Как просыпаться зимой без страданий: 9 лайфхаков для бодрого утра

Зимние утренние подъемы – это особый вид испытания. Еще вчера вы были настроены встать в 6 утра, заняться йогой и покорить мир. Но вот за окном темно, холодно, и вместо бодрости вас окутывает одно желание – остаться под теплым одеялом. Почему так сложно? Все дело в биологии. Зимой из-за короткого светового дня наш организм снижает выработку серотонина – гормона счастья, и щедро поставляет мелатонин – гормон сна. Но не все потеряно! Есть проверенные способы обмануть зимнюю хандру и просыпаться с радостью.



1. Световой будильник

Световой будильник имитирует рассвет, постепенно заливая вашу комнату мягким сиянием. Это поможет вашему организму плавно выйти из сна, даже если за окном еще ночь. Плюс такой девайс выглядит эстетично и добавляет уют в спальню.

2. Готовьтесь к утру с вечера



Поставьте себе задачу минимизировать утренний стресс. Приготовьте одежду, соберите сумку и продумайте завтрак накануне. Когда утро начинается с готового плана, вставать становится легче.



3. Сделайте утро приятным

Психологи утверждают, что приятные ожидания мотивируют вставать. Запланируйте на утро то, что вы любите: чашку ароматного кофе, медитацию, чтение главы из любимой книги или танцевальную разминку. Ваше тело быстрее соглашается на подъем, если знает, что его ждет что-то классное.

4. Вода – спасение от зимней сонливости

Как только проснулись, выпейте стакан воды. Это поможет организму быстрее запуститься после сна. Если добавить дольку лимона или мяту, это станет еще и вкусным ритуалом, который поднимет настроение.

5. Мягкий, но решительный будильник





Забудьте про эти ужасные трели, которые вгоняют в стресс с первой секунды дня. Выберите мелодию, которая вас не пугает, но уверенно пробуждает. А лучше всего – поставьте любимую песню. Только учтите: snooze-функция – ваш враг.

6. Тепло и уют – главный зимний лайфхак

Если вы просыпаетесь в холодной комнате, все внутри протестует против этого. Купите теплый плед, мягкий халат и заранее запрограммированный обогреватель или умный термостат.

7. Пробуйте ароматерапию

Эфирные масла цитрусовых или мяты помогут встряхнуться. Распылите их в комнате или зажгите ароматическую свечу – пробуждение станет приятнее.

8. Музыка, которая мотивирует



Создайте плейлист, который дарит энергию. Это могут быть бодрые треки или любимые песни, которые всегда вызывают улыбку.



9. Двигайтесь сразу после пробуждения

Не обязательно заниматься спортом, достаточно легкой растяжки или пары наклонов. Движение запускает кровообращение и добавляет бодрости.

10. Перестаньте себя винить за поздний подъем

Если утром все же не получилось встать так рано, как планировали, не ругайте себя. Зимой организм работает иначе, и вы – не робот. Начинайте день с заботы о себе, и утренние подъемы станут приятнее.

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