Мочегонное средство для похудения

Иногда подготовить свое тело к определенному дню не получается и человек начинает искать варианты быстрого сброса веса. Одним из временных, но достаточно эффективных методов для быстрого похудения в домашних условиях, является прием мочегонных средств.

Особенности мочегонных средств

Мочегонные средства – это природные или химические вещества, которые способствуют выводу молекул жидкости из организма. Этот процесс осуществляется путем увеличения фильтрации первичной мочи в почках. Соответственно количество вторичной мочи, которая будет выводиться из организма, увеличится.

Виды мочегонных средств:

Природные мочегонные средства – это травы, фрукты и овощи, которые обладают свойствами, стимулирующими работу мочевыделительной системы. Природные лекарственные средства уступают в своей эффективности фармацевтическим препаратам. Фармакологические лекарственные препараты – это химические соединения, которые являются мощными стимуляторами работы мочевыделительной системы и обладают выраженными свойствами вывода жидкости из клеток человека. Для похудения в домашних условиях лучше использовать мочегонные средства растительного происхождения, так как они действуют более мягко и имеют минимальное количество побочных эффектов. С другой стороны их эффективность не так выражена по сравнению с фармакологическими препаратами. При соблюдении правил применения прием фармакологических лекарств для похудения может дать хороший эффект в снижении веса, хоть и временный.

Мочегонные средства выводят воду из организма, которая после прекращения приёма препарата, вернётся на место и восстановит вес на первоначальный уровень.

Мочегонные средства растительного происхождения

Все фрукты и овощи обладают мочегонным эффектом, но некоторые из них имеют более выраженный эффект. К мочегонным средствам растительного происхождения можно отнести:

Отвар из одуванчиков. На 1 литр воды нужно использовать 2-3 столовых ложки травы растения. Проварить одуванчики 2-3 минуты и дать остыть. Принимать отвар вместо чая, воды и другой жидкости в течение 10 дней или до достижения желаемого результата. Чай зеленый. Употребление зелёного чая не только способствует выводу жидкости из организма, но и ускоряет обмен веществ, что положительно влияет на снижения веса человека. Петрушка в любом виде. Лучше употреблять в сыром виде, но отвар тоже обладает выраженными мочегонными свойствами. Арбуз. В летний период времени очень популярна арбузная диета, предусматривающая употребление исключительно арбуза любом виде: сок, смузи, замороженные кубики и т.д. В ягоде содержится большое количество воды, которая выводится из организма через почки и ускоряет обмен веществ, способствуя похудению.

Противопоказания для применения мочегонных средств растительного происхождения:

Аллергическая реакция на растения, применяемые для похудения. Мочекаменная болезнь. В период усиленной работы почек камень может начать продвигаться по мочегонным путям, создавая огромные проблемы человеку. Воспалительные процессы почек в стадии обострения. При воспалении почек (пиелонефрит или гломерулонефрит) почки нужно оберегать от перегрузки. В ином случае может возникнуть почечная недостаточность, которая является жизнеугрожающим состоянием.

Мочегонные лекарственные препараты

В домашних условиях можно применять мочегонные средства для похудения, которые предлагают фармацевтические компании. Эти препараты имеют большее количество противопоказаний, но их эффективность больше выражена по сравнению с лекарствами растительного происхождения.

Лекарственные препараты, обладающие мочегонным эффектом, которые можно принимать в домашних условиях:

Фуросемид. Очень мощный препарат для вывода жидкости из организма. Обязательно прием этого лекарства нужно совмещать с препаратами калия, так как лекарство выводит этот химический элемент из организма и способствует развитию судорог, нарушению работы сердца и т.д. Верошпирон. Калийсберегающее лекарство, которое мягко выводит жидкость из организма. Препарат не считается абсолютно безопасным, но его прием вызывает небольшое количество побочных действий по сравнению с фуросемидом.

Нужно понимать, что прием мочегонных лекарственных средств в целях похудения являются экстренной и временной мерой. После окончания приёма препаратов организм восстановит потерянный водный баланс и вес с размерами тела вернется назад.

Для основательного и долгосрочного похудения необходимо пить как можно больше чистой негазированной воды. Она ускорит обмен веществ и будет способствовать расщеплению жировых клеток, а не только уменьшению их в объёме за счет снижения уровня жидкости в них.