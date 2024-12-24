Почему мы не высыпаемся: причины и как наладить режим сна

Каждый знает это чувство: пора вставать на работу или учебы, а ты будто и не ложилась спать. Постоянный недосып стал настоящей эпидемией современного мира, и причины тут кроются не только в бесконечном скроллинге соцсетей перед сном. Но что с этим делать, и почему важно разобраться с этой проблемой? Давайте разберемся.

Почему мы плохо спим?

Одна из главных причин – это перегрузка мозга. Постоянный поток информации, будь то рабочие задачи или мемы из ленты, делает нас "перегретыми". Организм просто не успевает переключиться в режим покоя.

Еще один фактор – нерегулярный график. То мы ложимся в 22:00, то засидимся до глубокой ночи за сериалом. Такой хаос сбивает циркадные ритмы, и тело не понимает, когда отдыхать.

Плюс, стоит вспомнить о "голубом свете". Гаджеты, которыми мы окружены, подавляют выработку мелатонина – гормона сна. В итоге даже после долгого лежания в постели мозг остается бодрым.

Чем грозит недосып?



Недостаток сна не просто делает нас зомби. Он влияет на концентрацию, настроение и даже внешний вид. Плохой сон может вызвать скачки кортизола (гормона стресса), что приводит к плохой коже, набору веса и постоянной раздражительности. И это не говоря уже о снижении иммунитета и риске для сердечно-сосудистой системы.



Как наладить режим?

Определите рутину. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Да, это сложно, но результат того стоит.

Ограничьте гаджеты. Уберите телефон за час до сна. Вместо этого попробуйте расслабляющий ритуал – например, ванну или чтение книги.

Создайте правильную атмосферу. Комната для сна должна быть темной, тихой и прохладной. Подберите удобный матрас и плотные шторы.

Следите за питанием. Не переедайте на ночь, но и не ложитесь спать голодной. Легкий перекус – идеальный вариант.

И, конечно, помните: сон – это не роскошь, а необходимость. Дайте себе право выспаться, и вы удивитесь, как изменится ваше настроение, продуктивность и общее самочувствие. Настоящая забота о себе начинается с хорошего сна!

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