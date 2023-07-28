Что делать, если болит поясница

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Что делать если болит поясница. К какому врачу обратиться. Советы и причины появления боли.

Боль в пояснице — одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкивается множество людей. Независимо от возраста и образа жизни, она может возникнуть у каждого из нас. Данная проблема появляется по самым разным причинам: неправильная осанка, сидячая работа, тяжелые нагрузки, сколиоз и многое другое. В этой статье мы расскажем, что делать, если у вас болит поясница.

Советы при боли в пояснице

Если у вас появилась боль в пояснице, вам стоит изучить следующие советы, чтобы справиться с этой проблемой:

  • Первое, что стоит сделать — это дать своей спине отдохнуть. Если вы длительное время сидели или стояли, попробуйте лечь на спину и расслабиться.
  • Если боль вызвана отеком, то можно использовать лед. Он поможет уменьшить воспаление и снизит боль. Возьмите лед или что-то холодное из морозилки и приложите к больному месту.
  • Примите противовоспалительные лекарства.
  • Попробуйте нанести специальную мазь на больное место.  
  • Сделайте простую разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снять напряжение с мышц.

Причины появления боли в пояснице

Боль в пояснице может быть вызвана целым рядом факторов. Рассмотрим основные из них:

  • Остеохондроз — заболевание, при котором в позвоночнике образуются пробки из кальция. Они могут сдавливать нервы и вызывать боль.
  • Сколиоз — искривление позвоночника, которое вызывает дискомфорт и болезненные ощущения.
  • Травмы и ушибы. Любая травма может повредить мышцы и связки, тем самым вызывая боль.
  • Неправильная осанка. Например, скругленные плечи или сутулость нагружают мышцы поясницы.  
  • Сидячий образ жизни также приводит к слабости мышц спины.

 

Лучший способ помочь себе — это улучшить свою осанку. Для этого делайте регулярные упражнения для укрепления мышц спины, сохраняйте ровной спину при сидении и ходьбе, а также используйте эргономические стулья и подушки для сна.

К какому врачу обратиться, если болит поясница

Если вы столкнулись с болью в пояснице, то стоит задуматься о походе к врачу. В зависимости от причины боли ваш врач порекомендует лечение, которое будет включать физическую и реабилитационную терапию, препараты от боли или даже хирургическое лечение.

Если вы не уверены, какой врач вам нужен, то обратитесь к терапевту. Он направит вас к соответствующему специалисту. 

Заключение

Боль в пояснице — это неприятно, но ее можно предотвратить и вылечить. Важно следить за своей осанкой, регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес и избегать неправильной техники подъема тяжестей.  

Если боли в пояснице не прекращаются или усиливаются, необходимо обязательно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Надеемся, наши советы помогут вам избежать болей в пояснице и сохранить здоровье вашей спины.

Алёна Матвеева

Терапевт

 

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