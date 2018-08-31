Лечебные свойства семян укропа

О лечебных свойствах и противопоказаниях к применению семян укропа знают не понаслышке многие жители нашей планеты с давних времен. Все качества этих маленьких зернышек обусловлены богатым химическим составом растения.

Какие элементы содержатся в продукте

В 100 г сухих укропных семян находятся:

вся группа витаминов B;

23 % витамина C;

3% природных фолатов;

14% ниацина;

47 % калия;

52% кальция;

35% фосфора;

64% магния;

91 %железа;

78% меди;

92% марганца.

Особенно богаты невзрачные на вид зернышки полиненасыщенными жирами: олеиновым, линолевым и пальмитилеиновым.

Лечебные свойства семян

Использовать продукт можно при наличии следующих проблем со здоровьем:

в случае если имеются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта. Настои и отвары из сырья стабилизируют функции кишечника, не давая опасной микрофлоре развиваться в полном объеме. Семена имеют спазмолитический эффект, регулируют перистальтику и снижают кислотность желудочного сока. Яркий пример подобного воздействия – лечение колик у грудничков с помощью укропной воды;

Настои и отвары из сырья стабилизируют функции кишечника, не давая опасной микрофлоре развиваться в полном объеме. Семена имеют спазмолитический эффект, регулируют перистальтику и снижают кислотность желудочного сока. Яркий пример подобного воздействия – лечение колик у грудничков с помощью укропной воды; гипертонии, аритмии и атеросклерозе . Настои и отвары из семян укропа способствуют снижению давления. Кроме этого, химические вещества, содержащиеся в сырье, положительно влияют на сосуды, расширяя их. Это помогает улучшить кровоток, нормализовать сокращения сердечной мышцы и отрегулировать работу всей системы, поставляющей кислород органам и тканям;

. Настои и отвары из семян укропа способствуют снижению давления. Кроме этого, химические вещества, содержащиеся в сырье, положительно влияют на сосуды, расширяя их. Это помогает улучшить кровоток, нормализовать сокращения сердечной мышцы и отрегулировать работу всей системы, поставляющей кислород органам и тканям; мочеполовые заболевания. Продукт имеет ярко выраженное мочегонное свойство, что способствует выведению токсинов из организма. Также присутствие фитонцидов и витамина C в составе препаратов из сырья хорошо снимает воспаление, оказывает местное противобактерицидное воздействие при указанных недугах;

Продукт имеет ярко выраженное мочегонное свойство, что способствует выведению токсинов из организма. Также присутствие фитонцидов и витамина C в составе препаратов из сырья хорошо снимает воспаление, оказывает местное противобактерицидное воздействие при указанных недугах; скопление желчи. Семена растения способствуют увеличению оттока желчи, нормализуя работу органа;

Семена растения способствуют увеличению оттока желчи, нормализуя работу органа; простудные заболевания. Плоды укропа имеют ярко выраженные разжижающие свойства. Благодаря этому мокрота в бронхах не застаивается и болезнетворные бактерии не имеют возможности размножаться. Настои и отвары из сырья помогают избавиться от приступов мучительного кашля при гриппе и бронхитах;

Плоды укропа имеют ярко выраженные разжижающие свойства. Благодаря этому мокрота в бронхах не застаивается и болезнетворные бактерии не имеют возможности размножаться. Настои и отвары из сырья помогают избавиться от приступов мучительного кашля при гриппе и бронхитах; легких расстройствах центральной нервной системы. В семенах присутствуют различные фитонциды, оказывающие легкое седативное воздействие на весь организм. Поэтому препараты с участием растения рекомендованы при повышенной возбудимости и бессоннице.

Естественно, лекарственное растение не может справиться самостоятельно со всеми болезнями. К тому же самолечением заниматься не следует, чтобы не усугубить положение.

Принимать чай и отвары из плодов растения следует только после консультаций с врачом. Лишь специалист может, учитывая лечебные свойства и противопоказания семян укропа, назначить правильную дозу растительных препаратов на их основе.

Когда нельзя использовать лекарственное растение

При таком количестве лечебных свойств, у препаратов из семян укропа есть целый ряд противопоказаний, учитывать которые жизненно необходимо:

хронические заболевания мочеполовой системы. Если в органах, отвечающих за выведение продуктов жизнедеятельности, имеются камни и песок, любые отвары принимать нельзя. Биологически активные компоненты в составе таких лекарственных средств способны сдвинуть отложения с места и спровоцировать закупорку мочеточника. В этом случае не обойтись без операции;

Если в органах, отвечающих за выведение продуктов жизнедеятельности, имеются камни и песок, любые отвары принимать нельзя. Биологически активные компоненты в составе таких лекарственных средств способны сдвинуть отложения с места и спровоцировать закупорку мочеточника. В этом случае не обойтись без операции; настои и отвары из огородной пряности категорически противопоказаны гипотоникам. В случае употребления подобных средств при пониженном давлении может появиться упадок сил, вялость, нарушение зрения и потеря координации в пространстве;

В случае употребления подобных средств при пониженном давлении может появиться упадок сил, вялость, нарушение зрения и потеря координации в пространстве; не рекомендуются семена укропа в качестве лечебного средства при аллергии на какой-либо продукт питания. Так как плоды растения богаты ароматическими маслами, обострение болезни может наступить, даже если ранее идиосинкразия была на амброзию или цитрус;

Так как плоды растения богаты ароматическими маслами, обострение болезни может наступить, даже если ранее идиосинкразия была на амброзию или цитрус; с осторожностью следует давать укропную водичку малышам. В готовом виде процент действующих веществ семян в лечебном напитке минимальный, однако, заменять им полностью дневной прием жидкости грудничкам противопоказано.

По той же причине следует с осторожностью поправлять здоровье семенами укропа в домашних условиях женщинам на протяжении всего срока беременности.

Если будущая мамочка склонна к гипотензии, растительное сырье для нее противопоказано. И наоборот, когда будущие роды провоцируют повышенное давление у беременной женщины, полезные свойства семян укропа выручат без фармакологических препаратов. В любом случае до приема у врача-гинеколога употреблять настои и отвары из плодов растения нельзя.

Как правильно заготовить сырье

Собираем зонтики растения, когда они не до конца высохли, чтобы семена не рассыпались на землю. Выкладываем заготовки на широкие куски бумаги в тени. Когда цветоносы полностью высохнут, нужно будет стряхнуть их слегка и плоды растения останутся на газете или ватмане.

Останется только ссыпать зернышки в полотняный мешочек и отправить на чердак. Или выложить в банку с завинчивающейся крышкой и поставить в кладовку.

Можно приобрести готовое сырье для настоев и отваров в любой аптеке и использовать по назначению. Кстати, чтобы лечебные свойства плодов растения раскрылись полностью, перед заливкой горячей водой их можно перемолоть в кофемолке или растолочь в ступке.