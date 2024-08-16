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Четверг 15 августа

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Повышенный аппетит и слабость: врач заявил, что эти симптомы сигнализируют об опасном недуге

Повышенный аппетит и слабость: врач заявил, что эти симптомы сигнализируют об опасном недуге

Вам постоянно хочется есть, даже если совсем недавно был плотный прием пищи? Появилось чувство слабости, которое сопровождает вас даже после полноценного отдыха? Такие признаки могут быть гораздо более серьезными, чем просто усталость или неправильное питание. Врач-эндокринолог Никита Кондратьев отмечает, что эти симптомы нередко сигнализируют о развитии сахарного диабета, болезни, которая долгое время может протекать практически незаметно.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме. В ранней стадии симптомы диабета могут быть настолько слабо выражены, что люди часто не обращают на них внимания. Однако именно на этом этапе важно распознать недуг и начать лечение, чтобы избежать серьезных осложнений, предупреждает медик.

Фото: freepik.com

Помимо постоянного чувства голода и слабости, есть еще несколько признаков, которые могут указывать на развитие сахарного диабета. Во-первых, это частая жажда и, как следствие, частое мочеиспускание. По словам врача, если вы стали больше пить воды и при этом чаще бегаете в туалет, это повод насторожиться.

Во-вторых, необъяснимое снижение веса при сохранении или даже увеличении аппетита. Когда организм не может эффективно использовать глюкозу из-за недостатка инсулина, он начинает "сжигать" запасы жира и мышечной массы для получения энергии, подчеркнул Кондратьев. Это приводит к быстрой потере веса, которую нельзя объяснить диетой или физическими нагрузками.

Эндокринолог призывает обратить внимание на появление сухости кожи и зуд, особенно в области гениталий. Это также может быть ранним признаком диабета, так как высокий уровень сахара в крови приводит к обезвоживанию и раздражению кожи.

Не стоит игнорировать и такие симптомы, как ухудшение зрения и частые инфекционные заболевания, особенно кожные инфекции и грибковые поражения. Это связано с тем, что повышенный уровень глюкозы в крови создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков, объяснил специалист. 

Важно помнить, что сахарный диабет не проходит сам по себе и требует обязательного медицинского вмешательства. Если вы замечаете у себя хотя бы несколько из перечисленных симптомов, стоит обратиться к врачу для проведения обследования и, при необходимости, начала лечения, призывает врач. 

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16 августа 2024, 01:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
ЯСИА✓ Надежный источник

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