Погода на июль 2023 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2023.
Синоптики составили прогноз погоды на июль 2023 в Москве и Московской области. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям столицы России.
Погода в Москве и Московской области в июле 2023 года
Середина лета считается самым жарким периодом в столичном регионе. Именно в этом месяце столбик термометра достигает самых высоких значений. В мегаполисах жаркая погода ощущается очень сильно, путешествия и осмотр достопримечательностей в таких условиях окажутся не такими интересными и комфортными.
Температура воздуха в июле будет стабильной в течение месяца, установившись на уровне 25-27°C. В ночное время жителям и гостям столицы следует ожидать 19-21°C. Июль 2023 года будет одним из самых дождливых месяцев лета. Осадки будут преимущественно в первой и второй декадах. Однако это не принесет желаемого похолодания. Наоборот, высокая влажность лишь усугубит ситуацию, погода будет восприниматься тяжелее.
Синоптики регулярно фиксируют температурные изменения. Данная информация играет важную роль в составлении долгосрочных и краткосрочных прогнозов. Исторические данные также помогают определить, когда температура достигала своих минимальных и максимальных значений.
В различные годы в Москве и Московской области ставились такие температурные рекорды:
- абсолютный минимум – +1.3°C (2 июля 1886 года);
- абсолютный максимум – +38.2°C (29 июля 2010 года).
По новым прогнозам от синоптиков Гидрометцентра, в 2023 году новых рекордов не будет, но среднемесячная температура окажется немного выше средних исторических значений. Также нельзя исключать резких погодных изменений, которые могут привести к резкому снижению или повышению температуры. Долгосрочные прогнозы помогают получить общее понимание о том, какой будет погода.
Как правило, июльская погода в Москве и Московской области равномерная, и в июле 2023 года данная тенденция сохранится. Подробнее о том, как будут изменяться климатические условия в течение месяца, предлагаем узнать далее.
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Погода в Москве и Московской области на начало июля 2023 года
Начало второго летнего месяца 2023 года будет дождливым. Но осадки не принесут большого облегчения и снижения температуры. Наоборот, из-за повышенной влажности переносить жаркую погоду будет тяжелее.
Средние значения температуры:
- днем – +25.5°C;
- ночью – +19.3°C.
В таблице ниже детально показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в июле 2023 года в Москве и Московской области. Напомним, что данный прогноз является ориентировочным и дает лишь общее понимание. Реальные климатические условия в конкретные дни могут отличаться от прогнозируемых.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+24
|
+18
|
Солнечно
|
2
|
+26
|
+18
|
3
|
+24
|
+18
|
Облачно
|
4
|
+25
|
+19
|
5
|
+25
|
+19
|
Осадки
|
6
|
+24
|
+18
|
7
|
+25
|
+19
|
8
|
+25
|
+19
|
Облачно
|
9
|
+25
|
+19
|
Осадки
|
10
|
+25
|
+19
|
11
|
+25
|
+19
|
Облачно
|
12
|
+27
|
+21
|
Солнечно
|
13
|
+27
|
+20
|
Осадки
|
14
|
+26
|
+21
|
Солнечно
|
15
|
+28
|
+22
|
Облачно
|
16
|
+27
|
+20
|
Солнечно
Погода в Москве и Московской области на конец июля 2023 года
Летние месяцы считаются самыми безветренными в году. И особенно сильно это будет заметно во второй половине июля 2023 года. Количество осадков существенно сократится по сравнению с началом месяца, поэтому пешие прогулки и городские экскурсии стоит перенести на конец июля.
Средние значения температуры:
- днем – +25.7°C;
- ночью – +19.6°C.
Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды в Москве и Московской области. Ожидания экспертов на вторую половину месяца отражены в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+25
|
+19
|
Облачно
|
18
|
+24
|
+19
|
Солнечно
|
19
|
+25
|
+19
|
20
|
+25
|
+19
|
Осадки
|
21
|
+24
|
+19
|
Облачно
|
22
|
+24
|
+19
|
Солнечно
|
23
|
+25
|
+20
|
24
|
+26
|
+20
|
Облачно
|
25
|
+26
|
+20
|
26
|
+28
|
+21
|
Солнечно
|
27
|
+29
|
+21
|
Облачно
|
28
|
+26
|
+20
|
Солнечно
|
29
|
+27
|
+20
|
30
|
+26
|
+20
|
31
|
+25
|
+19
|
Осадки
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Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода на июль 2023 года в Москве и Московской области. Температурные ожидания экспертов находятся в пределах средних значений, аномально холодных или жарких дней не будет.
Фото Клео.ру