Мода на СДВГ: как диагноз стал трендом и причем тут TikTok

Если раньше диагноз "СДВГ" (синдром дефицита внимания и гиперактивность) вызывал ассоциации с уроками, где один ребенок постоянно крутится на стуле, то сегодня это слово звучит как модный хэштег. TikTok и другие соцсети переполнены видео, где люди признаются: "У меня СДВГ, поэтому я всегда опаздываю, теряю вещи и вообще немного хаотична". Но что скрывается за этим трендом? И почему такой серьезный диагноз стал объектом обсуждения наравне с модными трендами?

Что такое СДВГ?

СДВГ – это неврологическое расстройство, связанное с дефицитом внимания, импульсивностью и гиперактивностью. Этот диагноз сопровождает человека с детства, влияет на его обучение, работу и повседневную жизнь. Причины его появления комплексные: от генетики до особенностей развития мозга.

Основные симптомы:

Проблемы с концентрацией. Сложно долго удерживать внимание на чем-то одном.

Импульсивность. Решения принимаются на "автопилоте", не успеваешь подумать.

Гиперактивность. Это не обязательно бесконечная энергия, но ощущение внутреннего беспокойства.

Важно! Поставить диагноз может только специалист: психолог, психиатр или невролог. И это сложный процесс, включающий наблюдения, тесты и исключение других причин.

Как TikTok превратил СДВГ в тренд?





Соцсети, особенно TikTok, популяризируют самодиагностику. Блогеры описывают свои особенности: забывчивость, прокрастинацию, трудности в организации. Многие зрители, узнавая себя, решают, что тоже имеют СДВГ.

Почему это происходит?

Упрощение сложного. В видео укладываются признаки, но не нюансы, из-за чего люди путают особенности характера с симптомами. Привлекательность уникальности. В эпоху, где быть "особенным" – тренд, диагноз становится частью идентичности. Алгоритмы TikTok. Видео с хэштегом #СДВГ быстро набирают популярность, и тема начинает "разгоняться".

Почему мода на СДВГ – это проблема?

Самодиагностика опасна. Многие симптомы СДВГ схожи с признаками других состояний: тревожности, депрессии, хронической усталости. Без профессиональной помощи можно неправильно интерпретировать свое состояние.

Стигматизация. Люди с реальным диагнозом могут столкнуться с недоверием. "Все говорят, что у них СДВГ, это модно. Наверное, ты тоже придумываешь".

Игнорирование серьезности. СДВГ – это не "я теряю ключи", а комплекс проблем, которые могут влиять на качество жизни.

Что делать?

Не ставить диагнозы себе. Если что-то тревожит, лучше обратиться к специалисту. Это про заботу о себе, а не про тренды. Изучать проверенную информацию. Соцсети – не медицинская энциклопедия. Найди книги, статьи или материалы от профессионалов. Относиться с уважением. Если у тебя или у твоих близких есть этот диагноз, важно не использовать его как повод для шуток или легкомысленных высказываний.

Чем полезен тренд?





Он открыл многим людям глаза на существование проблемы, помог узнать, что это не стыдно и не страшно. Но важно понимать: мода проходит, а здоровье остается.

Будь осознанной, следуй за трендами, но не позволяй им путать важные вещи с хэштегами. Потому что никакие лайки и репосты не заменят заботу о себе.

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