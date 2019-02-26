Когда делают взрослым прививку от кори

Игнорируя прививки от кори взрослым, можно переболев, получить серьезные осложнения! Корь - инфекционное заболевание, имеющая вирусного возбудителя. У нее высокая степень заразности. Сопровождается воспалительным процессом, охватывающим слизистые рта, верхних дыхательных путей, высокой температурой. Кожные покровы покрываются характерной сырью.

Инфекции подвержены не только дети, но и взрослые. У последней категории заболевание вызывает множество последствий. На этом фоне особое значение приобретают прививки от кори взрослым.

График вакцинации от кори

Медицинская практика демонстрирует, что в среде взрослого населения страны случаи заражения корью составляют малый процент. Но если подобное и происходит, течение заболевания крайне тяжелое. Особенно это относится к беременным, а также лицам с хроническими заболеваниями. У этих пациентов не исключен летальный исход.

Российский национальный прививочный календарь устанавливает срок когда должны быть проведены первичные и вторичные прививки от кори. При условии, что человек ранее не был вакцинирован (или сведения были утрачены) и не перенес инфекцию процедуру проводят до достижения 35-летнего возраста.

Внеплановое прививание, независимо от возраста, проводят в случаях, когда пациент имел контакт с зараженным корью. Иммунизацию проводят в два этапа с разницей в три месяца.

Вообще, однозначного ответа на вопрос до какого возраста делают взрослым прививки от кори - нет. Когда проводить процедуру решает человек самостоятельно. Но важно понимать, что после прохождения установленного действующим законодательством возрастного порога прививаться придется за собственный счет. Исключение составляют случаи эпидемии.

Когда вакцинация обязательна

Для полного понимания вопроса следует знать, когда делают взрослым прививки от кори в рекомендованном порядке.

А именно:

подготовка к беременности;

запланированные поездки в регионы с опасной эпидемиологической обстановкой - вакцинацию рекомендуется провести не позднее, чем за месяц до запланированного выезда;

лицам 1957 и более позднего года рождения при условии подтвержденного анализами сниженного иммунитета;

граждане в возрасте от 15 до 35 лет, которые ранее не получали вакцину, не были инфицированы и входят в группу риска - медицинские работники, преподаватели, воспитатели, учащиеся ВУЗов, ПТУ;

контактирующие с лицами, которые заражены корью.

В последние несколько лет наблюдается постоянное повышение количества заболевших корью среди взрослого населения. С учетом этого Роспотребнадзор рассматривает возможность увеличения прививочного порога до возраста 55 лет. Но пока неизвестно, будут ли внесены изменения в документы, определяющие до какого возраста обеспечивается бесплатное вакцинирование.

Сроки действия вакцины

Известно, что после прививки у человека вырабатывается иммунитет против заболевания. Но срок его действия недолгий. Известно, что до какого бы возраста не были бы проведены прививки от кори взрослым, срок действия составляет 12-13 лет. Это время, по прошествии которого когда делают повторную вакцинацию.

Важно также понимать, что поствакцинальный иммунитет носит индивидуальный характер. Это значит, что после прививки от кори может пройти и менее 12 лет срока действия вакцины.