Улыбка кинг-сайз

Давно ушли в прошлое дикие средневековые времена, когда короли и королевы, по примеру Изабеллы Кастильской, годами не мылись, не причесывались и не чистили зубы ради соблюдения какого-нибудь важного обета (Изабелла, например, отреклась от мытья до тех пор, пока ее войска не взяли Гранаду, на что ушло три года).

Теперь коронованные особы иногда следят за своим имиджем так же тщательно, как поп-звезды. Кто из принцев, королей и королев трудился над своими улыбками, а кто — пренебрегал здоровьем зубов?

Две Елизаветы

Великобритания прославилась тремя королевами: Боадицеей, изрядно потрепавшей нервы древним римлянам, и двумя Елизаветами — первая правила во времена Шекспира, войн с Испанией и расцвета пиратства (с 1558 по 1603 годы), вторая благополучно царствует до сих пор. Оставим в стороне Боадицею, тем более, что о ее зубах нам ничего не известно. А вот две Елизаветы отличались диаметрально противоположным подходом к гигиене полости рта.

Елизавета I в юности славилась красивой и обаятельной улыбкой, которая могла покорить любого мужчину, но вот беда: королева обожала сладкое. А сладкое, как известно — злейший враг зубов. Потому ее величество довольно быстро лишилась привлекательной улыбки — как писали послы, зубы одной из могущественнейших женщин Европы были черно-желтыми. Некоторые отсутствовали, а потому понять королевские речи можно было не всегда. Конечно, Елизавета пыталась заботиться о зубах, но стоматология конца 16 века была бессильна перед кариесом.

К тому же, как и многие из нас, королева панически боялась зубных врачей и предпочитала терпеть боль, а не обращаться за медицинской помощью, что, учитывая тогдашние методы лечения, неудивительно.

А вот Елизавета II, нынешняя правящая королева, которая царствует с 1952 года, смотрит на заботу о зубах совершенно по-другому. На фотографиях 91-летняя монархиня улыбается во все тридцать два искусственных зуба.

Впрочем, как можно заметить по фото, у ее величества очень долго сохранялись собственные зубы, пусть и не идеальной формы. Но затем годы все же взяли свое, и сейчас самая долго царствующая правительница Британии сверкает в объективы искусственными зубами. Впрочем, они выполнены так искусно, что выглядят очень естественно. Елизавета II славится чувством юмора и смешливостью, к тому же любит улыбаться — а потому такая забота о состоянии зубов вполне объяснима, ведь папарацци преследуют ее днем и ночью.

















Кстати, относительно недавно фирма Elier Cosmetics заявила, что тюбик ее пасты стоит 50 тысяч евро, а разработана эта поистине платиновая паста специально для Елизаветы II. В состав входят очень необычные ингредиенты, но раскрыть формулу супердорогого продукта фирма отказалась. Увы, не чистить нам зубы с королевским размахом…

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и королева Летиция

Почему мы решили рассказать именно о них? По двум очень простым причинам: во-первых, все они причастны к королевским семьям, а во-вторых, принц Гарри, Кейт Миддлтон и королева Летиция — яркие примеры типичной работы стоматологов для публичных персон.

Когда имидж не позволяет ходить с теми зубами, которые отпущены природой, в дело вступают они — стоматологи, вооруженные винирами и новейшими средствами для отбеливания зубов.

Вот принц Гарри — обаятельный, рыжий, безбашенный. Он пренебрег винирами — на фото видна щель между передними зубами, но взгляните, какой нечеловеческой белизной сияет его улыбка! Особенно на фоне рыжей бороды. А вот Кэтрин, герцогиня Кембриджская, она же Кейт Миддлтон — обладательница превосходных виниров. Увы, то ли ей самой, то ли ее стоматологу отказало чувство меры, и виниры госпожи герцогини получились той самой унитазной белизны, над которой сейчас посмеиваются и сами врачи, и их клиенты. Вид, в отличие от зубов бабушки Елизаветы, совсем ненатуральный.

Ну и королева Испанская Летиция — дочь журналиста и медсестры, которая ворвалась в круг венценосных особ, когда вышла замуж за Филиппа VI. В отличие от герцогини Кейт Летиция подошла к вопросу красоты зубов бережно — отбеливание и, возможно, несколько виниров в зоне улыбки. Все остальные зубы остались нетронутыми — например, можно заметить, что один из верхних зубов слегка скошен вперед. Зато улыбка Летиции выглядит намного естественней!

























Маргрете II, королева датская

Сюрприз для тех, кто не знает — Дания является монархией. И правит в ней Маргрете II, причем занимается этим с 1972 года. Сейчас датской королеве 77 лет. Маргрете славится своим веселым и непосредственным нравом: то станцует на сцене (и это с протезами коленных суставов!), то споет, то прочитает по ролям сказку — а потом сбегает покурить на заднем дворе. Увы, именно поэтому зубы королевы пребывают в очень плачевном состоянии. При чем уже давно — хотя в молодости Маргрете была весьма привлекательной женщиной, ее улыбка из-за пристрастия к курению довольно быстро приобрела желто-серый цвет. К тому же форма и длина зубов королевы очень далеки от идеала — собственно, она больше похожа на жизнерадостную лошадку, когда улыбается.

Но Маргрете не печалится из-за таких мелочей — экстравагантная, яркая и харизматичная царствующая особа пользуется любовью своих подданных, которые не обращают внимания на ее зубы. Да и до зубов ли тут, когда ее величество на Хэллоуин вполне способна появится на публике с красным фингалом, нарисованным под глазом?!

Елизавета, дочь Петра I

Не только в Британии есть царственные Елизаветы — российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Марты Скавронской, правила с 1741 по 1761 год. Елизавета была признанной красавицей по меркам 18 столетия, но наравне с ее глазами, цветом лица и фигурой послы и придворные отмечали красивые, здоровые зубы императрицы. Такой роскошью в те времена могли похвастать немногие. Но, видимо, ее величество с детства была приучена ухаживать за зубами. Вот, скажем, в Эрмитаже хранится несессер с часами в форме яйца, из золота, брильянтов, серебра, украшенный эмалями, чеканкой и гравировкой. Это был пасхальный подарок императрице Елизавете от французского посла де ла Шетарди. В одном из ящиков несессера хранился набор золотых зубочисток, к помощи которых ее величество охотно прибегала после обильных пиров, которые в конце концов уничтожили ее фигуру. Но зубы остались нетронутыми!

Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X

Человек со столь сложным для произношения именем — правящий монарх Таиланда из династии Чакри, правда, еще не коронованный, но уже прославившийся чередой скандалов: чего только стоят его прозвища, от принца-гангстера до таиландского дон жуана!

Два скандальных развода, азартные игры, далекое от адекватного поведение перед вторым разводом… но нас интересуют зубы. А вот зубы у Рамы X, прямо скажем, не очень — принц, а ныне король, явно пренебрег в детстве ношением брекетов, из-за чего его зубы так и остались кривыми, с увеличенными межзубными промежутками. Также он определенно не увлекается ни отбеливанием, ни уходом за полостью рта: например, сверкает на фотографиях посеревшим передним зубом.

Но, в общем-то, к чему так мучиться из-за каких-то там зубов, если обаяния и привлекательности Раме добавляет состояние в 30 миллиардов долларов?

Улыбка фараона Аменхотепа III

Вот как раз ее вы бы не захотели увидеть: как показали исследования его мумии, один из величайших царей Египта всю жизнь страдал от невыносимой зубной боли, а зубы его (те, что не успели выпасть) сгнили вплоть до самых корней. Но отчего же с Аменхотепом приключилась такая беда? Виной всему две причины: во-первых, египтяне не чистили зубы, а во-вторых — ели хлеб из муки, перемолотой жерновами, в которую порой добавляли песок для более мелкого помола. И песок, и пыль от жерновов благополучно оставались в муке. Такой хлеб истирал зубы не хуже наждачки. К тому же липкий вязкий хлеб застревал в зубах, вызывая бурный рост бактерий. Увы, даже великий фараон не мог ничего с этим поделать — а потому провел свою жизнь в вечном страдании при каждом приеме пищи.

Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru

Фото: Globallookpress.com