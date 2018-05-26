Заболевания щитовидной железы: симптомы у женщин

Функция эндокринной системы, ее органов заключается в выработке гормонов, отвечающих за нормальное протекание целого ряда важных процессов. Изменение их количества в ту или иную сторону негативно сказываются на работе репродуктивной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем.

Проявляется это в виде плохого самочувствия, снижением репродуктивного здоровья. У женщин симптомы заболевания щитовидной железы, главного гормонообразующего органа, встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин.

ФУНКЦИИ ОРГАНА

Щитовидная железа располагается в середине передней части шеи. Внешне напоминает щит, что и дало название. В органе запасается йод, который используется для выработки тиреоидных гормонов – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Дополнительно – кальцитонин, гормон, который отвечает за регулирование фосфорно-кальциевого обмена.

Щитовидная железа выполняет следующие функции:

регулирование обмена веществ;

проведение энергетического обмена;

поддержание состава крови в норме;

обеспечение нормального функционирования головного мозга, почек, сердечно-сосудистой, нервной системы, органов дыхания;

регулирование содержания гормона роста соматотропина;

влияние на формирование костного и мышечного скелета эмбриона, развития костей, зубов у ребенка в фазы роста.

Для женщин щитовидная железа значима в плане стабильной работы органов репродуктивной сферы, нормального протекания беременности и развития плода.

ВИДЫ ПАТОЛОГИЙ

Современной медициной выделяются такие патологические процессы, локализующиеся в щитовидной железе:

Эутиреоз – изменения охватывают исключительно ткани органа. Выработка гормонов в норме, отклонений в работе других органов и систем не наблюдается. Гипотиреоз – патологический процесс, который развивается на фоне недостаточной выработки гормонов. Следствием этого становится нарушения в обменных процессах. Человек становится заторможенным. Гипертиреоз или тиреотоксикоз – гормонов вырабатывается слишком много. Это приводит к отравлению организма. Все системы начинают работать неверно. Аутоиммунные заболевания – наблюдаются при гипертиреозе. Главным провоцирующим фактором выступают клетки иммунной системы, которые начинают активно вырабатывать антитела, разрушающие действуя на щитовидную железу.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАТОЛОГИЙ

На начальной стадии дифференцировать симптомы какого-либо заболевания щитовидной железы у женщин от иных патологий, связанных с нарушением гормонального фона, затруднительно. Это объясняется общностью клинической картины.

Первый признак, который заставляет подозревать нарушения в работе щитовидной железы – резкое изменение массы тела. Это может быть как увеличение, так и уменьшение. Дополнительно больной может жаловаться на сонливость, усталость, депрессивное настроение.

Нередко могут отмечаться нарушения пищеварения (запоры или диареи), повышенная потливость, мышечные боли.

При заболеваниях щитовидной железы нарушается гормональный фон. Из-за этого, в свою очередь, у женщин начинаются менструальные расстройства, снижается половая активность. Некоторые жалуются на ухудшение памяти, появление несвойственной заторможенности, рассеянности, раздражительности и даже агрессивности. Изменения распространяются и на кожные покровы – они становятся сухими, склонными к растрескиванию. Волосы выпадают.

ГИПОТИРЕОЗ

Когда в организме недостаточно вырабатывается тиреоидных гормонов человек стремительно набирает вес. У него появляется боязнь низких температур, слабость, сонливость. Волосы на бровях и голове начинают активно выпадать. Наблюдаются изменения со стороны сердца – сердечный ритм становится медленнее (брадикардия), снижаются показатели артериального давления. У женщин отмечается раннее наступление климакса.

ГИПЕРТИРЕОЗ

Это состояние сопровождается учащением пульса, повышением артериального давления, одышкой, нарушением качества сна. Наблюдается снижение массы тела, появляется раздражительность, нервозность. Учащается мочеиспускание, отмечаются приливы – смена приступов жара ознобом. У некоторых начинают дрожать руки, ухудшается зрение.

АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ

Отмечается две формы – острая и хроническая. Острый тиреоидит или воспаление щитовидной железы своей клинической картиной напоминает обычную простуду. Повышается температура тела, одновременно отмечается озноб. Также у женщин это заболевание щитовидной железы сопровождается такими симптомами, как боль в горле при глотании, охриплость.

Для лечения используют антибиотиками и препаратами из группы противовоспалительных. В редких случаях назначается курс гормонов. Состояние может длится от 2 до 3 недель

Хронический тиреоидит или болезнь Хашимото. Часто отмечается у молодых женщин. Когда в иммунной системе наблюдаются сбои, щитовидная железа начинает разрушаться. Среди признаков патологического состояния называют постоянную усталость, полное безразличие, чувство хронического недосыпания. Кожа начинает шелушиться, выпадают волосы, веки и лодыжки отекают.

Больная женщина резко поправляется и с избыточной массой никак не удается справиться. Нередко наблюдаются нарушения менструального цикла.

БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ ИЛИ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ

Патологическое состояние имеет аутоиммунное происхождение. Ткани щитовидки разрастаются, образуется зоб. Достаточно часто склонность к заболеванию передается по наследству.

Специалистами выделяется три стадии развития Базедовой болезни:

Легкая – потеря веса не превышает 10%, частота пульса не выше 100 ударов в минуту. Средняя – человек утрачивает до 20% массы, пульс учащается и доходит до отметки 120 ударов в минуту. Тяжелая – потеря массы тела больше 20%, частота пульса превышает 120 ударов в минуту.

Клиническая картина диффузного токсического зоба сопровождается утолщением шеи, образованием плотного узла. Также отекает лицо, глазные яблоки начинают выпячивать. Из-за поражения глазного нерва развивается слепота.

Женщины резко худеют, у них отмечается дрожание пальцев на руках, приступы повышенного сердцебиения. Нередко наступает тошнота, рвота, расстройства в работе кишечника. Кожные покровы темнеют, становятся тактически влажными.

Осложнения патологии:

жировая дистрофия печени;

сахарный диабет;

бесплодие.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Узлы в щитовидной железе – результат гиперплазии тканей органа, а также избыточного деления ее клеток. Состояния могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. В последнем случае образования перерождаются в раковый процесс.

Основными симптомами этого заболевания щитовидной железы у женщин являются:

болезненные ощущения в области шеи, ушей;

затрудненное дыхание;

дискомфорт при глотании;

кашель;

сиплость;

уплотнения на шеи, которые быстро увеличиваются.

Влияние возраста на клинику патологий щитовидной железы

Медицинской практикой доказано – характер клинической картины, а также тяжесть последствий, возникающих при тех или иных нарушениях в работе щитовидной железы, определяются возрастом женщины.

ПОДРОСТКИ

Патологии органа у детей могут быть как врожденными, так и развившимися в период полового созревания. Спровоцировать развитие приобретенных форм способны инфекционные заболевания, недостаток питания, стресс.

В результате нарушений в работе органа отмечаются отклонения в росте, умственном и физическом развитии. Нередко диагностируется снижение интеллекта.

Родителей девочек-подростков должны насторожить такие явления:

запаздывание начала полового созревания;

отсутствие менструаций;

слабое развитие молочных желез;

отставание в росте;

рассеянность;

агрессивность;

снижение работоспособности;

избыточная медлительность или, напротив, суетливость.

ЖЕНЩИНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

У девушек в возрасте от 20 до 50 лет чаще всего диагностируют гипертиреоз и аутоиммунные заболевания. Нарушение концентрации гормонов приводит к задержке менструации, чрезмерная обильность. У большинства женщин с хроническими патологиями отмечается бесплодие.

Во время беременности на фоне общего гормонального сбоя развивается тиреотоксикоз. Эта патология сопровождается повышенной слабостью, учащенным сердцебиением, дрожанием рук, раздражительностью, нарушением сна.

Если ранее женщина не обращалась к эндокринологу и в ее карте нет записей о заболеваниях щитовидной железы, перечисленные симптомы могут быть списаны на беременность.

У беременных гормоны могут не только повышаться чрезмерно, но и снижаться. Таким образом, развивается гипотиреоз.

Тревожными сигналами являются:

болезненные ощущения в суставах;

мышечные судороги;

снижение частоты пульса;

чрезмерно быстрый набор веса;

сухость кожных покровов;

выпадение волос;

депрессия, раздражительность.

Не являются редкостью осложнения во время родов. Высока вероятность рождения детей с физическим недоразвитием, умственной отсталостью, глухотой и немотой (эти патологии могут совмещаться).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ КЛИМАКСЕ

Наступление климакса сопровождается снижением выработки гормонов. Изменение фона провоцирует заболевания щитовидной железы.

Это, в свою очередь, еще больше усугубляет течение климактерического синдрома и проявляется в следующем:

тревожность;

обострение болевого синдрома в суставах;

мышечные судороги;

дрожание рук;

обильное выпадение волос;

ломкость ногтей;

развитие остеопороза.

Проблема с щитовитной железой являнтся благоприятной почвой для развития других болезней.