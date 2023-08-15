Погода на июль 2023 в Москве и Московской области

Синоптики составили прогноз погоды на июль 2023 в Москве и Московской области. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области в июле 2023 года

Середина лета считается самым жарким периодом в столичном регионе. Именно в этом месяце столбик термометра достигает самых высоких значений. В мегаполисах жаркая погода ощущается очень сильно, путешествия и осмотр достопримечательностей в таких условиях окажутся не такими интересными и комфортными.

Температура воздуха в июле будет стабильной в течение месяца, установившись на уровне 25-27°C. В ночное время жителям и гостям столицы следует ожидать 19-21°C. Июль 2023 года будет одним из самых дождливых месяцев лета. Осадки будут преимущественно в первой и второй декадах. Однако это не принесет желаемого похолодания. Наоборот, высокая влажность лишь усугубит ситуацию, погода будет восприниматься тяжелее.

Синоптики регулярно фиксируют температурные изменения. Данная информация играет важную роль в составлении долгосрочных и краткосрочных прогнозов. Исторические данные также помогают определить, когда температура достигала своих минимальных и максимальных значений.

В различные годы в Москве и Московской области ставились такие температурные рекорды:

абсолютный минимум – +1.3°C (2 июля 1886 года);

абсолютный максимум – +38.2°C (29 июля 2010 года).

По новым прогнозам от синоптиков Гидрометцентра, в 2023 году новых рекордов не будет, но среднемесячная температура окажется немного выше средних исторических значений. Также нельзя исключать резких погодных изменений, которые могут привести к резкому снижению или повышению температуры. Долгосрочные прогнозы помогают получить общее понимание о том, какой будет погода.

Как правило, июльская погода в Москве и Московской области равномерная, и в июле 2023 года данная тенденция сохранится. Подробнее о том, как будут изменяться климатические условия в течение месяца, предлагаем узнать далее.

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Погода в Москве и Московской области на начало июля 2023 года

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Начало второго летнего месяца 2023 года будет дождливым. Но осадки не принесут большого облегчения и снижения температуры. Наоборот, из-за повышенной влажности переносить жаркую погоду будет тяжелее.

Средние значения температуры:

днем – +25.5°C;

ночью – +19.3°C.

В таблице ниже детально показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в июле 2023 года в Москве и Московской области. Напомним, что данный прогноз является ориентировочным и дает лишь общее понимание. Реальные климатические условия в конкретные дни могут отличаться от прогнозируемых.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 1 +24 +18 Солнечно 2 +26 +18 3 +24 +18 Облачно 4 +25 +19 5 +25 +19 Осадки 6 +24 +18 7 +25 +19 8 +25 +19 Облачно 9 +25 +19 Осадки 10 +25 +19 11 +25 +19 Облачно 12 +27 +21 Солнечно 13 +27 +20 Осадки 14 +26 +21 Солнечно 15 +28 +22 Облачно 16 +27 +20 Солнечно

Начало месяца окажется облачным, с относительно частыми дождями. Такие погодные условия делают прогулки по городу и просмотр достопримечательностей некомфортными. Жара и духота могут негативно отразиться и на общем самочувствии.

Погода в Москве и Московской области на конец июля 2023 года

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Летние месяцы считаются самыми безветренными в году. И особенно сильно это будет заметно во второй половине июля 2023 года. Количество осадков существенно сократится по сравнению с началом месяца, поэтому пешие прогулки и городские экскурсии стоит перенести на конец июля.

Средние значения температуры:

днем – +25.7°C;

ночью – +19.6°C.

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды в Москве и Московской области. Ожидания экспертов на вторую половину месяца отражены в таблице ниже.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 17 +25 +19 Облачно 18 +24 +19 Солнечно 19 +25 +19 20 +25 +19 Осадки 21 +24 +19 Облачно 22 +24 +19 Солнечно 23 +25 +20 24 +26 +20 Облачно 25 +26 +20 26 +28 +21 Солнечно 27 +29 +21 Облачно 28 +26 +20 Солнечно 29 +27 +20 30 +26 +20 31 +25 +19 Осадки

Во второй половине месяца погода будет более солнечной. Осадки будут редкими и малочисленными. Но на температуре изменения практически не скажутся: средние дневные показатели вырастут всего на 0.2°C, а ночные – на 0.3°C по сравнению с началом месяца.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода на июль 2023 года в Москве и Московской области. Температурные ожидания экспертов находятся в пределах средних значений, аномально холодных или жарких дней не будет.

Фото Клео.ру