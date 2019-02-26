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Когда делают взрослым прививку от кори

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Игнорируя прививки от кори взрослым, можно переболев, получить серьезные осложнения! Корь - инфекционное заболевание, имеющая вирусного возбудителя. У нее высокая степень заразности. Сопровождается воспалительным процессом, охватывающим слизистые рта, верхних дыхательных путей, высокой температурой. Кожные покровы покрываются характерной сырью.

Инфекции подвержены не только дети, но и взрослые. У последней категории заболевание вызывает множество последствий. На этом фоне особое значение приобретают прививки от кори взрослым.

График вакцинации от кори

Медицинская практика демонстрирует, что в среде взрослого населения страны случаи заражения корью составляют малый процент. Но если подобное и происходит, течение заболевания крайне тяжелое. Особенно это относится к беременным, а также лицам с хроническими заболеваниями. У этих пациентов не исключен летальный исход.

Российский национальный прививочный календарь устанавливает срок когда должны быть проведены первичные и вторичные прививки от кори. При условии, что человек ранее не был вакцинирован (или сведения были утрачены) и не перенес инфекцию процедуру проводят до достижения 35-летнего возраста.

Внеплановое прививание, независимо от возраста, проводят в случаях, когда пациент имел контакт с зараженным корью. Иммунизацию проводят в два этапа с разницей в три месяца.  

Вообще, однозначного ответа на вопрос до какого возраста делают взрослым прививки от кори - нет. Когда проводить процедуру решает человек самостоятельно. Но важно понимать, что после прохождения установленного действующим законодательством возрастного порога прививаться придется за собственный счет. Исключение составляют случаи эпидемии.

  • А вы делали прививку от кори?

Когда вакцинация обязательна

Для полного понимания вопроса следует знать, когда делают взрослым прививки от кори в рекомендованном порядке.

А именно:

  • подготовка к беременности;
  • запланированные поездки в регионы с опасной эпидемиологической обстановкой - вакцинацию рекомендуется провести не позднее, чем за месяц до запланированного выезда;
  • лицам 1957 и более позднего года рождения при условии подтвержденного анализами сниженного иммунитета;
  • граждане в возрасте от 15 до 35 лет, которые ранее не получали вакцину, не были инфицированы и входят в группу риска - медицинские работники, преподаватели, воспитатели, учащиеся ВУЗов, ПТУ;
  • контактирующие с лицами, которые заражены корью.

В последние несколько лет наблюдается постоянное повышение количества заболевших корью среди взрослого населения. С учетом этого Роспотребнадзор рассматривает возможность увеличения прививочного порога до возраста 55 лет. Но пока неизвестно, будут ли внесены изменения в документы, определяющие до какого возраста обеспечивается бесплатное вакцинирование.

Сроки действия вакцины

Известно, что после прививки у человека вырабатывается иммунитет против заболевания. Но срок его действия недолгий. Известно, что до какого бы возраста не были бы проведены прививки от кори взрослым, срок действия составляет 12-13 лет. Это время, по прошествии которого когда делают повторную вакцинацию.

Важно также понимать, что поствакцинальный иммунитет носит индивидуальный характер. Это значит, что после прививки от кори может пройти и менее 12 лет срока действия вакцины.  

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26.02.2019
Теги: прививки корь когда

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А вы болели корью? 3  

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  • Жанна / 26.02.19 20:17
    -
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    Из двоих детей у меня только дочь не привита. У нее сильная аллергия на яйца. Когда она забеременела, в нашем городе началась эпидемия кори. Пришлось увозить ее в срочном порядке к родным, чтобы исключить заражение.
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  • Влад / 26.02.19 20:16
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    Корь действительно страшная болезнь, особенно у взрослых. Нас медиков заставляют проходить ревакцинацию каждые 10 лет. И я считаю, что абсолютно верно.
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  • Вероника / 26.02.19 20:16
    -
    0
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    С корью я познакомилась еще в детстве. Поэтому у меня есть устойчивый иммунитет. А вот муж не болел, прививок ему почему-то не делали. И когда наш сын заразился корью (вакцинацию мы пропустили по причины ОРЗ), врач настоятельно посоветовал мужу сделать прививку. К счастью, сын выздоровел, а муж благодаря прививки не заболел.
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