ногтей и кожи. В таких местах можно легко заразиться грибковым заболеванием, поэтому при первых же признаках я применяю Лоцерил. Средство хорошо помогает устранить заболевание на начальной стадии. Использовать препарат очень удобно, так как сверху можно нанести обычный лак."

Людмила, 48 лет

“Грибок ногтей у меня появился много лет назад, и после лечения он постоянно возвращается. На этот раз врач рекомендовала пропить курс капсул Флуконазола, и уже более полугода я не замечала признаков этого заболевания.”