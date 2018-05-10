АСД фракция 2 - новейшая разработка в медицине
АСД фракция 2 — это медицинский продукт, который производят из органического сырья, процесс приготовления происходит под воздействием высоких температур. Как говорит создатель медикамента, средство обладает антисептическими и стимулирующими свойствами, отчего применение для человека становится крайне полезным!
Вещества в составе препарата легко проникают через биологические барьеры организма, поэтому в полной мере оказывает лечебное воздействие. Мы расскажем подробнее о АСД фракция 2, о том какую пользу и вред несет в себе средство, а также каковы основные правила применения лекарства. Кроме того, в статье представлены несколько отзывов врачей, которые применяли препарат для лечения пациентов.
Что такое АСД?
АСД — стимулятор, обладающий антисептическими свойствами, именно так средство описывается инструкцией. Лекарство было изобретено в 1947 году, и изначально предназначалось для лечения животных.
После того, как опыты препарата прошли успешно, АСД стали применять для тех больных, у которых имелись трофические язвы, трудно поддающиеся лечению раны, туберкулез и хронические заболевания различной этиологии.
Показания к применению лекарства
В инструкции по применению для человека указаны основные показания к использованию лекарственного средства. К основным показаниям следует отнести:
Существует определенная польза и вред для человека от этого лекарства, поэтому его применение разрешено исключительно после консультации с доктором.
- образование определенных дефектов в желудке;
- воспалительный процесс на слизистой толстого кишечника;
- появление дефектов в двенадцатиперстной кишке;
- нарушение в работе почек;
- наличие открытых ран в области стоп или голени, которые не заживают более 6 недель;
- появление сухости во влагалище;
- у пациента наблюдается непроизвольное мочеиспускание;
- поражение мочеполовой системы трихомонадами;
- поражение зрительного анализатора;
- развитие панкреатита;
- заболевания, имеющие рецидивирующий характер, и приводящие к сыпи и шелушению кожи;
- развитие грибковой инфекции;
- болезни, развивающиеся из-за переохлаждения организма;
- развитие холецистита;
- воспалительный процесс в предстательной железе;
- распространение в организме раковых клеток;
- профилактика заболеваний легких и дыхательных путей;
- воспалительный процесс на слизистой желудка.
Но стоит учесть, что врачи не прописывают это средство для лечения больным, поэтому официальных отзывов о препарате найти не удастся. Чаще всего пациенты назначают медикамент себе самостоятельно, и берут на себя ответственность за лечение.
Лечение онкологических заболеваний
Можно найти в интернете множество положительных отзывов о том, как пациенты использовали АСД для лечения онкологических заболеваний. Можно с уверенностью сказать, что лечение рака таким средством показывает достаточно заметные результаты. Применение для человека с таким заболеванием вреда не нанесет. Следует отметить, что антисептический стимулятор хорошо показал себя при таких заболеваниях, как:
- образование раковых клеток в различных системах органов;
- прогрессирующий лейкоз;
- фиброзная и кистозная мастопатия;
- фиброма;
- лимфогранулематоз;
- аденома молочных желез;
- аденома простаты;
- миома матки у женщин;
- полипы в желудке и кишечнике;
- образование кист в печеночной железе и почках.
Все эти заболевания опасны для жизни человека, и при них может использоваться АСД фракции 2. Стоит заметить, что средство отлично помогает не только при онкологии, но и при других заболеваниях. К ним следует отнести хламидиоз и трихомониаз.
Правила применения АСД и схема лечения
АСД фракции 2 используется для внутреннего применения, также существуют другие фракции лекарства, например, третья применяется для компрессов и смазываний, то есть используется только наружно. Доктор смог подобрать определенные схемы лечения, которые подходят для различных заболеваний.
Также можно применять универсальную схему, с помощью которой эффективно лечатся грибковые заболевания, гастрит или артрит. Есть стандартный режим приготовления и применения лечебного средства, схема приготовления и применения выглядит так:
- подготавливают около 100 мл кипяченой воды, которую хорошо остужают, можно применять крепкий чай;
- в напиток следует добавить раствор, соблюдая основные правила его разведения (на такое количество воды, берется около 25 капель АСД-2);
- принимают лекарство на голодный желудок, первый раз до завтрака за полчаса, второй раз перед ужином;
- курс лечения должен длиться в течение пяти суток, после этого делают перерыв на три дня и повторяют лечение;
- лечение продолжается до того момента, пока лечение не начнет давать положительные результаты.
Но кроме этого специалист разработал дополнительные варианты лечения при определенных типах заболеваний. Лечение можно проводить по таким схемам:
- Заболевания горла и инфекция дыхательных путей. Чтобы провести профилактику, рекомендуется применять стандартный вариант лечения. Лекарство разводят в половине стакана воды или чая. В дополнение используют ингаляцию, на литр воды добавляют столовую ложку лекарства.
- Болезни печени и сердца. Начинают лечение с применения средства по 10 капель, прием производят в течение пяти суток, после чего количество лекарства увеличивают до 15 капель, обязательно следует сделать перерыв между курсами. Лечение продолжают до тех пор, пока количество препарата не увеличится до 25 капель.
- Зубная боль. Вату смачивают в растворе АСД-2, а затем прикладывают к больному зубу. Важно разбавить раствор водой, так как препарат в неразбавленном виде приводит к ожогу слизистой.
- Отит. Разводят в половине стакана воды 20 капель средства, после чего лекарство используют для промывания уха, или для приготовления компресса.
- Патология ЖКТ. Если пациент страдает от язвенного поражения желудка или кишечника, то для лечения применяют стандартный вариант терапии. В том случае, когда больной жалуется на колит или гастрит, достаточно использовать лекарство один раз в день, лучше всего в утренние часы.
- Гипертония. Режим приема стандартный, следует помнить о перерывах между курсами. В первый день лечения в стакане воды разводят не более 5 капель АСД-2, каждый последующий день лечения прибавляют по 1 капле, в итоге необходимо довести дозировку до 20 капель.
- Импотенция. Режим лечения стандартный, но в стакане разводят не более 5 капель средства.
- Недержание мочи. Также применяется стандартная схема лечения, на один прием рекомендуется использовать 5 капель лекарства.
- Воспаление глаз. На стакан воды используется от 3 до 5 капель медикамента, прием длится 5 суток, после чего делают перерыв в три дня.
- Избыточный вес. Чтобы снизить вес, следует правильно использовать АСД-2. Сначала в половине стакана воды растворяют 35 капель препарата. Таким образом, производят прием в течение пяти суток, после чего делают перерыв на такой же промежуток времени. Далее принимают по 10 капель лекарства, курс длится не более 4 дней, и повторяют отдых, но уже 4 дня. После этого используют средство по 20 капель в течение пяти суток.
- Дерматология. При наличии трофических язв, различных видов экземы или псориазе, следует применять стандартный вариант лечения. Если же заболевание тяжело протекает, то дозировку увеличивают до 2 мл. Также можно смазывать раствором кожные покровы, для этого на 20 мл растительного масла используют 1 мл средства. Дополнительно готовится 20% раствор АСД-2, чтобы делать с его помощью примочки.
- Подагра, артриты. Процесс лечения длится стандартно пять суток, дополнительно рекомендуется использовать АСД-3, чтобы готовить компрессы.
- Туберкулез. Специалисты используют стандартный вариант лечения, но для начала в половине стакана воды разводят пять капель средства, каждый последующий курс дозировка увеличивается на 5 капель, в итоге количество средства доводят до 20 капель. Применение длится не менее трех месяцев.
- Пиелонефрит и камни в желчном пузыре. Лечение производят по стандартной схеме без определенных изменений.
- Патология сердца. Начинают прием лекарства с 10 капель, и постепенно доводят это количество до 25 капель. В каждый новый курс добавляется по 5 капель лекарства. Такая схема отлично подходит для лечения неврологических проблем и заболеваний печени.
- Применение для человека при гинекологических заболеваниях. Помогает АСД-2 при лечении злокачественных образований, а также при различных кистах и миоме матки. Чаще всего применяют стандартный режим лечения, внутрь используют раствор пять суток, а затем делают перерыв. Также следует производить орошение влагалища 1% раствором лекарственного средства. При молочнице или сухости во влагалище, рекомендуется проводить не более четырех процедур в день, а длительность терапии не должна превышать 10 суток. При трихомонозе концентрация повышается до 2%, а лечение длится от недели до 10 суток.
Для лечения заболеваний ЖКТ, в аптеках можно приобрести свечи АСД-2. Такой препарат считается биологической добавкой, и часто используется для лечения геморроя и трещин прямой кишки, кроме этого свечи справляются с гинекологическими заболеваниями и проблемами с простатой у мужчин.
Правила набора АСД из флакона
Чтобы действие препарата оставалось достаточно сильным, необходимо соблюдать определенные правила применение для человека АСД фракция 2:
- при открытии флакончика, следует оставить резиновую крышку на месте, удаляется только колпачок из металла;
- в пробку следует вставить иглу одноразового шприца;
- препарат после этого слегка встряхивают и пузырек сразу переворачивают;
- в шприц медленно набирается необходимое количество лекарственного средства;
- шприц осторожно вынимается из крышки, но игла при этом должна оставаться на месте;
- вещество после этого добавляется в подготовленную воду.
Раствор перемешивают и начинают его использование в лечебных целях. Очень важно готовить лекарство прямо перед приемом, в противном случае медикамент теряет свои лекарственные свойства.
Противопоказания
Любое лекарственное средство или добавка может иметь противопоказания к использованию, АСД фракция 2 - не исключение. К ним следует отнести:
Это средство строго запрещено к применению, если у пациента наблюдается повышенная свертываемость крови, а также больной склонен к образованию тромбов.
- аллергическая реакция на компоненты в составе;
- различные заболевания почек;
- снижение иммунитета и ослабление организма;
- индивидуальная непереносимость препарата;
- заболевания сердца и сосудов у детей;
- период кормления грудью;
- вынашивание плода;
- повышенное артериальное давление.
Отзывы врачей
Елена Викторовна, гинеколог
"Это лекарственное средство рекомендовала принимать пациенткам в качестве дополнительного лечения, так как на себе испытала эффект АСД-2. Все женщины остались довольны результатом."
Нина Александровна, дерматолог
"Рекомендую применять АСД-2 для лечения кожных заболеваний, этот препарат показал очень хорошие результаты в лечении экземы и псориаза."