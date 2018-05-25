Боремся с вздутием живота и газообразованием

Люди часто сталкиваются с признаками повышенного газообразования в кишечнике, и симптомы этого недуга обычно не настораживают, так как практически не приносят серьезного дискомфорта и быстро проходят. Хотя метеоризм и не несет никакой угрозы для жизни человека, но может сильно усложнить ее.

Постоянное появление газов в кишечнике может приносить не только физическое, но и эстетическое неудобство. Чтобы избежать казусных ситуаций в такие моменты, следует тщательнее следить за своим здоровьем.

Именно поэтому стоит разобрать основные причины вздутия живота и газообразования, а также как провести лечение проблемы в домашних условиях.

Сегодня врачи уже разобрались в основных причинах развития газов в кишечнике, поэтому при такой проблеме есть возможность применять диетическое питание, чтобы сократить количество приступов. Также придется ограничить определенные продукты, или полностью исключить их из рациона, чтобы метеоризм не возникал.

Когда же необходимо как можно быстрее решить проблему, следует применять лекарственные препараты и народные рецепты от газообразования и вздутия.

Главные причины недуга

Существует целый перечень причин, по которым у человека в кишечнике образовываются газы, перечислить их все достаточно сложно, но можно выделить группу наиболее распространенных факторов:

вздутие может возникать в том случае, если у пациента наблюдается сбой в работе толстого отдела кишечника, или при наличии опухолей;

различные заболевания пищеварительной системы;

человек часто курит, злоупотребляет кофе и алкогольными напитками;

частое запивание пищи питьевой водой;

сильное образование газов возникает при быстром употреблении пищи, в этом случае вместе с едой в пищеварительную систему попадает много воздуха;

употребление большого количества пищи на ночь приводит к образованию газов;

женщины страдают от недуга при поликистозе яичников;

употребление в пищу горячей еды, в этой случае слизистая раздражается и возникает метеоризм;

низкий уровень активности может привести к проблеме, при недостатке нагрузок на организм, метеоризм часто возникает у человека.

Газообразование может возникнуть у каждого человека, этот процесс пищеварения вполне нормален. Но очень важно узнать подробнее о том, в какой случае вздутие является нормальным процессом, а когда может говорить о патологии. Как говорят специалисты, если у пациента возникает выпускание газов до 15 раз в сутки, то это норма для пищеварительной системы.

При выпускании газов более 20 раз, следует пройти обследование у врача. Не во всех случаях повышенное газообразование говорит о патологии, иногда причина кроется в продукте питания.

Симптоматика

Мы уже определили причины вздутия живота у взрослых, теперь можно описать симптоматику газообразования, чтобы подобрать правильное лечение в домашних условиях.

К основным симптомам можно отнести:

живот увеличивается в объеме, человек ощущает внутреннее распирание и вспучивание;

возникает неприятная отрыжка;

может измениться стул и возникнуть тошнота;

скопившиеся газы начинают выходить наружу;

присутствует общая слабость в теле;

может возникнуть нарушение сна;

наблюдается урчание в животе;

иногда возникает жжение в области сердца;

кратковременные болезненные ощущения в области кишечника.

Диагностика

Прежде чем проводить лечение вздутия живота в домашних условиях, следует выявить причины газообразования, для этого обязательно производят полноценное обследование. Диагностика важна в том случае, если газообразование возникает несколько раз в неделю, при этом приносит сильный дискомфорт.

Для начала доктор производит пальпацию живота, а затем специалист может направить больного на дополнительное обследование:

общий анализ крови;

сдача копрограммы;

анализ крови на биохимию;

кал на бакпосев;

проведение рентгенографии;

исследование кишечника ультразвуком.

Анализ крови покажет количество лейкоцитов в крови, если они будут повышены, это скажет о наличии инфекции в организме. Далее, доктор назначает дополнительные обследования, чтобы выявить тип инфекции. Также необходим биохимический анализ крови, так как он может сказать о наличии заболеваний печени.

Если печень работает неправильно, это приводит к сокращению количество выделяемой желчи, а значит кишечник не сможет полноценно работать.

Как провести лечение

Когда причины повышенного газообразования будут установлены, врач может назначить лечение вздутия живота. Его обычно производят в домашних условиях, но иногда требуется стационарное лечение.

К простым и эффективным препаратам от образования газов можно отнести:

Сорбенты. Один из наиболее простых и достаточно эффективных методов устранения газов в кишечнике. Сорбенты прекрасно впитывают в себя не только газы, но и токсины, а также вредные вещества, которые могут провоцировать развитие метеоризма. К таким препаратам можно отнести Энтеросгель, Полисорб, Активированный уголь и Смекту. Препараты следует принимать строго по инструкции и в правильной дозировке. Пеногасители. Такие лекарственные препараты оказывают воздействие на поверхность пузырьков газа, помогая их схлопывать, а затем выводить наружу естественным образом. Это значительно облегчает состояние, а также снижает уровень дискомфорта. Большая часть средств предназначена для детей во время колик. К лекарствам такого типа следует отнести Эспумизан, БеБинос и Коликид. Прокинетики. Лекарственный средства такого типа не только борются с метеоризмом, но и дополнительно обладают сильным противорвотным действием. При попадании в кишечник, вещества в составе оказывают положительное влияние на моторику прямой кишки и продвигают каловые массы к выходу вместе с газами. К средствам такого действия можно отнести Церукал и Мотилиум.

Врачи рекомендуют обратиться к ферментам. Такие препараты наиболее эффективны в том случае, когда газообразование возникает при переедании.

Ферменты в составе помогают организму быстрее переваривать пищу, тем самым предотвращая ее гниение в кишечнике. Наиболее популярные препараты — Креон, Панкреатин, Фестал и Мезим.