Как убрать отеки на лице и теле: пять упражнений с доказанной эффективностью

Кто не просыпался утром с ощущением, будто спала на собственном лице? Отеки – наши вечные враги, особенно после бурных вечеринок, долгих перелетов или просто бессонных ночей. Но, как оказалось, это не просто косметическая проблема. Отеки могут сигнализировать о том, что организм работает с перебоями. Так что давайте разберемся, почему они появляются и как с ними бороться.

Почему мы отекаем?





Отеки – это не что иное, как скопление лишней жидкости в тканях. Причин для этого может быть масса: от соленых чипсов на ночь до проблем с почками и гормонами. Если отеки стали вашими постоянными спутниками, стоит задуматься не только о красоте, но и о здоровье. Оставленная без внимания проблема может привести к ухудшению кровообращения и нарушению обмена веществ.

Теперь, когда мы выяснили, что от отеков нужно избавляться не только ради утреннего селфи, давайте поговорим о том, как это сделать. Диеты и уходовые средства – это, конечно, хорошо, но существуют упражнения, которые буквально заставят воду вернуться туда, откуда она пришла!

Пять упражнений, которые помогут избавиться от отеков





1. Лимфодренажная гимнастика для лица

Отеки на лице – главный враг в понедельник утром. В этом случае спасает лимфодренаж. Самое простое упражнение: слегка надавливая, кончиками пальцев ведите от центра лица к ушам и шее. Это стимулирует лимфатическую систему, помогая избавиться от застоя жидкости. Пять минут такой гимнастики каждый день – и ваше лицо скажет вам спасибо.

2. Наклоны головы

Этот простой, но эффективный метод помогает убрать отеки с шеи и подбородка. Сядьте прямо, расслабьте плечи. Медленно наклоняйте голову вправо и влево, удерживая в каждом положении по 10 секунд. Это стимулирует лимфоток, улучшая отток жидкости из области шеи и подбородка. Бонус – легкая растяжка мышц!

3. Подъемы ног вверх

Если ваши ноги отекают к вечеру, это упражнение – ваше спасение. Лягте на спину и поднимите ноги вверх на стену. Удерживайте их в таком положении 10-15 минут. Это помогает снять отеки за счет улучшения кровообращения и лимфооттока. Идеально после долгого дня на каблуках или утомительного шопинга.

4. "Кошка" для всего тела

Упражнение из йоги "Кошка-Корова" отлично работает не только на растяжку, но и помогает активизировать циркуляцию жидкости в организме. Встаньте на четвереньки, на вдохе прогните спину, а на выдохе округлите. Выполняйте это упражнение в течение 5 минут, и вы не только улучшите работу лимфосистемы, но и почувствуете приятную легкость во всем теле.

5. Прыжки на месте

Самый веселый и действенный способ – прыжки! Прыгайте на месте 2-3 минуты в день, чтобы запустить лимфодренаж и избавиться от отеков в теле. Это упражнение особенно полезно для тех, кто много сидит в офисе или путешествует. К тому же оно бодрит и поднимает настроение!

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