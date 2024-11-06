Как подготовить организм к холодам: 6 советов, которые должна знать каждая

С наступлением зимы мы часто задумываемся о том, как пережить холода с минимальными потерями: достаем теплую одежду, запасаемся уютными пледами и даже морально готовимся к темным, коротким дням. Но важно помнить, что к зиме нужно подготовить не только свой гардероб и разум, но и тело. И если психологически многие из нас заранее предвкушают горячий чай и уютные вечера, то организм может реагировать на зимние стрессы иначе, нежели мы этого ожидаем.

Холодная погода воздействует на женский организм не только повышением рисков сезонных заболеваний. Зима замедляет обмен веществ, вызывает сухость кожи, повышает потребность в калориях и может даже влиять на уровень гормонов и настроение. Чтобы встретить холода в полную силу и сохранить здоровье и красоту, делимся шестью советами, которые помогут вам настроить организм на зимний лад.

Повышаем иммунитет с помощью питания

Секрет здорового иммунитета – в продуктах, богатых витаминами A, C и D, а также цинком и железом. Цитрусы, киви, орехи, семена, яйца и зелень – это те продукты, которые нужно добавить в рацион. Если хочется чего-то по-настоящему согревающего, готовьте супы с курицей, овощами и специями. Куркума и имбирь добавят не только аромата, но и окажут противовоспалительный эффект, который очень пригодится в зимние месяцы.



Увлажняем кожу изнутри и снаружи

Зимой наша кожа страдает от сухого воздуха в помещениях и ветра на улице, поэтому важно не забывать про увлажнение. Пейте достаточно воды, используйте увлажнители воздуха дома, а для ухода выбирайте питательные кремы и масла. Авокадо, оливковое масло и льняное масло – отличные источники здоровых жиров, которые поддержат уровень влаги в коже.

Добавляем физическую активность

Когда на улице холодно, многим хочется забросить спорт и залечь в спячку. Но двигательная активность зимой – это не только залог стройности, но и способ поддерживать хорошее кровообращение и теплообмен. Подходящие зимние активности – это катание на коньках, прогулки на свежем воздухе и домашние тренировки с минимальным оборудованием. Даже 20 минут физической активности ежедневно помогут поддержать мышцы в тонусе и укрепить иммунитет.



Заботимся о волосах

Холод и низкая влажность воздуха могут негативно сказываться на волосах, делая их ломкими и сухими. Чтобы избежать этого, используйте увлажняющие маски для волос и реже используйте термоприборы. Шапка тоже поможет – пусть и непрямым образом. Главное – выбирайте шапки из натуральных материалов, чтобы избежать статического электричества и лишнего стресса для волос.

Поддерживаем эмоциональное равновесие

Зимой короткие дни и недостаток солнечного света может вызвать упадок сил и плохое настроение. Но поддержать эмоциональное состояние можно и без солнца. Медитация, ведение дневника благодарностей и даже светотерапия (использование специальных ламп, имитирующих солнечный свет) помогают справиться с зимним унынием. Проводите время с близкими, читайте вдохновляющие книги или практикуйте йогу, чтобы уменьшить стресс и зарядиться позитивом.



Пропиваем витамины и добавки

Даже сбалансированное питание не всегда может обеспечить организм необходимыми витаминами. Зимой можно дополнительно принимать витамин D, чтобы поддержать иммунитет и уровень энергии. Омега-3 и магний – еще два важных компонента, которые будут поддерживать нервную систему и улучшать настроение. Главное – проконсультируйтесь с врачом перед тем, как вводить любые добавки.

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