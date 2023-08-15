Погода в Сочи на июль 2023 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июль 2023.

Середина лета – традиционный период отпусков и отдыха на море. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июль 2023 года. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям курортной столицы России.

Погода в Сочи в июле 2023 года

В середине лета на курортах Краснодарского края наступает разгар высокого туристического сезона. Именно на этот месяц выпадает период отпусков. На пляжах Сочи очень много туристов и отдыхающих. Любителям спокойного и уединенного времяпровождения явно будет некомфортно в такой ситуации.

Средняя температура в июле обычно устанавливается на уровне +25°C, но в 2023 году будет на несколько градусов теплее, считают синоптики Гидрометцентра. Особенно заметным рост температуры будет во второй половине месяца. В моменты, когда солнце находится в зените, столбик термометра будет с легкостью превышать 30-градусную отметку. Не рекомендуется выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить солнечный удар.

Но главной особенностью курорта является море. В середине лета вода прогреется до 23-25°C и будет достаточно теплой для купания даже детям. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, рекомендуется посещать пляж до 11:00 и после 16:00. В пиковые часы ультрафиолетовое излучение будет наиболее опасным для организма.

Синоптики с особой тщательностью фиксируют температурные изменения. Эти данные помогают составлять достаточно точные прогнозы погоды. Помимо аналитических целей и прогнозирования, такая статистическая информация сообщает, в какие годы ставились температурные рекорды:

  • абсолютный минимум – +12.6°C (18 июля 1902 года);
  • абсолютный максимум – +39.4°C (30 июля 2000 года).
Долгосрочные прогнозы основываются на статистических данных и особенностях местности, поэтому являются достаточно точными. Однако природа может преподносить сюрпризы, которые не сможет учесть ни один синоптический прогноз.

Согласно расчетам аналитиков Гидрометцентра, вторая половина месяца окажется более засушливой и жаркой, чем начало июля. Предлагаем ознакомиться с прогнозом подробнее.

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Погода в Сочи на начало месяца

Первая декада июля будет относительно комфортной. Дневная температура будет колебаться в интервале 25-29°C, что идеально для отдыха на пляже. Испортить «туристическое» настроение может лишь дождливая погода. К счастью, осадки в июле 2023 года будут очень редким явлением.

Средние значения температуры:

  • днем – +27.3°C;
  • ночью – +21.8°C.

Напоминаем, что прогноз является предварительным и может не отображать резкие изменения погоды. Он подходит для планирования дел на месяц и распределения свободного времени. Точный прогноз на конкретные дни появится незадолго до этих дат, после получения Гидрометцентром необходимой информации.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

1

+27

+21

Солнечно

2

+27

+21

3

+28

+22

4

+27

+22

Осадки

5

+27

+22

Солнечно

6

+27

+21

7

+27

+22

Осадки

8

+27

+22

Солнечно

9

+27

+21

10

+27

+21

11

+27

+23

12

+28

+23

Осадки

13

+27

+22

Солнечно

14

+28

+22

15

+27

+22

16

+28

+22
Начало месяца будет преимущественно солнечным, с редкими, но сильными осадками. Дожди в июле, как правило, ливневые и продолжительные. Средние температурные значения за этот период находятся на уровне +27.3°C в дневное время и +21.8°C ночью.

Погода в Сочи на конец месяца

Вторая половина месяца будет ощутимо жарче и засушливее. Дождей в этот период практически не будет. Высокая температура тяжело переносится и за счет большой влажности, и отсутствия ветра. Прогулки по городу и просмотр достопримечательностей могут оказаться некомфортными, но для пляжного отдыха погода будет подходящей.

Средние значения температуры:

  • днем – +28.8°C;
  • ночью – +23.5°C.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

17

+29

+22

Солнечно

18

+28

+24

19

+28

+24

20

+28

+23

21

+29

+24

22

+28

+23

23

+28

+23

Осадки

24

+28

+23

Солнечно

25

+29

+23

26

+30

+24

27

+30

+24

28

+29

+24

29

+30

+24

30

+30

+24

31

+29

+24
Вторая половина июля в Сочи будет жарче и засушливей. Средняя температура повысится на 1.5°C днем и на 1.7°C в темное время суток. Хоть такие изменения и кажутся несущественными, но будут ощущаться довольно сильно. Во время дневных прогулок следует соблюдать меры предосторожности и пить больше воды, чтобы избежать перегрева.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, какой будет погода в Сочи в июле 2023 года. Согласно прогнозам экспертов, середина лета окажется жаркой и засушливой. Температура будет в пределах средних значений, аномальные изменения не ожидаются.

Настя Ромашова

 

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