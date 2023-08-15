Московская область считается одним из самых богатых регионов России по обилию грибов. Чтобы сбор был плодотворным, следует выбирать для этого подходящее время. Попробуем разобраться, когда собирать грибы в Подмосковье в 2023 году и какие виды станут популярными в этом сезоне.

Какие грибы растут в Подмосковье в 2023 году

Согласно статистики, каждый третий россиянин, проживающий в Московской области, занимается сбором грибов. Большинство грибников предпочитают выходить на тихую охоту с середины июля, хотя сезон начинается значительно раньше. Первые грибы появляются уже в апреле. Но, как правило, первый урожай не отличается хорошим качеством. Грибы часто бывают червивыми, а их вкус оставляет желать лучшего.

Большое влияние на появление урожая оказывает погода. Для опытных грибников главным сигналом для начала поиска грибов является не дождь, а «температурно-влажностная провокация» – резкая смена влажности и понижение температуры. Если такие изменения продлятся 3-5 дней, то уже через 2 недели можно отправляться в лес. Если в этот период стоит дождливая погода, грибница активно развивается под землей.

Первыми грибами, которые появятся в Подмосковье в 2023 году, станут маслята, сморчки, сыроежки, строчки, подберезовики и белые. Их следует ожидать с апреля по май. В июне грибной ассортимент дополнят подосиновики, подберезовики, шампиньоны, белые и сыроежки. Однако массовый сезон начнется в июле и продлится до октября. В этот период уже появятся маслята, лисички, моховики, летние опята, грузди, рыжики, волнушки.

Следует отметить, что в это время основная часть грибников становится особенно активной. Из-за появления большого количества желающих некоторые грибные места могут оказаться уже собранными.

Ближе к концу осени, в ноябре, грибов становится значительно меньше. Как правило, остаютя только опята и вешенки.

Лучшие места для сбора грибов

В зависимости от видов грибов, их можно встретить в самых необычных местах. Отправляясь на тихую охоту, опытные грибники заранее выбирают лучшие места для этого занятия. Расскажем, какие грибы наиболее распространены в Подмосковье и где их можно найти.

Белые грибы

Для своего произрастания данный вид предпочитает лесные регионы, за исключением степей и горных вершин. Любимым местом являются хвойные леса, если почва там не сильно сырая, а также хорошо освещенные солнечным светом мшистые поляны. В Подмосковье в 2023 году их можно обнаружить рядом с лесными дорогами.

Подберезовики

Само название данных грибов описывает места, где они предпочитают расти – леса смешанного типа с березами. Также подберезовики можно встретить во влажных низинах рядом с небольшими реками и в заболоченных зонах.

Подосиновики

Как и в случае с подберезовиками, данный гриб соответствует своему названию. Грибники находят их в районах с большим обилием берез, ив и осин. В сентябре подосиновики появляются в хвойных лесах. Большими группами встречаются редко.

Маслята

Сезон маслят начинается в июне и продолжается до самой осени. Из-за большого обилия этих грибных представителей, их находят повсеместно под хвойными деревьями. В лиственных лесах практически не растут. Высокую урожайность показывают в конце лета.

Сморчки

Эти грибы являются родственниками известных трюфелей. Грибники отправляются на сбор сморчков еще до апреля, но массово они появляются в начале мая. Данные представители грибного мира можно встретить возле дорог, а также в хвойных и смешанных лесах, низинах и оврагах. Сморчков привлекает влажная и богатая питательными веществами почва. Нередко их встречают на месте пожарищ, где для размножения этих грибов создается благоприятная щелочная среда.

Вешенки

Как и многие другие представители грибного мира, вешенки часто встречаются в смешанных лесах в регионах с умеренным климатом. Одним из отличий является то, что они растут на поверхности деревьев, питаясь их соками. Наиболее часто их можно видеть на березах, осинах, дубах, тополях, каштанах. На хвойных породах встречаются редко. Сезоном наибольшего урожая вешенок является осень – с сентября по ноябрь.

Шампиньоны

Эти грибы наверняка известны каждому человеку, независимо от того, увлекается он охотой на грибы или нет. Шампиньоны легко выращиваются в искусственной среде, благодаря чему мы можем наблюдать их обилие на полках магазинов. Данный гриб предпочитает влажную плодородную почву. Массовые скопления грибов можно обнаружить рядом с фермами. Активно растут, начиная с июня и до самой осени.

Лисички

Эти представители лесного царства являются желанной целью многих грибников за свои вкусовые качества. Лисички часто выбирают березовые, хвойные и смешанные леса. В жаркие дни грибы произрастают в тени деревьев, где для них будет достаточно влаги. В дождливую пору лисички перебираются на открытые пространства, где можно получить достаточное количество солнечного света. Растут большими группами. Основной сезон роста длится с июля по середину осени. В дождливую погоду урожайность резко возрастает.

Грузди

Грузди чаще всего можно встретить в местах произрастания берез, в редких случаях – в хвойных посадках. Предпочитают хорошо прогреваемые места с умеренной влажностью. На сухой почве или в заболоченных регионах практически не растут. Грузди часто прячутся под небольшим слоем грунта. Грибники используют небольшие грабли, чтобы проверять подозрительные бугорки.

Волнушки

Одни из самых поздних грибов, которые держатся аж до первых заморозков. Сезон сбора начинается в июле, а на сентябрь приходится его пик. Растут большими группами и регулярно показывают высокую урожайность. Встретить их можно по всей территории Подмосковья и России. Наиболее часто волнушки находят возле берез. В посадках смешанного типа растут рядом с подосиновиками и рыжиками.

Рыжики

Данных представителей грибного мира часто находят под соснами, которые создают благоприятную среду для размножения. Рыжики любят тепло, поэтом их следует искать на краю лесных зон и рядом с дорогами. Их находят с июня по октябрь.

Моховики

Как следует из названия данного гриба, он активно произрастает на мхе, а также древесных пнях. Часто встречается в хвойных посадках и лесах смешанного типа и песчаной почвой. Моховики предпочитают расти уединенно. Периодом плодоношения считается весна-осень.

Где и когда лучше собирать грибы в Подмосковье в 2023 году

Одним из главных направлений для сбора белых грибов и опят являются Рузский, Ступинский и Коломенский районы Подмосковья. Южный и западный регионы Московской области (Серпухов, Звенигород) богаты широколиственными породами деревьев и соснами. Это сочетание формирует благоприятные условия для грибной охоты.

В восточной части Подмосковья произрастает большое количество хвойных деревьев. Это делает данный район удачным для поиска и сбора маслят. Другие представители грибного мира там растут неохотно. Северная часть Московской области (Дубна) порадует любителей лисичек.

Другие виды грибов распространены равномерно. Актуальные места для сбора грибов в Подмосковье в 2023 году показаны в таблице.

Районы Какие грибы можно найти Икша, Морозки, Турист Лисички, вешенки, трутовики Семхоз, Калистово, Абрамцево Вешенки, маслята, шампиньоны, боровики Наро-Фоминск Белые, опята Станции Кузяево и 73 км Обабки, синеножки, опята, белые

Также традиционными местами для сбора грибов в Подмосковье являются Кубинки, Хлюпино и Петелино.

Советы

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Опытные грибники дают рекомендации, как правильно готовиться к сбору урожая и что нужно делать в некоторых ситуациях:

Если вы обнаружили незнакомый гриб, или он выглядит очень подозрительно, лучше избавиться от него. Такой урожай может оказаться чрезвычайно опасным для здоровья.

Во время охоты грибы аккуратно срезают ножом. Вырывать его из земли нельзя, так как это может повредить грибницу и уничтожить будущий урожай в этом месте.

Если срезанный гриб оказался старым, то его стоит подвесить за ножку на ближайшем дереве. Это поможет спорам попасть в землю и, если они приживутся, дать новый урожай на следующий сезон.

Отправляясь на охоту за грибами, всегда продумывайте, как возвращаться назад. Всегда берите с собой достаточное количество еды и воды, заряженный фонарик и мобильный телефон. Не забывайте оповестить близких о том, куда собираетесь идти и когда возвращаться.

Подведем итог

Московская область считается одним из богатейших регионов для тихой охоты. Но чтобы собрать хороший урожай, нужно знать, когда собирать грибы в Подмосковье в 2023 году, а также выбирать для этого подходящие места.