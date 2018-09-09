Съемные виниры на зубы: плюсы и минусы

Незначительная часть людей может похвастаться сияющей белоснежной улыбкой. Зубы у большинства имеют трещины, сколы. Они неплотно прилегают между собой, образуя щели. Из-за любви к кофе и крепкому чаю теряют свой цвет, и их форма далека от совершенства.

Расстраиваться не стоит: современная стоматология может решить эту проблему. Виниры способны за короткий срок значительно улучшить внешность.

Что такое виниры

Виниры представляют собой накладки толщиной 0,5 мм, выполненные из композитных или фарфоровых материалов. С помощью специального цемента виниры крепятся на внешнюю сторону зуба. Технология изготовления разработана в США в конце 30-х годов прошлого века для голливудских красавиц и сегодня помогает многим скрыть дефекты зубного ряда.

Как выглядят съемные виниры на зубах на фото, каковы их плюсы и минусы, какие отзывы о них у клиентов?

Плюсы

Самое важное преимущество накладок – преображение внешности пациента в лучшую сторону. Эти возможности на фото впечатляют. Они позволяют откорректировать цвет, скрыть щербину, выравнять зубы. Белоснежная улыбка помогает визуально сбросить как минимум 10 лет их обладателю.

Помимо эстетической задачи, решает проблемы ортодонтического характера: многие устанавливают их по медицинским показаниям.

Преимущества

Польза от них огромная и этот факт признают многие:

Долговечность. При правильной эксплуатации может прослужить не менее 10 лет. Специалисты неустанно работают над технологией производства, чтобы добиться особой прочности и удлинить сроки. Уменьшают риски сколов и трещин. Невидимость. Восстанавливая зубы, стоматологи подбирают композитные материалы под каждого клиента по цвету, сохраняя форму зубов. Посторонний человек не сможет понять их искусственное происхождение, зубы выглядят натуральными и естественными. Гипоаллергентность. Накладки производятся из материалов, не вызывающих аллергию и полностью совместимые с клиентом. Отсутствие зубного налета. Устойчивость ко всем красителям: кофе, табаку, чаю. Сохраняют свой естественный блеск и цвет. Сохраняют зубную эмаль. В отличие от технологии установки коронки, под накладку эмаль снимается на толщину пластины (0,5-0,75 мм).

Края верхней части минимальны, они не прячутся под десной и не вызывают дискомфорта.

Накладки устанавливаются только на здоровые зубы, которые не имеют проблем с деснами. На зубы со значительными сколами они не ставятся.

Мы рассказали о плюсах, теперь давайте узнаем минусы у съемных винир на зубах по отзывам клиентов (фото).

Минусы

Кроме существенных достоинств они имеют большой минус. Это высокая цена установки. Она аналогична цене качественной металлокерамики. Керамическая коронка может прослужить вам намного дольше, чем винир. И этот срок выше в несколько раз. При установке пластины спиливается эмаль зуба. Он лишается своей естественной защиты.

Если пациент захочет снять пластинку, зуб придется восстанавливать, реставрация вряд ли обойдется без пломбирования.

Если работу выполняет непрофессионал, его действия могут иметь негативные последствия.

Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты:

Изменение цвета пластины. Происходит при несоблюдении технологии установки. Проблема решается с помощью полировки. Развивается значительная чувствительность зубов. Это происходит при неправильной фиксации или же говорит о возникающем кариесе зуба. Возможна травма десен краями накладки. Во время ношения могут появляться сколы. При неправильном уходе возможно отслоение от поверхности. Специалист говорит об этом заранее, и дает соответствующие инструкции.

Кому необходимы виниры

После посещения стоматологического кабинета, пациенту нередко предлагают установить накладки, исходя от состояния зубов. Это происходит тогда, когда:

Эмаль невозможно отбелить. Имеется сколы, полученные при травме. Щели портят внешность. Поставленные пломбы потемнели и резко выделяются, есть дефекты эмали. Происходит оголение корней.

Противопоказания

Для некоторых установка виниров невозможна. Противопоказана:

при значительном разрушении переднего ряда;

при наличии пломбированных фронтальных зубов в большом количестве;

при неправильном прикусе;

при бруксизме.

Людям, не проявляющим должную заботу о полости рта, врачи также не советуют ставить накладки.

Виды

Подразделяются на постоянные и съемные. Рассмотрим фото и узнаем чем отличаются съемные виниры на зубы, и какие о них отзывы у пациентов (минусы и плюсы)?

Съемные виниры

Такие накладки устанавливает врач, когда ему требуется время для подбора материала. Для этого придется посетить кабинет несколько раз. Пациенту на первом посещении произведут подготовительную работу: обработают поверхность зуба, и сделают с них слепки. В специальной лаборатории по слепкам создадут виниры.

Во время второго посещения пациент получит красивую, белоснежную улыбку. Чтобы между визитами в поликлинику у клиента не травмировались подготовленные зубы, ему устанавливают съемные виниры.

Они прослужат ему короткое время и не позволят травмировать обработанные зубы. Временные накладки делают из пластика, который прячет обработанную часть и убирает чувствительность. Съемные пластинки на фото позволяют увидеть, как будет выглядеть улыбка пациента при окончательной установке, оценить внешний вид и окончательно одобрить процедуру.

Съемные пластины ставят неплотно, они легко снимаются, под них могут попасть кусочки еды и жидкость, могут сломаться о твердую пищу. Но они защитят зубы от повреждений, поэтому отказываться от них не стоит.

Постоянные виниры

Постоянные виниры делятся на:

лечебные;

ортопедические.

Лечебные (композитные) относят к недорогим изделиям. Они производятся с дешевых материалов, с помощью которых невозможно добиться нужного цвета и прозрачности. Со временем они утрачивают свой первоначальный блеск, меняют оттенок. Срок службы небольшой: около пяти лет.

Керамические (ортопедические) пластинки незаметны для окружающих. Позволяют закрыть весь передний ряд. Срок службы выше в 2 раза, чем у лечебных, изготавливаются из специальной керамики.

Альтернатива винирам

Ученые постоянно занимаются разработкой и усовершенствуют существующие материалы, которые используют в своей работе:

Ультраниры. Для них используют прессованную керамическую крошку. Имеют большой минус – очень хрупкие и могут ломаться. Положительный аспект – практически не ощущаются в использовании. Люминиры. В настоящее время считаются самыми тонкими винирами. При установке не требуется обработка эмали. По этой причине их можно снимать, не травмируя эмаль. На фото они неотличимы от натуральных зубов, съемные виниры на зубы имеют много положительных отзывов и плюсов и единственный минус - они очень дорого стоят.

Срок службы поражает: более 20 лет при правильном уходе. Разработаны люминиры в США в лаборатории Cerinate. Ученые это лаборатории являются обладателями прав на их использование, у нас не производятся.

Чем объяснить высокие цены на виниры

Высокая цена материала и особенности изготовления делают пластины по-настоящему дорогими. Виниры могут изготовить стоматологи, имеющие опыт, глубокие знания, понимающие технологию. Техник тратит много времени и усилий при их изготовлении. Процесс происходит вручную, обжигается продукт в печи. Работа специалиста сродни с изготовлением ювелирного украшения, она должна быть очень точной и качественной.