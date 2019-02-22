Когда ожидать магнитные бури в мае 2019 года

Каждый из нас слышал о магнитных бурях, но многие даже не догадываются, какое влияние они могут оказывать на организм человека. Наблюдая за активностью солнечной поверхности ученые могут рассчитать расписание магнитных бурь по дням и часам в мае 2019 года, к которым нужно подготовиться.

Что же это такое "магнитные бури", почему происходят и каким образом влияют на нас? Планета Земля обладает магнитным полем, которое спасает нас от смертоносной солнечной радиации. Магнитная буря – это колебания магнитного поля нашей планеты, происходящее из-за сильных волновых ударов от вспышек на Солнце.

Дрожание магнитного поля вызывает самые разные последствия для человека, окружающей среды и техники: из-за этого возникает полярное сияние, выводятся из строя электрические системы, приборы, линии электропередач, один раз это привело даже к сходу искусственного спутника с орбиты. В 2019 году ожидаются сильнейшие за последнее время магнитные бури.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Учеными давно доказано, что магнитные бури отрицательно сказываются на здоровье человека. Во время колебания магнитного поля наблюдаются резкие скачки атмосферного давления и происходят выбросы электромагнитного излучения, что крайне негативно влияет на весь наш организм, нарушая его слаженную работу и ритм.

Особенно чувствительны к таким скачкам люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Конечно, это явление затрагивает не всех, но метеозависимым людям особенно «везет». При этом большинство сталкиваются с такими симптомами:

общее недомогание;

слабость, апатия, снижение работоспособности;

мигрени;

внезапные приступы гнева, выбросы адреналина;

нарушения работы сердечно-сосудистой системы;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

ухудшение зрения;

сбои в дыхательной системе и кислородное голодание;

перепады давления.

Чтобы вы могли заранее подготовиться и свести к минимуму последствия магнитных бурь, ниже дано подробное расписание магнитных бурь в мае 2019 года по дням и часам.

Для многих этот май станет настоящим испытанием. В данный период будут происходить мощнейшие магнитные бури длиною в несколько дней. После просмотра данного календаря магнитных бурь в мае лучше воздержаться от поездок или важных мероприятий в эти даты, чтобы обезопасить себя от возможных рисков.

Расписание майских магнитных бурь

Рассмотрим расписание по дням и часам в таблице.

5 мая Буря средней степени тяжести, продлится всего один день, но он будет весьма неприятен для метеозависимых людей. Наиболее распространенные симптомы: утомляемость, головные боли, в эмоциональном плане депрессивное состояние, раздражительность. Люди, страдающие гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут испытывать ухудшение самочувствия и обострение основного заболевания. 11-17 мая Эти дни будут сопровождаться периодом крайне сильных, ярко выраженных колебаний магнитного поля Земли. В это время активность на поверхности Солнца достигнет пика, поэтому магнитные бури за май 2019 станут самыми влиятельными. Особо опасным этот период окажется для людей с хроническими диагнозами, однако внимательными нужно быть даже здоровым людям, не подверженным метеозависимости. Самые распространенные симптомы: общее недомогание, ухудшение настроения, обострение хронических заболеваний. Кроме того, могут наблюдаться проблемы со зрением и дыхательной системой, возможна отдышка даже в состоянии покоя, а также тахикардия, приступы удушья. Людям с наличием патологий следует проверить количество медикаментов. Не стоит откладывать визит к врачу при сильном ухудшении состояния в эти дни, самостоятельно улучшить положение не получится. 20-25 мая Третий за месяц период магнитных бурь ожидается не таким катастрофичным, чем предыдущий. Основной дискомфорт и нагрузка придется на психоэмоциональное состояние людей. Большему риску будут подвержены метеозависимые люди. Они столкнутся с незначительным ухудшением самочувствия, усталостью, подавленностью. Из самых распространенных симптомов можно выделить высокую раздражительность и агрессивность, вспышки адреналина и депрессивное настроение. Рекомендуется тщательно следить за своим эмоциональным фоном, стараться избегать ссор, стресса и различных эмоциональных потрясений, потому что их количество и последствия в разы усилятся под влиянием магнитных бурь. В это время память и концентрация внимания заметно снижаются, поэтому надо постараться отказаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания. 28 мая Этот день принесет вторую сильнейшую за месяц, но в то же время заключительную магнитную бурю. В отличие от предыдущего периода магнитных бурь, этот день будет подавлять физическое состояние людей. Но на этот раз в группу риска попадут в основном люди пожилого возраста и дети. Но и всем остальным стоит быть бдительными, потому что вспышки повлекут за собой скачки артериального давления, нарушения работы сердца и легких. Рекомендуется посвятить время отдыху и исключить физические нагрузки. Лучше всего не планировать на эту дату длительные поездки или тяжелый физический труд.

Несмотря на то, что не все люди одинаково реагируют на колебания магнитного поля, каждому следует тщательно следить за своим здоровьем, особенно в магнитные дни в мае 2019 года.

Любое нарушение работы организма, будь то снижение иммунитета, стресс, чрезмерные физические нагрузки, нестабильное эмоциональное состояние может перерасти в серьезное недомогание в периоды магнитных бурь в мае этого года. Поэтому так важно находить время для отдыха, расслабляться, высыпаться, оградить себя от любого источника раздражения.

Также лучше воздержаться от поездок в транспорте и длительных путешествий, заменить передвижение на автомобиле на пешие прогулки на свежем воздухе. Немаловажно и следить за своим питанием. Не лишним будет обогатить рацион продуктами, содержащими витамин С, А, Д, а также железо. Пусть в этот период на столе появятся фрукты, ягоды, зеленые овощи, рыба. Ограничения стоит ввести на употребление кофе, алкоголя и курения.

Если вы будете знать расписание магнитных бурь в мае 2019 по дням и часам, то выполните простые рекомендации, приведенные выше, чтобы уменьшить негативное влияние на организм.