Погода в Сочи на июль 2023 года

Середина лета – традиционный период отпусков и отдыха на море. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июль 2023 года. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям курортной столицы России.

Погода в Сочи в июле 2023 года

В середине лета на курортах Краснодарского края наступает разгар высокого туристического сезона. Именно на этот месяц выпадает период отпусков. На пляжах Сочи очень много туристов и отдыхающих. Любителям спокойного и уединенного времяпровождения явно будет некомфортно в такой ситуации.

Средняя температура в июле обычно устанавливается на уровне +25°C, но в 2023 году будет на несколько градусов теплее, считают синоптики Гидрометцентра. Особенно заметным рост температуры будет во второй половине месяца. В моменты, когда солнце находится в зените, столбик термометра будет с легкостью превышать 30-градусную отметку. Не рекомендуется выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить солнечный удар.

Но главной особенностью курорта является море. В середине лета вода прогреется до 23-25°C и будет достаточно теплой для купания даже детям. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, рекомендуется посещать пляж до 11:00 и после 16:00. В пиковые часы ультрафиолетовое излучение будет наиболее опасным для организма.

Синоптики с особой тщательностью фиксируют температурные изменения. Эти данные помогают составлять достаточно точные прогнозы погоды. Помимо аналитических целей и прогнозирования, такая статистическая информация сообщает, в какие годы ставились температурные рекорды:

абсолютный минимум – +12.6°C (18 июля 1902 года);

абсолютный максимум – +39.4°C (30 июля 2000 года).

Долгосрочные прогнозы основываются на статистических данных и особенностях местности, поэтому являются достаточно точными. Однако природа может преподносить сюрпризы, которые не сможет учесть ни один синоптический прогноз.

Согласно расчетам аналитиков Гидрометцентра, вторая половина месяца окажется более засушливой и жаркой, чем начало июля. Предлагаем ознакомиться с прогнозом подробнее.

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Погода в Сочи на начало месяца

Первая декада июля будет относительно комфортной. Дневная температура будет колебаться в интервале 25-29°C, что идеально для отдыха на пляже. Испортить «туристическое» настроение может лишь дождливая погода. К счастью, осадки в июле 2023 года будут очень редким явлением.

Средние значения температуры:

днем – +27.3°C;

ночью – +21.8°C.

Напоминаем, что прогноз является предварительным и может не отображать резкие изменения погоды. Он подходит для планирования дел на месяц и распределения свободного времени. Точный прогноз на конкретные дни появится незадолго до этих дат, после получения Гидрометцентром необходимой информации.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 1 +27 +21 Солнечно 2 +27 +21 3 +28 +22 4 +27 +22 Осадки 5 +27 +22 Солнечно 6 +27 +21 7 +27 +22 Осадки 8 +27 +22 Солнечно 9 +27 +21 10 +27 +21 11 +27 +23 12 +28 +23 Осадки 13 +27 +22 Солнечно 14 +28 +22 15 +27 +22 16 +28 +22

Начало месяца будет преимущественно солнечным, с редкими, но сильными осадками. Дожди в июле, как правило, ливневые и продолжительные. Средние температурные значения за этот период находятся на уровне +27.3°C в дневное время и +21.8°C ночью.

Погода в Сочи на конец месяца

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Вторая половина месяца будет ощутимо жарче и засушливее. Дождей в этот период практически не будет. Высокая температура тяжело переносится и за счет большой влажности, и отсутствия ветра. Прогулки по городу и просмотр достопримечательностей могут оказаться некомфортными, но для пляжного отдыха погода будет подходящей.

Средние значения температуры:

днем – +28.8°C;

ночью – +23.5°C.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 17 +29 +22 Солнечно 18 +28 +24 19 +28 +24 20 +28 +23 21 +29 +24 22 +28 +23 23 +28 +23 Осадки 24 +28 +23 Солнечно 25 +29 +23 26 +30 +24 27 +30 +24 28 +29 +24 29 +30 +24 30 +30 +24 31 +29 +24

Вторая половина июля в Сочи будет жарче и засушливей. Средняя температура повысится на 1.5°C днем и на 1.7°C в темное время суток. Хоть такие изменения и кажутся несущественными, но будут ощущаться довольно сильно. Во время дневных прогулок следует соблюдать меры предосторожности и пить больше воды, чтобы избежать перегрева.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, какой будет погода в Сочи в июле 2023 года. Согласно прогнозам экспертов, середина лета окажется жаркой и засушливой. Температура будет в пределах средних значений, аномальные изменения не ожидаются.