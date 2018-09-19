Как чистить сосуды в домашних условиях

Каждый день, не думая о последствиях экологии и неправильного питания, человек вносит в организм ненужные вещества, к которым относятся неперевариваемые жиры, множество сладостей, полуфабрикатов. В процессе переваривания ненужные вещества проникают в кровь, приклеиваются к стенкам сосудов.

Есть множество способов, как в домашних условиях быстро и эффективно почистить сосуды. Организму требуется помощь в этом, так как сам он не справляется с большим количеством вредных веществ и токсинов, проникающих в сосуды.

Рекомендуется в профилактических целях чистить сосуды раз в год, чтобы предотвратить появление различных патологий, снижающих иммунитет, вызывающих нарушение функций внутренних органов. При появлении любой патологии у человека ухудшается самочувствие, появляются симптомы соматических заболеваний.

Это можно предупредить, если проводить очищение организма раз в год. Это помогает избавляться от зашлакованности, образованию холестерина.

Организм человека – сложная система, в ней могут оседать опасные для его функций токсины. Этому способствуют неравномерное питание, экологическая обстановка, возрастные патологии. Негативное самочувствие вызывает засорение сосудов. Поэтому важно регулярно проводить их очистку.

Артерии засоряют холестерин, липидные соединения, которые оседают на стенках в форме бляшек. Из-за них изменяется форма артерий, они сужаются, могут даже полностью закупориваться.

Холестерин – основной враг

Люди, не следящие за рационом, предпочитают питаться обильно, без ограничений. Именно у них развиваются бляшки, закупориваются сосуды. Это становится основой появления таких патологий, как атеросклероз, инсульты и инфаркты.

Опасность холестерина в его проникновении в кровь, где он накапливается на сосудистых стенках. Здесь холестерин связывается с белками, а такие соединения разрушаются очень трудно.

Медикаментозная терапия помогает приостановить развитие атеросклероза, поражение сосудов.

Поэтому важно своевременно обращаться к врачу для получения направленного лечения. С выполнением назначений врача можно быстро и эффективно почистить сосуды в домашних условиях. Важно регулярно чистить сосуды, чтобы обеспечить свободное течение крови.

Холестерин в артериях вызывает:

головные боли;

повышение АД;

частые депрессии.

Очищение сосудов всегда завершает полную очистку организма. Начинать надо с очищения основных внутренних органов.

Что забивает сосуды

Прежде всего, густая кровь, образующая сгустки. Они оседают в сосудах, вызывая варикозное расширение вен. Очищаются вены от насевших сгустков хирургами, с использованием их методов.

На начальной стадии формирования сгустков может помочь медикаментозная терапия в сочетании с народными методами.

Закупорку сосудов производит проникновение микробов, переносимых кровососущими насекомыми. Они переносят микрофилярии, которые способны множиться и создавать конгломераты, закупоривающие сосудистые просветы. Микробные эмболы вызывают сепсис, при этом жизненно необходимо провести терапевтический курс.

Просветы в артериях сужаются из-за:

формирования атеросклеротических бляшек;

развития узелков;

наследственного стеноза;

генетической расположенности;

повреждения сосудов.

Очистка сосудов улучшит состояние, предупредит патологии сердца, выведет продукты распада бляшек. В результате у человека пройдут головные боли, улучшится самочувствие.

Как чистят сосуды домашними средствами

Почистить сосуды быстро и эффективно в домашних условиях прежде всего, поможет пересмотр рациона питания. Исключить из домашнего меню жиры, соления, газированные напитки. Отказаться от жареного, острого питания.

Включить в меню чаи и отвары лекарственных растений, способствующих улучшить кровоток, уменьшить размеры бляшек. Чистят артерии фрукты, овощи, разгружающие работу почек и печени, выводящих частички распавшихся холестериновых бляшек.

Все продукты растительного происхождения расщепляют бляшки, выводят из организма частички их распада. Регулировка питания полезна как дополнительное средство при медикаментозном лечении.

Популярные методы очищения сосудов:

пить чесночную настойку;

если позволяет кислотность, провести лимонную чистку;

всем подходит смесь меда с корицей, если регулярно пить чай;

очищение отваром лавровых листьев.

Простые и эффективные рецепты:

Отвар очисток картофеля. Способ приготовления: несколько картофелин помыть, очистить с них кожуру. Очистки поместить в большую кастрюлю, залить водой. Их надо закипятить, затем томить на слабом огне 20 минут. Укрыть посуду теплыми полотенцами, дать остыть естественным способом. Затем отвар профильтровать, пить остывшим по 100 мл в течение дня. Ежедневно готовить свежий отвар. Курс – месяц. Очистка грецким орехом. Метод один из щадящих, но очень действенных. Очищение орехами проводится 2 раза в год. Почистить орехи, растереть до кашеобразного вида, положить в стеклянную посуду, оставить в холодильнике. Есть 15 г массы 2 раза: утром натощак, вечером – до ужина. Обязательно запивать ореховую массу ½ стакана остуженной воды. Настойка перегородок грецких орехов. Очистить 1,5 кг орехов, измельчить перегородки, высыпать их в стеклянную бутылку. До верха бутылки залить медицинским спиртом. Настаивать 2 недели в теплом темном шкафу, иногда встряхивать содержимое. Затем процедить настойку, держать в холодильнике. Пить по 30 капель, разводя их небольшим количеством воды. Обязательно принимать настойку до еды, 3 раза за день. Курс – ½ месяца, потом сделать месяц перерыв, повторить лечение. Затем опять перерыв не меньше месяца, и вновь повтор лечения. После 3-кратного повтора лечение заканчивается. Проводить такую очистку можно раз в год. Чесночная настойка. Используется при нормальной кислотности, не проводится при кормлении грудью. Способ приготовления: 150 г очищенного чеснока мелко порезать. Переложить в стеклянную бутылку, добавить 150 мл медицинского спирта. Бутылку закрыть, укутать темным материалом, оставить на 10 дней в темном шкафу. После отцедить, пить 30 дней по 15 капель 3 раза в день за ½ часа до еды. Курс проводится раз в год. Настой укропа с корнем валерианы. Способ приготовления: 1 стакан сухих семян укропа, 20 г измельченного корня валерианы высыпать в 1,5 л термос, залить кипятком. Дать настояться сутки. Затем процедить, добавить в полученную жидкость ½ л меда, хорошо смешать. Принимать напиток по 15 мл 3 раза, до еды. Длительность лечения – пока не кончится все средство. Повторять лечение можно 2 раза в год.

Рецептов народная медицина предлагает множество. Можно выбрать наиболее подходящее для себя, чтобы быстро и эффективно почистить сосуды в домашних условиях.

Однако при сочетании народных средств с медикаментозной терапией обязательно требуется консультация терапевта.