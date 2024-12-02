Что делать если вас укачивает в машине: 10 эффективных техник, которые помогут справиться

Поездки на машине для многих – это свобода, ветер в волосах и приятный вид за окном. Но если вас укачивает, все это меркнет. Вместо радости – дискомфорт, потливость, головокружение и желание немедленно выйти. Почему же одних людей укачивает в машине, а других – нет? И главное – как справиться с этим неприятным явлением? Разбираемся в причинах и делимся проверенными лайфхаками, чтобы вы могли путешествовать комфортно.

Почему укачивает в машине?

Виноват наш мозг, который теряет контроль над происходящим. Когда глаза видят движение (дорога мелькает за окном), а вестибулярный аппарат (наш внутренний навигатор) фиксирует, что тело сидит неподвижно, возникает конфликт сигналов. Это и приводит к ощущению тошноты и головокружения.

Чаще всего укачивает детей, беременных женщин и тех, кто чувствителен к раскачиваниям. Но эта проблема может настигнуть любого, особенно если дорога извилистая, а вы сидите на заднем сиденье и уткнулись в телефон.

Эффективные техники, чтобы вас не укачивало





1. Займите правильное место

Если вас часто укачивает, забудьте про заднее сиденье. Идеальное место – переднее пассажирское, где меньше трясет. Если такой вариант невозможен, садитесь по центру заднего ряда, чтобы видеть дорогу через лобовое стекло.

2. Держите глаза на горизонте

Не отвлекайтесь на книги, телефоны или планшеты – это только усилит дискомфорт. Лучше смотрите на линию горизонта. Это помогает мозгу "синхронизироваться" с реальностью и уменьшает вероятность укачивания.

3. Пробуйте дышать свежим воздухом

Легкий поток прохладного воздуха способен творить чудеса. Откройте окно или включите кондиционер, чтобы освежиться. И избегайте резких запахов в машине – они могут только усугубить состояние.

4. Ешьте правильно перед поездкой

Не отправляйтесь в путь с пустым желудком, но и не переедайте. Идеально – легкий перекус: фрукты, крекеры, орехи. Избегайте жирной и тяжелой пищи.

5. Используйте силу акупунктуры

Акупунктурные браслеты для борьбы с укачиванием – это спасение для многих. Они работают, оказывая мягкое давление на определенную точку на запястье, которая называется P6 или Nei-Kuan. Если браслета нет под рукой, можно использовать пальцы: слегка массируйте область на три пальца ниже основания ладони между сухожилиями. Делайте это круговыми движениями в течение нескольких минут.

6. Пробуйте лайфхак с имбирем

Имбирь – натуральное средство против тошноты, которое активно используют путешественники. Перед поездкой можно пожевать небольшой кусочек свежего имбиря, заварить с ним чай или взять с собой имбирные леденцы. Они не только помогают снизить дискомфорт, но и отлично освежают дыхание.

7. Включите функцию против укачивания на iPhone

Современные технологии не остаются в стороне. Недавно iPhone внедрил функцию, которая помогает уменьшить дискомфорт в транспорте за счет сглаживания резких движений изображения на экране. Найти ее можно в настройках: "Универсальный доступ" → "Движение" → " Отображение меток движения транспортного средства ". Теперь переписка или просмотр видео не станут дополнительным источником стресса.

8. Массаж ушей и головы

Есть еще один трюк для экстренного снятия тошноты. Слегка помассируйте мочки ушей или надавите на точки между бровями и основанием черепа. Это помогает улучшить кровообращение и снизить чувство дискомфорта.

9. Пробуйте отвлечься на что-то нейтральное

Иногда помогает переключение внимания. Легкая музыка, разговор с попутчиками или простое наблюдение за облаками могут отвлечь вас от неприятных ощущений.

10. Делайте короткие остановки

Если дорога долгая, просите водителя остановиться хотя бы на пару минут. Пройдитесь, сделайте глубокий вдох, растяните мышцы. Такое перезагрузка поможет вашему организму адаптироваться.

А если ничего не помогает?



Если проблема укачивания для вас слишком острая, всегда можно обратиться к врачу, чтобы подобрать подходящие препараты. Но многие находят спасение в перечисленных натуральных техниках.



Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал как нормализовать микрофлору ЖКТ с помощью питания.