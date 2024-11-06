Почему дефицит йода – это серьезно

Все мы со школы знаем, что дефицит йода – это плохо. Почему и чем он грозит, мы точно сказать не могли, но знали, что в школьных столовых не просто так используют только йодированную соль. А сейчас использование не йодированной соли в детском питании вообще запрещено. Тем не менее, дефицит йода в организме многие воспринимают несерьезно.

О симптомах, последствиях и профилактике йододефицита "Клео.ру" рассказала Наталья Таныгина, врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук





Это правда так серьезно?



Йоддефицит – состояние, которое мало кто принимает всерьез… а зря.



Большинство из нас знают, сколько проблем со здоровьем было раньше в йоддефицитных районах, об этом еще в школе рассказывали. И если мы не видим вокруг подобных примеров, может создаться обманчивое впечатление, что проблема решена. Однако это не так.

Йоддефицит – одно из самых распространенных состояний в мире. Считается, что более двух миллиардов человек испытывают его на себе, и почти у половины уже есть клинические проявления.



Больше всего йодддефицитных территорий приходится на африканские страны и Азию, но и Европе достаётся немало. Так, в Великобритании, которая со всех сторон окружена морями, и теоретически, не должна иметь с йодом проблем, 70% жителей испытывают нехватку этого элемента.



В России нет ни одной территории, где бы уровень потребления йода соответствовал норме, даже на морских побережьях есть люди, которым его не хватает.



В чем опасность?



Наиболее опасен дефицит йода для мозга. Дело в том, что щитовидная железа производит два гормона: трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (Т4). Для первого гормона требуется три молекулы йода, для второго – четыре. В условиях нормального количества поступающего йода щитовидная железа преимущественно производит тетрайодтиронин, который обладает более мягким, длительным и стабильным действием, а, самое главное, активно используется мозгом.



Трийодтиронин – это гормон-помощник. Он также поддерживает обмен веществ в организме, но делает это скачкообразно и неравномерно, и мозг получает его в очень небольшом количестве.

Вот и получается, что при дефиците йода количество Т3 возрастает (его легче синтезировать, так как йода требуется меньше), а полноценная работа мозга не обеспечивается. Особенно сильно это заметно у детей, так как их мозг активно развивается. Поэтому йоддефицит – самая распространенная причина нарушения умственной деятельности из тех, которые можно скорректировать. Даже сейчас в мире диагностировано несколько миллионов детей с крайней степенью йоддефицита – кретинизмом.



У взрослых с дефицитом йода когнитивные способности также страдают, но не в такой значительной степени.



Как понять, что у меня дефицит йода?



Самой сложной проблемой йоддефицита остается его диагностика у конкретного человека.



Для того, чтобы узнать, достаточно ли йода на какой-либо территории, определяют его содержание в моче у жителей и рассчитывают средний показатель, а у отдельного человека этот параметр диагностического значения не имеет.

Диагностировать у себя йоддефицит сложно. Во-первых, симптомы довольно расплывчатые и характерны для многих состояний.

Во-вторых, все показатели лабораторных исследований достаточно косвенны и проявляются не сразу.

Народный способ, при котором оценивается скорость исчезновения йода с поверхности кожи, научного обоснования не имеет. Скорость исчезновения зависит от температуры окружающей среды и поверхности тела.

Йоддефицит можно определить по соотношению уровня свободных фракций Т4 и Т3, если результат будет представлен в пмоль/л. При достаточном количестве йода в организме соотношение будет 4 (3.5):1. При нехватке йода количество Т3 будет нарастать, а соотношение меняться.



Второй способ – УЗИ щитовидной железы. Большинство изменений этого органа, которые определяются на УЗИ, обусловлены именно дефицитом йода. На начальном этапе это будет нарушение структуры железы, затем может развиться увеличение её объема или появление узлов. По количеству таких изменений в регионе также делают выводы о йоддефиците.



Какие есть ли методы профилактики?





Приняв во внимание такую неоднозначную ситуацию, Всемирной организацией Здравоохранения было принято решение сосредоточиться на массовой профилактике йоддефицита. В проблемных регионах производятся продукты, в которых добавляется йод. Это не только соль, но и хлеб, конфеты, гематоген или какие-нибудь салатики, которые не будут в дальнейшем проходить термическую обработку.



Нужно ли принимать добавки?



Перед приемом любых БАДов следует проконсультироваться с врачом. Сегодня выпускаются препараты йода, с помощью которых можно гарантированно получить требуемое количество этого микроэлемента.



Дозировки йода меняются в зависимости от возраста. Детям до двенадцати лет показано 100 – 120 мкг йода в сутки. С двенадцати лет доза увеличивается до 150 мкг, а беременным женщинам полагается 250 мкг йода.

Пожилым людям прием йода нужно проводить с осторожностью и лучше, даже можно сказать – обязательно, под контролем эндокринолога. У этой категории людей йоддефицит был очень долго (то есть сформировался уже давно и был поздно диагностирован), и поэтому на добавление даже небольшого количества йода организм может отреагировать как на передозировку. Берегите себя.