Мода на СДВГ: как диагноз стал трендом и причем тут TikTok

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Соцсети захватил тренд на самодиагностику, и все больше людей приписывают себе СДВГ, ориентируясь на видео и посты блогеров.

Если раньше диагноз "СДВГ" (синдром дефицита внимания и гиперактивность) вызывал ассоциации с уроками, где один ребенок постоянно крутится на стуле, то сегодня это слово звучит как модный хэштег. TikTok и другие соцсети переполнены видео, где люди признаются: "У меня СДВГ, поэтому я всегда опаздываю, теряю вещи и вообще немного хаотична". Но что скрывается за этим трендом? И почему такой серьезный диагноз стал объектом обсуждения наравне с модными трендами?

Что такое СДВГ?

СДВГ – это неврологическое расстройство, связанное с дефицитом внимания, импульсивностью и гиперактивностью. Этот диагноз сопровождает человека с детства, влияет на его обучение, работу и повседневную жизнь. Причины его появления комплексные: от генетики до особенностей развития мозга.

Основные симптомы:

  • Проблемы с концентрацией. Сложно долго удерживать внимание на чем-то одном.
  • Импульсивность. Решения принимаются на "автопилоте", не успеваешь подумать.
  • Гиперактивность. Это не обязательно бесконечная энергия, но ощущение внутреннего беспокойства.

Важно! Поставить диагноз может только специалист: психолог, психиатр или невролог. И это сложный процесс, включающий наблюдения, тесты и исключение других причин.

Как TikTok превратил СДВГ в тренд?

Фото: freepik.com

Соцсети, особенно TikTok, популяризируют самодиагностику. Блогеры описывают свои особенности: забывчивость, прокрастинацию, трудности в организации. Многие зрители, узнавая себя, решают, что тоже имеют СДВГ.

Почему это происходит?

  1. Упрощение сложного. В видео укладываются признаки, но не нюансы, из-за чего люди путают особенности характера с симптомами.
  2. Привлекательность уникальности. В эпоху, где быть "особенным" – тренд, диагноз становится частью идентичности.
  3. Алгоритмы TikTok. Видео с хэштегом #СДВГ быстро набирают популярность, и тема начинает "разгоняться".

Почему мода на СДВГ – это проблема?

Самодиагностика опасна. Многие симптомы СДВГ схожи с признаками других состояний: тревожности, депрессии, хронической усталости. Без профессиональной помощи можно неправильно интерпретировать свое состояние.

Стигматизация. Люди с реальным диагнозом могут столкнуться с недоверием. "Все говорят, что у них СДВГ, это модно. Наверное, ты тоже придумываешь".

Игнорирование серьезности. СДВГ – это не "я теряю ключи", а комплекс проблем, которые могут влиять на качество жизни.

Что делать?

  1. Не ставить диагнозы себе. Если что-то тревожит, лучше обратиться к специалисту. Это про заботу о себе, а не про тренды.
  2. Изучать проверенную информацию. Соцсети – не медицинская энциклопедия. Найди книги, статьи или материалы от профессионалов.
  3. Относиться с уважением. Если у тебя или у твоих близких есть этот диагноз, важно не использовать его как повод для шуток или легкомысленных высказываний.

Чем полезен тренд?

Фото: freepik.com

Он открыл многим людям глаза на существование проблемы, помог узнать, что это не стыдно и не страшно. Но важно понимать: мода проходит, а здоровье остается.

Будь осознанной, следуй за трендами, но не позволяй им путать важные вещи с хэштегами. Потому что никакие лайки и репосты не заменят заботу о себе.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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