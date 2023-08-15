Погода на июль 2023 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2023.

Синоптики составили прогноз погоды на июль 2023 в Москве и Московской области. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области в июле 2023 года

Середина лета считается самым жарким периодом в столичном регионе. Именно в этом месяце столбик термометра достигает самых высоких значений. В мегаполисах жаркая погода ощущается очень сильно, путешествия и осмотр достопримечательностей в таких условиях окажутся не такими интересными и комфортными.

Температура воздуха в июле будет стабильной в течение месяца, установившись на уровне 25-27°C. В ночное время жителям и гостям столицы следует ожидать 19-21°C. Июль 2023 года будет одним из самых дождливых месяцев лета. Осадки будут преимущественно в первой и второй декадах. Однако это не принесет желаемого похолодания. Наоборот, высокая влажность лишь усугубит ситуацию, погода будет восприниматься тяжелее.

Синоптики регулярно фиксируют температурные изменения. Данная информация играет важную роль в составлении долгосрочных и краткосрочных прогнозов. Исторические данные также помогают определить, когда температура достигала своих минимальных и максимальных значений.

В различные годы в Москве и Московской области ставились такие температурные рекорды:

  • абсолютный минимум – +1.3°C (2 июля 1886 года);
  • абсолютный максимум – +38.2°C (29 июля 2010 года).

По новым прогнозам от синоптиков Гидрометцентра, в 2023 году новых рекордов не будет, но среднемесячная температура окажется немного выше средних исторических значений. Также нельзя исключать резких погодных изменений, которые могут привести к резкому снижению или повышению температуры. Долгосрочные прогнозы помогают получить общее понимание о том, какой будет погода.

Как правило, июльская погода в Москве и Московской области равномерная, и в июле 2023 года данная тенденция сохранится. Подробнее о том, как будут изменяться климатические условия в течение месяца, предлагаем узнать далее.

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Погода в Москве и Московской области на начало июля 2023 года

Начало второго летнего месяца 2023 года будет дождливым. Но осадки не принесут большого облегчения и снижения температуры. Наоборот, из-за повышенной влажности переносить жаркую погоду будет тяжелее.

Средние значения температуры:

  • днем – +25.5°C;
  • ночью – +19.3°C.

В таблице ниже детально показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в июле 2023 года в Москве и Московской области. Напомним, что данный прогноз является ориентировочным и дает лишь общее понимание. Реальные климатические условия в конкретные дни могут отличаться от прогнозируемых.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

1

+24

+18

Солнечно

2

+26

+18

3

+24

+18

Облачно

4

+25

+19

5

+25

+19

Осадки

6

+24

+18

7

+25

+19

8

+25

+19

Облачно

9

+25

+19

Осадки

10

+25

+19

11

+25

+19

Облачно

12

+27

+21

Солнечно

13

+27

+20

Осадки

14

+26

+21

Солнечно

15

+28

+22

Облачно

16

+27

+20

Солнечно
Начало месяца окажется облачным, с относительно частыми дождями. Такие погодные условия делают прогулки по городу и просмотр достопримечательностей некомфортными. Жара и духота могут негативно отразиться и на общем самочувствии.

Погода в Москве и Московской области на конец июля 2023 года

Летние месяцы считаются самыми безветренными в году. И особенно сильно это будет заметно во второй половине июля 2023 года. Количество осадков существенно сократится по сравнению с началом месяца, поэтому пешие прогулки и городские экскурсии стоит перенести на конец июля.

Средние значения температуры:

  • днем – +25.7°C;
  • ночью – +19.6°C.

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды в Москве и Московской области. Ожидания экспертов на вторую половину месяца отражены в таблице ниже.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

17

+25

+19

Облачно

18

+24

+19

Солнечно

19

+25

+19

20

+25

+19

Осадки

21

+24

+19

Облачно

22

+24

+19

Солнечно

23

+25

+20

24

+26

+20

Облачно

25

+26

+20

26

+28

+21

Солнечно

27

+29

+21

Облачно

28

+26

+20

Солнечно

29

+27

+20

30

+26

+20

31

+25

+19

Осадки
Во второй половине месяца погода будет более солнечной. Осадки будут редкими и малочисленными. Но на температуре изменения практически не скажутся: средние дневные показатели вырастут всего на 0.2°C, а ночные – на 0.3°C по сравнению с началом месяца.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода на июль 2023 года в Москве и Московской области. Температурные ожидания экспертов находятся в пределах средних значений, аномально холодных или жарких дней не будет.

 

Фото Клео.ру

Настя Ромашова

 

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