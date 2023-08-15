Природа часто преподносит самые неожиданные сюрпризы, но и к этому можно подготовиться. Синоптики Гидрометцентра предупреждают жителей и гостей столицы о том, какой будет погода на август 2023 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и Московской области в августе 2023 года

Август считается самым жарким месяцем в году в большинстве регионов страны, и столица России не является в этом отношении большим исключением. Но вместе с высокой температурой повышается и количество осадков, что создает совершенно некомфортные условия. Лишь в последней декаде происходят ощутимые изменения: начинает ощущаться влияние осени, температура воздуха снижается.

Согласно среднесрочным прогнозам синоптиков, средняя температура в августе 2023 года в Москве и Московской области составит 22-23°C. В вечернее время столбик термометра может снизиться до 18°C. Последний месяц лета обещает быть дождливым, но на общей температуре эти погодные условия скажутся незначительно. Более того, высокая влажность создаст крайне некомфортные условия.

Статистическая информация помогает синоптикам составлять среднесрочные прогнозы. Помимо этого, такие данные помогают определить, в какие дни устанавливались самые высокие и низкие температуры. В различные периоды в столичном регионе были такие рекорды:

абсолютный максимум – +37,3°C (6 августа 2010 года);

абсолютный минимум – -1,2°C (31 августа 1885 года).

Синоптики утверждают, что в Москве и Московской области не будет существенных отклонений от нормы. Новых температурных рекордов ждать не стоит. Показатели будут немного ниже средних значений за счет большого количества осадков и облачной погоды.

Температура в августе отличается от предыдущих летних месяцев. Ближе к третьей декаде произойдет ощутимое похолодание, характерное для стремительно приближающейся осени. Предлагаем узнать далее, какой будет погода в первой и второй половинах месяца.

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Погода в Москве и Московской области на начало августа 2023 года

Начало месяца будет более пасмурным и дождливым, чем его вторая половина. Но повышенное количество осадков не принесет желаемой прохлады и облегчения. Наоборот, из-за высокой влажности погодные условия будут тяжелее переноситься.

Средние показатели температуры:

днем – +23,9°C;

ночью – +19,8°C.

Таблица ниже демонстрирует, какую погоду ожидают синоптики в августе 2023 года в Москве и Московской области. Этот прогноз основан на статистических данных, поэтому может отличаться от реальной погоды. Однако эксперты уверены, что температурные значения будут максимально близкими к данным показателям.

Дни месяца Температурные значения, °C Погодные условия Дневные Ночные 1 +25 +21 Переменная облачность, осадки 2 +25 +20 Пасмурно 3 +23 +20 Дождь 4 +24 +19 Пасмурно 5 +25 +21 6 +24 +20 7 +25 +20 Солнечно 8 +24 +21 9 +25 +20 10 +24 +20 Переменная облачность 11 +24 +21 Солнечно 12 +24 +19 13 +24 +19 Дождь 14 +23 +18 15 +22 +18 16 +22 +19 Солнечно

Температура в первой половине месяца будет равномерной. Даже в дождливые дни столбик термометра будет снижаться не очень сильно. Высокая влажность и дожди создают максимально некомфортную атмосферу для городских прогулок и осмотра местных достопримечательностей.

Погода в Москве и Московской области на конец августа 2023 года

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Во второй половине месяца ситуация с погодой заметно изменится, утверждают синоптики Гидрометцентра. Несмотря на большее количество солнечных дней, температура будет снижаться. Особенно ощутимо это будет в последней декаде августа.

Средние температурные показатели за период:

днем – +19,6°C;

ночью – +16,1°C.

Прогноз погоды в Москве и Московской области в августе 2023 года, подготовленный синоптиками Гидрометцентра, отражен в таблице ниже.

Дни месяца Температурные значения, °C Погодные условия Дневные Ночные 17 +24 +19 Солнечно 18 +23 +19 19 +22 +18 20 +21 +18 Дождь 21 +21 +18 Переменная облачность 22 +21 +17 Солнечно 23 +20 +16 Дождь 24 +19 +16 25 +20 +15 Переменная облачность 26 +18 +15 Дождь 27 +18 +15 Солнечно 28 +18 +15 28 +17 +15 29 +17 +13 Дождь 30 +15 +13 Пасмурно

Во второй половине месяца уже ощущается влияние осени. Средняя температура за этот период снижается на 4,3°C в дневное время и на 3,7°C ночью. Солнечных дней будет больше, хотя погода будет преимущественно пасмурной, с обильными дождями.

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Подведем итог

Синоптики сообщают, какой будет погода на август 2023 в Москве и Московской области. Данная информация поможет жителям и гостям столицы лучше подготовиться к природным изменениям.

Фото Клео.ру