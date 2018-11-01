Мочегонное средство для похудения
Иногда подготовить свое тело к определенному дню не получается и человек начинает искать варианты быстрого сброса веса. Одним из временных, но достаточно эффективных методов для быстрого похудения в домашних условиях, является прием мочегонных средств.
Особенности мочегонных средств
Мочегонные средства – это природные или химические вещества, которые способствуют выводу молекул жидкости из организма. Этот процесс осуществляется путем увеличения фильтрации первичной мочи в почках. Соответственно количество вторичной мочи, которая будет выводиться из организма, увеличится.
Виды мочегонных средств:
- Природные мочегонные средства – это травы, фрукты и овощи, которые обладают свойствами, стимулирующими работу мочевыделительной системы. Природные лекарственные средства уступают в своей эффективности фармацевтическим препаратам.
- Фармакологические лекарственные препараты – это химические соединения, которые являются мощными стимуляторами работы мочевыделительной системы и обладают выраженными свойствами вывода жидкости из клеток человека.
- Для похудения в домашних условиях лучше использовать мочегонные средства растительного происхождения, так как они действуют более мягко и имеют минимальное количество побочных эффектов. С другой стороны их эффективность не так выражена по сравнению с фармакологическими препаратами. При соблюдении правил применения прием фармакологических лекарств для похудения может дать хороший эффект в снижении веса, хоть и временный.
Мочегонные средства выводят воду из организма, которая после прекращения приёма препарата, вернётся на место и восстановит вес на первоначальный уровень.
Мочегонные средства растительного происхождения
Все фрукты и овощи обладают мочегонным эффектом, но некоторые из них имеют более выраженный эффект. К мочегонным средствам растительного происхождения можно отнести:
- Отвар из одуванчиков. На 1 литр воды нужно использовать 2-3 столовых ложки травы растения. Проварить одуванчики 2-3 минуты и дать остыть. Принимать отвар вместо чая, воды и другой жидкости в течение 10 дней или до достижения желаемого результата.
- Чай зеленый. Употребление зелёного чая не только способствует выводу жидкости из организма, но и ускоряет обмен веществ, что положительно влияет на снижения веса человека.
- Петрушка в любом виде. Лучше употреблять в сыром виде, но отвар тоже обладает выраженными мочегонными свойствами.
- Арбуз. В летний период времени очень популярна арбузная диета, предусматривающая употребление исключительно арбуза любом виде: сок, смузи, замороженные кубики и т.д. В ягоде содержится большое количество воды, которая выводится из организма через почки и ускоряет обмен веществ, способствуя похудению.
Противопоказания для применения мочегонных средств растительного происхождения:
- Аллергическая реакция на растения, применяемые для похудения.
- Мочекаменная болезнь. В период усиленной работы почек камень может начать продвигаться по мочегонным путям, создавая огромные проблемы человеку.
- Воспалительные процессы почек в стадии обострения. При воспалении почек (пиелонефрит или гломерулонефрит) почки нужно оберегать от перегрузки. В ином случае может возникнуть почечная недостаточность, которая является жизнеугрожающим состоянием.
Мочегонные лекарственные препараты
В домашних условиях можно применять мочегонные средства для похудения, которые предлагают фармацевтические компании. Эти препараты имеют большее количество противопоказаний, но их эффективность больше выражена по сравнению с лекарствами растительного происхождения.
Лекарственные препараты, обладающие мочегонным эффектом, которые можно принимать в домашних условиях:
- Фуросемид. Очень мощный препарат для вывода жидкости из организма. Обязательно прием этого лекарства нужно совмещать с препаратами калия, так как лекарство выводит этот химический элемент из организма и способствует развитию судорог, нарушению работы сердца и т.д.
- Верошпирон. Калийсберегающее лекарство, которое мягко выводит жидкость из организма. Препарат не считается абсолютно безопасным, но его прием вызывает небольшое количество побочных действий по сравнению с фуросемидом.
Нужно понимать, что прием мочегонных лекарственных средств в целях похудения являются экстренной и временной мерой. После окончания приёма препаратов организм восстановит потерянный водный баланс и вес с размерами тела вернется назад.
Для основательного и долгосрочного похудения необходимо пить как можно больше чистой негазированной воды. Она ускорит обмен веществ и будет способствовать расщеплению жировых клеток, а не только уменьшению их в объёме за счет снижения уровня жидкости в них.
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Как считаете, какое мочегонное средство самое эффективное? 3
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Нина / 01.11.18 21:40Я не признаю народные средства! Только препараты, никакие травы и тд.
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Евгения / 01.11.18 21:38Люблю зеленый чай, но не знала, что оно мочегонное, если честно. В принципе, мне это свойства его ни к чему, но продолжаю пить, потому что люблю.
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Женя / 01.11.18 21:36Арбуз - и вкусно и эффективное! Жаль только, что это сезонный фрукт(