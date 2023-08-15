Погода в Сочи на июль 2023 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июль 2023.
Середина лета – традиционный период отпусков и отдыха на море. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июль 2023 года. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям курортной столицы России.
Погода в Сочи в июле 2023 года
В середине лета на курортах Краснодарского края наступает разгар высокого туристического сезона. Именно на этот месяц выпадает период отпусков. На пляжах Сочи очень много туристов и отдыхающих. Любителям спокойного и уединенного времяпровождения явно будет некомфортно в такой ситуации.
Средняя температура в июле обычно устанавливается на уровне +25°C, но в 2023 году будет на несколько градусов теплее, считают синоптики Гидрометцентра. Особенно заметным рост температуры будет во второй половине месяца. В моменты, когда солнце находится в зените, столбик термометра будет с легкостью превышать 30-градусную отметку. Не рекомендуется выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить солнечный удар.
Но главной особенностью курорта является море. В середине лета вода прогреется до 23-25°C и будет достаточно теплой для купания даже детям. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, рекомендуется посещать пляж до 11:00 и после 16:00. В пиковые часы ультрафиолетовое излучение будет наиболее опасным для организма.
Синоптики с особой тщательностью фиксируют температурные изменения. Эти данные помогают составлять достаточно точные прогнозы погоды. Помимо аналитических целей и прогнозирования, такая статистическая информация сообщает, в какие годы ставились температурные рекорды:
- абсолютный минимум – +12.6°C (18 июля 1902 года);
- абсолютный максимум – +39.4°C (30 июля 2000 года).
Согласно расчетам аналитиков Гидрометцентра, вторая половина месяца окажется более засушливой и жаркой, чем начало июля. Предлагаем ознакомиться с прогнозом подробнее.
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Погода в Сочи на начало месяца
Первая декада июля будет относительно комфортной. Дневная температура будет колебаться в интервале 25-29°C, что идеально для отдыха на пляже. Испортить «туристическое» настроение может лишь дождливая погода. К счастью, осадки в июле 2023 года будут очень редким явлением.
Средние значения температуры:
- днем – +27.3°C;
- ночью – +21.8°C.
Напоминаем, что прогноз является предварительным и может не отображать резкие изменения погоды. Он подходит для планирования дел на месяц и распределения свободного времени. Точный прогноз на конкретные дни появится незадолго до этих дат, после получения Гидрометцентром необходимой информации.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+27
|
+21
|
Солнечно
|
2
|
+27
|
+21
|
3
|
+28
|
+22
|
4
|
+27
|
+22
|
Осадки
|
5
|
+27
|
+22
|
Солнечно
|
6
|
+27
|
+21
|
7
|
+27
|
+22
|
Осадки
|
8
|
+27
|
+22
|
Солнечно
|
9
|
+27
|
+21
|
10
|
+27
|
+21
|
11
|
+27
|
+23
|
12
|
+28
|
+23
|
Осадки
|
13
|
+27
|
+22
|
Солнечно
|
14
|
+28
|
+22
|
15
|
+27
|
+22
|
16
|
+28
|
+22
Погода в Сочи на конец месяца
Вторая половина месяца будет ощутимо жарче и засушливее. Дождей в этот период практически не будет. Высокая температура тяжело переносится и за счет большой влажности, и отсутствия ветра. Прогулки по городу и просмотр достопримечательностей могут оказаться некомфортными, но для пляжного отдыха погода будет подходящей.
Средние значения температуры:
- днем – +28.8°C;
- ночью – +23.5°C.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+29
|
+22
|
Солнечно
|
18
|
+28
|
+24
|
19
|
+28
|
+24
|
20
|
+28
|
+23
|
21
|
+29
|
+24
|
22
|
+28
|
+23
|
23
|
+28
|
+23
|
Осадки
|
24
|
+28
|
+23
|
Солнечно
|
25
|
+29
|
+23
|
26
|
+30
|
+24
|
27
|
+30
|
+24
|
28
|
+29
|
+24
|
29
|
+30
|
+24
|
30
|
+30
|
+24
|
31
|
+29
|
+24
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Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра предупреждают, какой будет погода в Сочи в июле 2023 года. Согласно прогнозам экспертов, середина лета окажется жаркой и засушливой. Температура будет в пределах средних значений, аномальные изменения не ожидаются.