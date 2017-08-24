Не только шпильки: 5 опасных для женщин видов обуви

Многие женщины нередко сталкиваются с болями в спине и даже не подозревают, что провоцировать неприятные ощущения может неправильно подобранная обувь.

О том, какая обувь оказывает самое разрушительное воздействие на женский организм, вам расскажет наш новый блогер — остеопат, краниопостуролог, соавтор метода "краниобаланс" Владимир Животов.

Для многих женщин обувь - это элемент стиля, который помогает сделать образ завершенным. Между тем ежедневное ношение неправильно подобранной и неудобной обуви может негативно отразиться на здоровье.

Когда мы стоим прямо, нагрузка на наши суставы и связки распределяется равномерно. Если тело принимает неправильное положение, напряжение в некоторых мышцах и связках увеличивается, а в других, напротив, ослабевает. В итоге сначала перенапрягаются мышцы ног, а потом те же ощущения передаются пояснице, спине и шее. Неудобная обувь может не только провоцировать возникновение болезненных ощущений, но и приводить к развитию серьезных заболеваний, поэтому к ее выбору нужно отнестись очень ответственно.

1. Туфли на шпильках

При ношении обуви на шпильках сильно меняется положение тела, поскольку центр тяжести смещается вперед, а бедра и позвоночник перестают находиться на одной линии. И чем выше каблук, тем сильнее этот дисбаланс. Многие знают, что если туфли неустойчивые, то для удержания равновесия придется постоянно напрягать мышцы голеней и спины. Нередко малоудобная обувь провоцирует падения, высока вероятность получения травмы: вывиха лодыжки или повреждения какой-либо другой части тела.

123RF/Kaspars Grinvalds

Кроме того, от ежедневного ношения такой обуви могут обостриться имеющиеся проблемы с позвоночником, часто страдает поясничный отдел. К тому же происходит перегрузка передней части стопы - она уплощается. Как следствие, может возникнуть деформация пальцев ног и ногтей, увеличиваются косточки на стопе.

Если на работу вы довольно часто носите туфли на шпильках, постарайтесь использовать любую возможность, чтобы хотя бы ненадолго, но снять обувь – пусть ваши ноги немного отдохнут. Ношение обуви на высоком каблуке в течение длительного времени опасно для здоровья.

2. Обувь на каблуке выше 5 см

Негативные последствия могут быть такими же, что и от туфель на шпильках. Интенсивность их зависит от высоты каблука и от длительности его ношения.

123RF/ Volodymyr Melnyk

Также у женщин, предпочитающих обувь на высоком каблуке, могут возникнуть артриты и артрозы суставов стопы, часто появляются натоптыши и мозоли. Из-за того, что икроножные мышцы длительное время находятся в напряженном состоянии, нарушается кровообращение, как следствие, усиливается варикозное расширение вен.

Всем женщинам я советую носить туфли на высоких каблуках и шпильках не более 2 часов в день и надевать их исключительно на выход.

3. Балетки

Плоская подошва не дает телу должной опоры, поэтому носить ее вредно для нашего организма. В такой обуви ноги быстро устают, начинают ныть и болеть.

123RF/ Andriana Syvanych

Желательно с детских лет носить обувь на небольшом каблуке.

4. Кеды

Дело обстоит так же, как и с балетками. Есть мнение, что сделать из кед полноценную обувь помогают специальные стельки, однако это не так, стелька не заменит каблук. Она может сделать ходьбу более комфортной за счет появившейся амортизации и облегчить усталость, но не более того.

5. Вьетнамки и шлепанцы

Поскольку данная обувь не фиксирует пятку, стопа во время ходьбы постоянно напрягается, удерживая шлепанцы за счет сгибания пальцев. Вьетнамки и шлепанцы можно носить только на небольшие расстояния — на пляже, в бане, сауне, дома.

123RF/vvvita

Если их носить долго в течение дня, из-за постоянного напряжения ног в дальнейшем могут возникнуть болезненные ощущения в пояснице, шее, появятся боли в спине или головные боли.

При выборе летней открытой обуви важно обращать внимание на надежность крепления на ноге. Открытая обувь обязательно должна иметь ремешки, которые хорошо удерживают носок и пятку. Например, это могут быть сандалии или босоножки.

А в чем тогда ходить?

Для ежедневной носки стоит предпочесть обувь на каблуке высотой 2-3 см, потому что в этом случае она удобна, опора привычна для нас, а нагрузка на опорно-двигательный аппарат распределяется правильно. Это могут быть, например, кроссовки. Пожалуй, их можно назвать самой удобной и универсальной обувью. Конечно, они сочетаются не со всей одеждой, но современные модные тенденции позволяют носить кроссовки даже с платьями. Только не перепутайте настоящие удобные спортивные кроссовки с туфлями, их имитирующими. Подбирайте удобный вариант и сохраните свои ноги здоровыми.

Если вы приобретаете кроссовки, смотрите, чтобы подошва была мягкой и гнущейся. Выбирайте такие, в которых вам будет комфортно сразу в магазине во время примерки, не рассчитывайте, что они со временем растянутся. Идеально, когда вам в обуви настолько удобно, что не хочется ее снимать.

123RF/Dean Drobot

Предпочтительное время для покупки обуви — вечер. В это время после ходьбы ноги немного отекают и становятся чуть больше. Примеряя обувь вечером, вы застрахуете себя от того, чтобы купить обувь, которая вам мала.

При возможности отдавайте предпочтение «дышащим» натуральным материалам.

Носите только удобную обувь и всегда помните о том, что здоровье и красота прекрасно сочетаются.