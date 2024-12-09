Кожа краснеет и шелушится: что такое аллергия на холод и как с ней ужиться

Зима – это не только уютные шарфики и теплые снежные вечера, но и испытание для кожи. Особенно если после прогулки на морозе лицо превращается в красное полотно, руки покрываются пятнами, а зуд напоминает про себя весь вечер. Нет, это не "вышла на улицу без варежек, сама виновата". Это может быть аллергия на холод. Да-да, такая штука существует. Разбираемся, что это такое, как с ней жить и не сойти с ума.

Аллергия на холод: миф или реальность?

Официально врачи называют это "холодовой крапивницей". Причем, несмотря на слово "аллергия", сама реакция происходит не из-за какого-то специфического аллергена, как в случае с цветочной пыльцой или котиками. Тут все хитрее. Под воздействием низких температур организм начинает выделять гистамин – вещество, которое в норме активизируется, чтобы защищать нас. Но иногда он работает слишком активно, и в итоге: красные пятна, сыпь, зуд, а иногда даже отек.

У кого-то эти "прелести" проявляются только на руках или лице, а кто-то чувствует, будто весь организм объявил протест против зимы. Но как только потеплеет, симптомы уходят, как будто их и не было. Но это не значит, что проблему можно игнорировать.

Как понять, что это именно аллергия?





Давай проверим. Вот несколько популярных "звоночков", которые говорят, что твоя кожа капризничает из-за холода:

Кожа краснеет и чешется после прогулки или контакта с чем-то холодным (например, ты держала стаканчик с мороженым).

Шелушение и сухость, которые не спасает даже твой любимый крем.

Появляются волдыри или пятна, которые напоминают ожоги от крапивы.

В тяжелых случаях может появляться отеки или головная боль.

Если заметила у себя что-то подобное, не откладывай визит к врачу. Только специалист сможет подтвердить, что это действительно холодовая крапивница, а не какая-то другая неприятность.

Почему это случается?

Честно говоря, ученые до сих пор не выяснили до конца, почему у одних людей организм реагирует на холод так бурно, а у других – нет. Но есть несколько факторов, которые могут увеличить шансы на этот "сюрприз":

Генетика. Если у кого-то в семье были такие проблемы, риск повышается.

Слабый иммунитет. Болели недавно? Организм может быть слишком чувствительным.

Хронические заболевания. Например, кожные болезни, вроде дерматита.

И конечно, это не значит, что ты "какая-то не такая". Просто твой организм любит тепло и уют чуть больше, чем большинство.

Как с этим бороться?

Окей, аллергия на холод – это не приговор. Жить с ней можно, главное, знать пару трюков.

Правильная одежда

Мороз и оголенные части тела? Забудь! Даже если это выглядят очень стильно. Закрытая одежда из натуральных тканей, теплая шапка, шарф, которым можно прикрыть лицо, и варежки – твои лучшие друзья.

Кремы и защита

Перед выходом на улицу нанеси жирный крем – он создает защитный барьер. А вот увлажняющие средства лучше оставить на вечер: они могут усилить раздражение на морозе.

Правильный уход

Если кожа после улицы покраснела и зудит, мягкий гель для умывания и крем с пантенолом помогут снять раздражение.



Обратись к врачу

Да, поход к дерматологу – это не только про акне. Специалист может посоветовать антигистаминные препараты, которые уберут сильный зуд и воспаление.

Согревайся постепенно

Если после улицы чувствуешь, что стало плохо, грейся постепенно. Не нужно сразу кидаться в горячую ванну – это может усилить зуд. Лучше начни с теплого чая и одеяла.

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