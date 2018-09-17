Что такое бобровая струя и чем она полезна

На Руси шуба из бобра была признаком высокого положения, ввиду ее запредельной стоимости. Но еще больше ценилась струя животного, которую называли эликсиром от любого недуга. Официальная медицина не спешит с заключениями.

А специалисты, практикующие нетрадиционные методы лечения утверждают – струя бобра придает сил, увеличивает способность организма противостоять различным болезням. Поэтому людей все больше интересует, что это за средство и для чего оно применяется.

Что такое бобровая струя

Возле анального отверстия самцов и самок бобров находятся два, соединенных между собой, мешочка. Это пахучая железа, которая вырабатывает ароматический секрет, называемый кастореум или бобровая струя. Она имеет выраженный, насыщенный запах мускуса и дегтя, нерастворима в воде, по виду напоминает влажный, бурый песок.

Если вы полагаете, что струя – это урина животного, знайте, такое мнение ошибочно. Это, скорее, гормон, который используется грызунами для обозначения границ своей территории и обработки шерсти.

В кастореуме обнаружено более 40 ценных компонентов, которые нашли применение в фармакологии. Они включены в состав некоторых успокоительных, спазмолитических лекарственных препаратов. Само же вещество повышает неспецифическую сопротивляемость организма широкому спектру физических, химических и биологических вредных воздействий.

Полезные свойства

Грызуны питаются исключительно растительной пищей, а основу их рациона составляют лекарственные травы. Прошедшие переработку остатки целебных компонентов не выводятся из организма, а накапливаются в железе животного.

Благодаря этому кастореум обладает широким спектром полезных свойств:

повышает физическую и умственную активность, увеличивает выносливость;

укрепляет сосудистые стенки;

усиливает кровообращение;

снимает отеки за счет уменьшения застоя межклеточной жидкости;

регулирует артериальное давление;

укрепляет защитные механизмы иммунной системы;

выступает в качестве стимулятора при онкологических заболеваниях. Помогает восстановиться пациентам, перенесшим химио- или радиотерапию;

способствует быстрой регенерации тканей;

уменьшает период восстановления после перенесенных травм и оперативных манипуляций;

подавляет жизнедеятельность бактерий, приводит к их гибели (сродни антибиотику);

избавляет от усталости, депрессивного состояния, повышает психоэмоциональную устойчивость;

регулирует работу мужской и женской мочеполовой системы, нормализует баланс гормонов.

Употребление мускуса бобра позволяет не чувствовать усталости, улучшает качество сна, поддерживает достаточный уровень энергии. Вещество также помогает быстрее восстановить силы после тяжелых физических нагрузок.

Заболевания, при которых эффективен кастореум

Разобравшись, что такое бобровая струя, стоит выяснить, для чего она применяется. Показания весьма разнообразны.

Специалисты рекомендуют использовать различные лекарственные формы натурального препарата для борьбы с такими патологиями:

болезни дыхательной системы: бронхит, пневмония, острые респираторные вирусные инфекции, астма;

туберкулез;

гепатит А и В;

проблемы с пищеварением, язвенные поражения слизистых оболочек желудка и кишечника;

кожные высыпания;

нарушение работоспособности почек, приводящее к расстройству водного, электролитного, азотистого обмена;

варикозное расширение вен;

тромбофлебит;

атеросклероз;

патологии мочеполовой системы;

приступы внезапно возникающей боли в груди, вызванные недостаточностью кровоснабжения сердца (стенокардия);

местное снижение кровотока, ведущее к временной дисфункции или стойкому повреждению органа (ишемия);

паралич, вызванный нарушение мозгового кровообращения;

болезни суставов;

проблемы работы репродуктивной системы, сниженная активность сперматозоидов, простатит, аденома простаты, воспалительные процессы в органах малого таза, импотенция;

гинекологические заболевания;

нарушенный обмен веществ, лишний вес;

онкология;

эпилепсия;

психические расстройства, стресс, депрессивное состояние;

головная боль, мигрень.

Бобровая струя способна разжижать кровь, тонизировать сосуды, предупреждать формирование тромбов.

Она ускоряет заживление ран, регулирует восстановление в послеоперационный период. Применяется для профилактики заболеваний сердца и сосудов, сезонных простуд, гриппа.

Противопоказания

Несмотря на то что кастореум является натуральным, природным средством, существует ряд ограничений по его применению:

беременность и кормление грудью;

внутренний прием не рекомендован детям до 16 лет, наружный – до 7 лет;

индивидуальная непереносимость состава струи;

патологии надпочечников;

венерические заболевания.

Принимая препараты бобрового мускуса важно соблюдать схему лечения, указанную в инструкции, а при расчете дозы учитывать возраст и вес пациента.

Если вы хотите самостоятельно изготовить средства на основе кастореума, очень внимательно отнеситесь к покупке сырья. Помните, состав мускуса зависит от среды обитания животного, получил ли он стресс во время ловли. К сожалению, добыть железу можно только убив грызуна.

Но, если животное погибло не мгновенно, а перед смертью перенесло стресс, целебное вещество теряет часть свойств.

Теперь вы знаете, что такое бобровая струя и для чего она применяется. Но, несмотря на широкий спектр полезных свойств, вы должны понимать, что панацеи от смертельно опасных заболеваний не существует. Кастореум может применяться только, как вспомогательное средство под наблюдением квалифицированного специалиста.