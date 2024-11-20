Поберегите свои глазки: 4 проверенных способа сохранить здоровье глаз в эпоху экранов

В мире, где мы больше смотрим в экраны, чем в глаза друг другу, наши бедные глазки, похоже, решили устроить тихую забастовку. Щипят, краснеют, а иногда даже заявляют: "Хватит, мы на паузе". Но что на самом деле происходит с нашим зрением из-за гаджетов, и как мы можем помочь своим глазам, не отказываясь от любимого сериала или марафона в соцсетях? Разберемся!

Гаджеты VS глаза: кто кого?

Итак, как наши любимые устройства портят зрение? Дело не только в "смотрю весь день в экран" – тут все сложнее:

Синдром компьютерного зрения. Это не шутка, а реальный диагноз. Когда мы пялимся в монитор, мы меньше моргаем, а значит, поверхность глаза пересыхает. Вот вам и красные глаза, и ощущение песка в них. Синий свет. Да, небо голубое – это красиво. А вот синий свет от экранов мешает вырабатывать мелатонин (гормон сна) и может вредить сетчатке, если его слишком много. Близорукость. Чем больше мы залипаем в гаджеты, тем меньше наши глаза тренируются смотреть вдаль. А в результате – увеличение числа людей с очками.

Как спасти зрение? Пора быть умнее!

Гаджеты – наше все, поэтому идея бросить их навсегда звучит утопически. Вместо этого давайте добавим немного цифровой гигиены в нашу жизнь.



Фильтры и очки с защитой от синего света

Современные очки могут защитить вас от вредного излучения экранов. Если же очки не для вас, есть наклейки или защитные фильтры для мониторов и смартфонов. Они не портят цветопередачу, но уменьшают нагрузку на глаза.

Режим "ночного света"

Большинство гаджетов уже умеют уменьшать количество синего света по вечерам – это полезно и для глаз, и для сна. Просто включите эту функцию в настройках.

Держите экран на расстоянии

Ваш ноутбук или телефон должен быть примерно в 50-70 см от глаз. А еще убедитесь, что экран находится чуть ниже уровня глаз – это уменьшает напряжение.

20-20-20

Каждые 20 минут делайте паузу, смотрите на что-то, находящееся в 20 футах (около 6 метров) от вас, и задерживайте взгляд на 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться.

Упражнения для глаз: мини-фитнес для вашего зрения



1. "Восьмерка". Представьте перед собой огромную горизонтальную восьмерку. Гладьте ее глазами медленно, пару раз в одну сторону, затем в другую.

2. Фокусировка. Смотрите на свой палец, вытянутый на расстоянии 30 см от глаз, затем переведите взгляд на объект вдалеке. Повторите 10 раз.

3. Пальминг. Закройте глаза и прикройте их ладонями (не нажимайте!). Отдохните так 1-2 минуты. Это расслабляет мышцы глаз и снимает напряжение.

Цифровая гигиена: дружим с гаджетами правильно

День без экрана. Да-да, попробуйте один день в неделю уделить больше времени книгам, прогулкам и живым разговорам.

Да-да, попробуйте один день в неделю уделить больше времени книгам, прогулкам и живым разговорам. Освещение. Работайте за компьютером в хорошо освещенной комнате. Контраст между ярким экраном и темнотой напрягает глаза.

Работайте за компьютером в хорошо освещенной комнате. Контраст между ярким экраном и темнотой напрягает глаза. Перерывы – это святое. Важно не только отрывать взгляд от экрана, но и вставать, чтобы размяться.

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