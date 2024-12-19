Держи себя в руках: 6 лайфхаков, которые помогут не переедать в новогодние праздники

Каждый год одно и то же: сначала "да я чуть-чуть", потом "ой, как вкусно", а утром – тяжесть в животе, лицо не влазит в селфи, и незастегивающиеся джинсы намекают, что пора на пробежку. Переедание в новогоднюю ночь – классика жанра. На столе майонезные горы, бутерброды с икрой, колбаски и тазик оливье, который так и манит. Впрочем встретить Новый год вкусно, весело и без чувства "зачем я это съела" тоже можно. Женский журнал "Клео.ру" подготовил лайфхаки, которые помогут держать себя в руках.

Почему переедать – это не ок?

Во-первых, ваш организм точно скажет "спасибо, но нет". Избыточная еда (особенно жирная и тяжелая) может стать причиной вздутия, изжоги и общего дискомфорта. Во-вторых, алкоголь на пустой желудок – плохо, а в комплекте с перееданием – просто катастрофа. К тому же, после такой ночи об активном и счастливом утре 1 января можно и не мечтать.

Но есть решение – несколько простых лайфхаков, которые помогут есть с удовольствием, но не "до последнего издыхания".

Лайфхак 1: перекус до застолья



Выходить голодной к праздничному столу – плохая идея. Сделайте легкий перекус за пару часов до начала вечеринки. Подойдет салат из овощей с нежирной заправкой или кусочек куриной грудки. Голодные глаза – главный враг.



Лайфхак 2: выбирайте порции

Большая тарелка = больше еды. Возьмите небольшую тарелочку, чтобы не нагружать ее до краев. Начните с легких закусок и овощей, а уже потом переходите к основным блюдам. И да, не стесняйтесь оставлять место для десерта.

Лайфхак 3: умный подход к алкоголю



Коктейли, шампанское, вино – все это повышает аппетит. Чередуйте алкоголь с водой. Выпили бокал шампанского? За ним – стакан воды. И, пожалуйста, не закусывайте все это оливье.



Лайфхак 4: наслаждайтесь процессом

Еда на Новый год – это не марафон "съесть все, пока не пробили куранты". Ешьте медленно, наслаждайтесь вкусом. Чем дольше жуете, тем быстрее организм скажет "я наелся".

Лайфхак 5: включите овощи



Не надо бояться зеленых листьев на новогоднем столе. Сделайте легкий овощной салат, чтобы разбавить калорийные закуски. Добавьте в него яркие ингредиенты, например, гранатовые зерна или апельсиновые дольки – это и вкусно, и красиво.



Лайфхак 6: слушайте себя

Никаких "а давай доедим". Если почувствовали сытость, отложите вилку и просто наслаждайтесь моментом. Новый год – это не о еде, а о веселье, танцах и хорошей компании.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от утренних отеков на лице.