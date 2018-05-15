Паспорт болельщика на Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу ФИФА в 2018 году – это одно из самых долгожданных событий для многих футбольных болельщиков. Однако для того, чтобы попасть на долгожданный матч, нужно не только купить билет, но и оформить индивидуальную карту зрителя (паспорт болельщика, FAN ID).

Карта может быть оформлена только для конкретного зрителя, поэтому каждый посетитель футбольного матча должен позаботиться о выполнении соответствующего требования. Россияне также должны знать, как получить свой личный паспорт болельщика на предстоящий Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Иностранцы могут оформить карту зрителя для безвизового въезда в Россию во время долгожданного спортивного события.

Этапы оформления паспорта болельщика

Заявку можно оформить через FAN ID или в специальных Центрах выдачи. Сайтом удобнее всего воспользоваться тем, кто не проживает в городах-организаторах футбольных матчей и иностранцам. Остальные могут обратиться в специализированные центры. Вне зависимости от выбранного способа, нужно знать все этапы оформления паспорта болельщика.

Изначально нужно купить билет на футбольный матч ФИФА. Билеты можно купить в центрах продаж билетов в городах-участниках и на официальном сайте ФИФА. Только после покупки билета можно действовать дальше.

Если был выбран удаленный способ оформления документа, потребуется посетить специальный сайт FAN ID, выбрать удобный для себя язык и заполнить специальную заявку с обязательным введением номера билета, заполнением всех ячеек.

Потребуется ввести следующие личные данные для получения паспорта болельщика:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

пол;

данные документа, который удостоверяет личность футбольного фаната;

гражданство.

Затем на сайте FAN ID потребуется загрузить фотографию с учетом стандартных требований.

Планируя обратиться в Центр выдачи, нужно взять оригинал удостоверения личности и билет на матч или, по крайней мере, номер заявки на билет.

В дальнейшем процесс оформления паспорта болельщика проводится по одинаковой схеме:

Нужно сообщить свои актуальные контактные данные и дождаться результата. Желательно сообщить номер телефона и адрес электронной почты. В дальнейшем удастся узнать этап готовности документа. Теперь можно получать уведомления о готовности документов: в печати, доставлено оператору, выпущено, не обработано, отказ в выдаче. Важно понимать, что любая заявка обрабатывается поэтапно и нужно набраться терпения. Отказ в выдаче может быть обусловлен неправильными данными, некачественной фотографией или ошибкой в службе безопасности, причем он всегда будет аргументированным. На рассмотрение заявки отводят до 72 часов. Уведомление всегда приходят по СМС и в виде электронного письма. Готовый документ можно забрать удобным способом: в Центре выдачи или на отделении почты. В любом случае нужно предъявить оригинал удостоверения личности.

Каждый футбольный фанат должен знать, как гарантированно получить паспорт болельщика на предстоящий Чемпионат мира по футболу в 2018 году для того, чтобы все-таки побывать на спортивном мероприятии.

Самые важные сведения о получении паспорта болельщика

Футбольные фанаты заинтересованы в получении подробных ответов на интересующие вопросы:

Для оформления паспорта болельщика требуются следующие документы: паспорт, билет или его идентификатор. Пакет предоставляемых документов является стандартным. Паспорт болельщика также нужно оформлять на детей. Для получения документа на ребенка до 14 лет потребуется помощь родителя, опекуна или другого законного представителя. Ребенок до 14 лет должен предъявить оригинал свидетельства о рождении, билет на матч или его идентификатор, сфотографироваться на документ. Фотография обязательна для паспорта болельщика. При личном обращении фотография может быть сделана прямо в центре выдачи паспортов. При подаче заявления через сайт фотография должна прикладываться в электронном виде. В любом случае фотография обязательна для получения документа. Паспорт болельщика иногда можно получить за своего близкого родственника. Для этого потребуется предъявить личный паспорт, копию паспорта доверителя, а также доверенность с нотариальным заверением. Паспорт болельщика необязательно оформлять на каждый матч отдельно. Паспорт болельщика будет единым документом для всех матчей во время Чемпионата мира. Самое важное – это всегда брать паспорт болельщика на матчи, так как документ каждый раз будет сканироваться при входе. По данной причине крайне важно знать, как своевременно получить паспорт болельщика для пребывания на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Иностранцы могут рассчитывать на безвизовый въезд – выезд при проведении футбольных матчей в России. Это будет актуально с 4 июня по 25 июля.

Паспорт болельщика считается недействительным в следующих ситуациях: утеря или порча документа, указание недостоверных личных данных, смена фамилии после получения документа до даты матча. В этих ситуациях потребуется заменить документ в ближайшем специализированном центре.

Учет важных моментов гарантирует получение документа для законного посещения всех футбольных матчей при проведении Чемпионата мира. Каждый фанат должен знать о том, как нужно правильно получить паспорт болельщика для законного посещения матчей на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.