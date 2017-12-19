Береги колени смолоду: как сохранить здоровье суставов

Каждый год в мире проводится около 1,5 миллиона операций по эндопротезированию суставов. Как избежать такой участи? Нужно беречь суставы смолоду! Нельзя допускать, чтобы они «изнашивались» и превращались в источник хронической боли.

Что необходимо сделать сегодня, чтобы избежать серьезных осложнений завтра? Вот несколько советов от нашего нового блогера — доктора по суставам Юрия Глазкова.

Дозируйте физические нагрузки

Физические нагрузки могут быть как полезными, так и вредными для суставов. В первую очередь нужно избегать травм. Если вы решили заниматься тяжелым спортом, делайте это с тренером. Он не только спасет вас от ошибок, характерных для новичков, но и поможет сохранить суставы и связки в целости и сохранности.

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Известно, что один из факторов риска артроза — это повышенная нагрузка на сустав, из-за которой он попросту «изнашивается». Хрящ постепенно «стирается», а новый не отрастает. В хрящах нет сосудов, поэтому регенерируют они очень медленно. Если у вас тяжелая физическая работа, связанная с высокими нагрузками на колени и тазобедренные суставы, — вы в группе риска по остеоартрозу.

Занимайтесь лечебной физкультурой

Избегать любой физической работы — тоже неправильно. Нагрузки должны быть умеренными, дозированными. Старайтесь вести активный образ жизни, чтобы укреплять мышцы и связки. Они снимут часть нагрузки с суставов и защитят их от микротравм. К тому же физически активные женщины сохраняют стройную фигуру, молодость и энергичность.

Для целенаправленного и гармоничного укрепления мышц попробуйте заняться лечебной физкультурой. Это комплекс упражнений, разработанный специально для достижения тех или иных медицинских целей. Лечебная гимнастика позволяет укрепить мышцы, сохранить суставы и разгрузить позвоночник.

Следите за весом

Нельзя допускать чрезмерного увеличения веса. Ожирение — один из основных факторов риска остеоартроза. Контролировать вес в молодом возрасте совсем нетрудно. Все что нужно — не переедать, не есть слишком много сладкого и побольше двигаться!

Если с весом намечаются проблемы, нужно взять его под контроль. Раз в неделю следует вставать на весы. Это главный индикатор того, насколько правильно вы питаетесь и не ленитесь ли заглядывать в спортзал.

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Ведя половую жизнь, соблюдайте осторожность

Думаете, от венерических инфекций страдают только половые органы? Как бы не так! Выделения и зуд — лишь вершина айсберга.

Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, способны поражать суставы. Речь идет о хламидиозе и гонококковой инфекции (гонорея, или триппер). Именно хламидиоз является самым частым венерическим заболеванием среди женщин молодого возраста. Причем в 60% случаев он протекает без симптомов.

Хламидиоз и гонорея способны спровоцировать синдром Рейтера. Это аутоиммунное поражение одного, реже — нескольких суставов. Обычно страдает сустав ноги, реже — сустав руки.

Почему развивается болезнь? Попавшие в организм бактерии вызывают «поломку» иммунитета, и тот начинает атаковать собственные суставы.

Чтобы этого не произошло, нужно избегать сомнительных знакомств. А если захотелось новых ощущений, помните: незащищенный секс с малознакомым человеком может представлять серьезную угрозу для здоровья, поэтому взвесьте все «за» и «против» и не пренебрегайте методами контрацепции.

Принимайте поливитамины

Нехватка витамина D, кальция и других микроэлементов повышает риск болезней суставов. Что обычно советуют для профилактики дефицита минералов и витаминов? «Правильно питайтесь!» — вот что вы прочтете в большинстве журналов. Там подробно рассказывают, что в каких продуктах содержится, и предлагают меню: нужно есть вот это и вот это…

Увы, невозможно учесть все и сразу. Очень трудно спланировать рацион так, чтобы получать все необходимые минералы и витамины в достаточных количествах. А если кому-то и удается, то через неделю или две это, как правило, надоедает. И история повторяется: забота о витаминах уходит на второй план, а питание возвращается к прежнему меню — «что нашла в холодильнике».

Кроме того, женщины, заботящиеся о фигуре, едят слишком маленькими порциями. Часто такие объемы пищи не позволяют получить весь объем необходимых нутриентов.

Можно упростить себе задачу и принимать поливитаминные комплексы — в них содержится полный набор витаминов и микроэлементов в суточных дозировках.

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Принимайте хондропротекторы

Если вы уже ощутили дискомфорт в суставах, если родственники страдают остеоартрозом или другими хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы, если имеются факторы риска (лишний вес, тяжелый физический труд, эндокринные расстройства), не лишней будет медикаментозная поддержка. Некоторые вещества способны нормализовать метаболизм хрящевой ткани при долговременном приеме. Они называются хондропротекторами.

За границей такие средства считаются БАД — биологически активными добавками. В России хондропротекторы регистрируют как медицинские препараты. Не пугайтесь — они безопасны и не имеют побочных эффектов. Содержат такие средства хондроитин и глюкозамин — их можно купить в любой аптеке.

Постоянный прием хондропротекторов обойдется кошельку в 200—300 рублей в месяц, а польза для суставов будет неоценимой. Однако принимать глюкозамин и хондроитин в течение 1—2 месяцев нет смысла. Рекомендуется принимать их постоянно, непрерывным курсом, либо интервалами — 3 месяца приема, 3 месяца перерыв.

Инъекции гиалуроновой кислоты

Если патологический процесс уже начал прогрессировать, появились первые признаки остеоартроза, его развитие можно замедлить. Откуда мы знаем о гиалуроновой кислоте? Конечно, многие делают инъекции с целью избавиться от морщин. В суставе препарат улучшает свойства внутрисуставной жидкости и питание суставного хряща — главного амортизатора суставов. Всего одна или несколько инъекций гиалуроновой кислоты в проблемный сустав позволят уменьшить боль на срок от нескольких месяцев до 1 года. Такие препараты можно купить в аптеке. Но в сустав их должен вводить только врач.

Если следовать этим простым советам, то болезни суставов наверняка обойдут вас стороной. Начните заниматься своим здоровьем прямо сейчас, чтобы не допустить развития опасных заболеваний в будущем.

Об авторе: Глазков Юрий Константинович — доктор по суставам, травматолог-ортопед, ведущий специалист в области спортивной травматологии, кандидат медицинских наук