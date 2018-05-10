АСД фракция 2 - новейшая разработка в медицине

АСД фракция 2 — это медицинский продукт, который производят из органического сырья, процесс приготовления происходит под воздействием высоких температур. Как говорит создатель медикамента, средство обладает антисептическими и стимулирующими свойствами, отчего применение для человека становится крайне полезным!

Вещества в составе препарата легко проникают через биологические барьеры организма, поэтому в полной мере оказывает лечебное воздействие. Мы расскажем подробнее о АСД фракция 2, о том какую пользу и вред несет в себе средство, а также каковы основные правила применения лекарства. Кроме того, в статье представлены несколько отзывов врачей, которые применяли препарат для лечения пациентов.

Что такое АСД?

АСД — стимулятор, обладающий антисептическими свойствами, именно так средство описывается инструкцией. Лекарство было изобретено в 1947 году, и изначально предназначалось для лечения животных.

После того, как опыты препарата прошли успешно, АСД стали применять для тех больных, у которых имелись трофические язвы, трудно поддающиеся лечению раны, туберкулез и хронические заболевания различной этиологии.

Показания к применению лекарства

В инструкции по применению для человека указаны основные показания к использованию лекарственного средства. К основным показаниям следует отнести:

Существует определенная польза и вред для человека от этого лекарства, поэтому его применение разрешено исключительно после консультации с доктором.

образование определенных дефектов в желудке;

воспалительный процесс на слизистой толстого кишечника;

появление дефектов в двенадцатиперстной кишке;

нарушение в работе почек;

наличие открытых ран в области стоп или голени, которые не заживают более 6 недель;

появление сухости во влагалище;

у пациента наблюдается непроизвольное мочеиспускание;

поражение мочеполовой системы трихомонадами;

поражение зрительного анализатора;

развитие панкреатита;

заболевания, имеющие рецидивирующий характер, и приводящие к сыпи и шелушению кожи;

развитие грибковой инфекции;

болезни, развивающиеся из-за переохлаждения организма;

развитие холецистита;

воспалительный процесс в предстательной железе;

распространение в организме раковых клеток;

профилактика заболеваний легких и дыхательных путей;

воспалительный процесс на слизистой желудка.

Но стоит учесть, что врачи не прописывают это средство для лечения больным, поэтому официальных отзывов о препарате найти не удастся. Чаще всего пациенты назначают медикамент себе самостоятельно, и берут на себя ответственность за лечение.

Лечение онкологических заболеваний

Можно найти в интернете множество положительных отзывов о том, как пациенты использовали АСД для лечения онкологических заболеваний. Можно с уверенностью сказать, что лечение рака таким средством показывает достаточно заметные результаты. Применение для человека с таким заболеванием вреда не нанесет. Следует отметить, что антисептический стимулятор хорошо показал себя при таких заболеваниях, как:

образование раковых клеток в различных системах органов;

прогрессирующий лейкоз;

фиброзная и кистозная мастопатия;

фиброма;

лимфогранулематоз;

аденома молочных желез;

аденома простаты;

миома матки у женщин;

полипы в желудке и кишечнике;

образование кист в печеночной железе и почках.

Все эти заболевания опасны для жизни человека, и при них может использоваться АСД фракции 2. Стоит заметить, что средство отлично помогает не только при онкологии, но и при других заболеваниях. К ним следует отнести хламидиоз и трихомониаз.

Правила применения АСД и схема лечения

АСД фракции 2 используется для внутреннего применения, также существуют другие фракции лекарства, например, третья применяется для компрессов и смазываний, то есть используется только наружно. Доктор смог подобрать определенные схемы лечения, которые подходят для различных заболеваний.

Также можно применять универсальную схему, с помощью которой эффективно лечатся грибковые заболевания, гастрит или артрит. Есть стандартный режим приготовления и применения лечебного средства, схема приготовления и применения выглядит так:

подготавливают около 100 мл кипяченой воды, которую хорошо остужают, можно применять крепкий чай;

в напиток следует добавить раствор, соблюдая основные правила его разведения (на такое количество воды, берется около 25 капель АСД-2);

принимают лекарство на голодный желудок, первый раз до завтрака за полчаса, второй раз перед ужином;

курс лечения должен длиться в течение пяти суток, после этого делают перерыв на три дня и повторяют лечение;

лечение продолжается до того момента, пока лечение не начнет давать положительные результаты.

Но кроме этого специалист разработал дополнительные варианты лечения при определенных типах заболеваний. Лечение можно проводить по таким схемам:

Заболевания горла и инфекция дыхательных путей. Чтобы провести профилактику, рекомендуется применять стандартный вариант лечения. Лекарство разводят в половине стакана воды или чая. В дополнение используют ингаляцию, на литр воды добавляют столовую ложку лекарства. Болезни печени и сердца. Начинают лечение с применения средства по 10 капель, прием производят в течение пяти суток, после чего количество лекарства увеличивают до 15 капель, обязательно следует сделать перерыв между курсами. Лечение продолжают до тех пор, пока количество препарата не увеличится до 25 капель. Зубная боль. Вату смачивают в растворе АСД-2, а затем прикладывают к больному зубу. Важно разбавить раствор водой, так как препарат в неразбавленном виде приводит к ожогу слизистой. Отит. Разводят в половине стакана воды 20 капель средства, после чего лекарство используют для промывания уха, или для приготовления компресса. Патология ЖКТ. Если пациент страдает от язвенного поражения желудка или кишечника, то для лечения применяют стандартный вариант терапии. В том случае, когда больной жалуется на колит или гастрит, достаточно использовать лекарство один раз в день, лучше всего в утренние часы. Гипертония. Режим приема стандартный, следует помнить о перерывах между курсами. В первый день лечения в стакане воды разводят не более 5 капель АСД-2, каждый последующий день лечения прибавляют по 1 капле, в итоге необходимо довести дозировку до 20 капель. Импотенция. Режим лечения стандартный, но в стакане разводят не более 5 капель средства. Недержание мочи. Также применяется стандартная схема лечения, на один прием рекомендуется использовать 5 капель лекарства. Воспаление глаз. На стакан воды используется от 3 до 5 капель медикамента, прием длится 5 суток, после чего делают перерыв в три дня. Избыточный вес. Чтобы снизить вес, следует правильно использовать АСД-2. Сначала в половине стакана воды растворяют 35 капель препарата. Таким образом, производят прием в течение пяти суток, после чего делают перерыв на такой же промежуток времени. Далее принимают по 10 капель лекарства, курс длится не более 4 дней, и повторяют отдых, но уже 4 дня. После этого используют средство по 20 капель в течение пяти суток. Дерматология. При наличии трофических язв, различных видов экземы или псориазе, следует применять стандартный вариант лечения. Если же заболевание тяжело протекает, то дозировку увеличивают до 2 мл. Также можно смазывать раствором кожные покровы, для этого на 20 мл растительного масла используют 1 мл средства. Дополнительно готовится 20% раствор АСД-2, чтобы делать с его помощью примочки. Подагра, артриты. Процесс лечения длится стандартно пять суток, дополнительно рекомендуется использовать АСД-3, чтобы готовить компрессы. Туберкулез. Специалисты используют стандартный вариант лечения, но для начала в половине стакана воды разводят пять капель средства, каждый последующий курс дозировка увеличивается на 5 капель, в итоге количество средства доводят до 20 капель. Применение длится не менее трех месяцев. Пиелонефрит и камни в желчном пузыре. Лечение производят по стандартной схеме без определенных изменений. Патология сердца. Начинают прием лекарства с 10 капель, и постепенно доводят это количество до 25 капель. В каждый новый курс добавляется по 5 капель лекарства. Такая схема отлично подходит для лечения неврологических проблем и заболеваний печени. Применение для человека при гинекологических заболеваниях. Помогает АСД-2 при лечении злокачественных образований, а также при различных кистах и миоме матки. Чаще всего применяют стандартный режим лечения, внутрь используют раствор пять суток, а затем делают перерыв. Также следует производить орошение влагалища 1% раствором лекарственного средства. При молочнице или сухости во влагалище, рекомендуется проводить не более четырех процедур в день, а длительность терапии не должна превышать 10 суток. При трихомонозе концентрация повышается до 2%, а лечение длится от недели до 10 суток.

Для лечения заболеваний ЖКТ, в аптеках можно приобрести свечи АСД-2. Такой препарат считается биологической добавкой, и часто используется для лечения геморроя и трещин прямой кишки, кроме этого свечи справляются с гинекологическими заболеваниями и проблемами с простатой у мужчин.

Правила набора АСД из флакона

Чтобы действие препарата оставалось достаточно сильным, необходимо соблюдать определенные правила применение для человека АСД фракция 2:

при открытии флакончика, следует оставить резиновую крышку на месте, удаляется только колпачок из металла;

в пробку следует вставить иглу одноразового шприца;

препарат после этого слегка встряхивают и пузырек сразу переворачивают;

в шприц медленно набирается необходимое количество лекарственного средства;

шприц осторожно вынимается из крышки, но игла при этом должна оставаться на месте;

вещество после этого добавляется в подготовленную воду.

Раствор перемешивают и начинают его использование в лечебных целях. Очень важно готовить лекарство прямо перед приемом, в противном случае медикамент теряет свои лекарственные свойства.

Противопоказания

Любое лекарственное средство или добавка может иметь противопоказания к использованию, АСД фракция 2 - не исключение. К ним следует отнести:

Это средство строго запрещено к применению, если у пациента наблюдается повышенная свертываемость крови, а также больной склонен к образованию тромбов.

аллергическая реакция на компоненты в составе;

различные заболевания почек;

снижение иммунитета и ослабление организма;

индивидуальная непереносимость препарата;

заболевания сердца и сосудов у детей;

период кормления грудью;

вынашивание плода;

повышенное артериальное давление.

Отзывы врачей

Елена Викторовна, гинеколог

"Это лекарственное средство рекомендовала принимать пациенткам в качестве дополнительного лечения, так как на себе испытала эффект АСД-2. Все женщины остались довольны результатом."

Нина Александровна, дерматолог

"Рекомендую применять АСД-2 для лечения кожных заболеваний, этот препарат показал очень хорошие результаты в лечении экземы и псориаза."