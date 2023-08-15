Открытки на Новый год-2023 своими руками

В некоторых случаях купить подарок на новогодние праздники бывает недостаточно. Они не имеют той уникальности и душевного тепла, которую хочется передать получателю. Но выход из ситуации есть. Предлагаем несколько вариантов открытки на Новый год-2023, которые можно сделать своими руками.

Открытка-елка

Этот интересный способ поздравления подарит новогоднее настроение своему обладателю. Аппликация выполнена в минималистическом стиле. Красный и белый цвета удачно гармонируют и хорошо сочетаются с бусинами-украшениями. Такую открытку очень легко изготовить, и справиться с этим сможет каждый.

Для создания поздравления с Новым годом понадобятся:

красный и белый картон;

красная нить;

иголка;

10-20 небольших бусин;

двусторонний скотч.

Порядок выполнения:

На белом листе картона карандашом рисуем треугольник – контур елки. Линии должны быть тонкими, чтобы потом их стереть без остатка.

По двум сторонам шаблона иглой прокалываем несколько отверстий. Основание треугольника не трогаем. Резинкой аккуратно стираем контур, чтобы линии не портили вид открытки. Противоположные проколы соединяем нитью. В процессе на лицевой стороне на нить продеваем бусины. Их количество зависит от размера открытки.

На обратной стороне по периметру картона приклеиваем двусторонний скотч. Украшение аккуратно приклеиваем на основу – лист красного картона.

Чтобы композиция выглядела действительно по-праздничному, украшаем верхушку елки звездой, дополняем открытку праздничными поздравлениями.

Открытка-гирлянда

Это поздравление с Новым годом очень легко сделать своими руками. Для этого можно привлечь детей, наверняка они будут рады такому занятию. Предлагаем самый простой вариант открытки, который можно улучшить, проявив свою фантазию.

В работе над открыткой потребуются:

лист картона;

простой карандаш и фломастеры;

ножницы.

Порядок выполнения работы:

Лист картона складываем пополам. Если заготовка для открытки получилась слишком большой, обрезаем лишние части.

На лицевой стороне поздравления простым карандашом намечаем линию, которая станет основанием гирлянды. Также можно заранее подготовить надписи. Яркими фломастерами рисуем огни на гирлянде. Можно делать их разноцветными.

Основание гирлянды и надпись обводим черным маркером, дорисовываем мелкие детали.

Открытка с бантом

Простой, но очень интересный вариант новогодней открытки. Она смотрится объемно и станет прекрасным украшением не только на Новый год. Красный бант выглядит празднично и выгодно выделяет поздравление на общем фоне. При этом на изготовление такой открытки уйдет минимум времени.

Для ее создания потребуется:

лист крафт-картона;

атласная лента, желательно красного цвета;

белая ручка-корректор;

ножницы и нож для бумаги.

Пошаговая инструкция по созданию открытки на Новый год-2023 с фото:

Вырезаем заготовку из листа картона и сгибаем ее пополам. По центру открытки, на месте сгиба, делаем разрез, соответствующий ширине ленты.

На лицевой стороне корректором рисуем снежинки, ветви елки, новогодние украшения, поздравления, символа 2023 года – Кролика. Дайте волю своей фантазии. Следует помнить, что по центру будет проходить красная лента, которая может перекрывать рисунки.

Через прорезь пропускаем ленту и завязываем противоположные концы в бант на лицевой стороне открытки. При необходимости обрезаем лишние части ножницами.

Открытка с новогодними шарами

Такое поздравление подойдет для тех, кто любит и умеет рисовать. К процессу можно подключить детей. Результат не оставит никого равнодушным. Новогодние шары добавят праздничного настроения получателю.

Для работы потребуются:

лист белого картона;

простой карандаш или тонкая ручка;

акварельные краски;

клей и блестки – по желанию.

Пошаговая инструкция по изготовлению:

На лицевой части рисуем контуры шаров. В качестве трафарета можно использовать любые круглые предметы, которые имеются под рукой.

От верха открытки к шарам проводим линии и дорисовываем крепления. Акварельными красками аккуратно закрашиваем внутреннюю часть.

При желании можно дополнительно украсить открытку. Нанесите небольшое количество клея на нужное место и присыпьте блестками.

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Черная открытка

Такое поздравление смотрится очень необычно и празднично. Изготовление такой открытки несложное, но потребуются некоторые навыки работы с ножницами. Главный секрет заключается в большой вариативности. Открытки такого плана подходят не только на Новый год, но и на другие праздники.

В работе потребуется:

лист черного картона;

ручка-корректор;

маленькие ножницы;

файл для бумаг или пленка;

скотч;

блестки или пайетки.

Порядок выполнения:

Лист картона складываем пополам и при необходимости обрезаем лишнее. На лицевой стороне рисуем сердце и аккуратно вырезаем его изнутри, чтобы не повредить боковые стороны открытки.

С помощью вырезанного сердца из картона обводим на файле или пленке контур. При этом делаем небольшой запас – 1-2 см. Потребуется две таких детали. Первую прозрачную заготовку прикладываем с внутренней стороны открытки и приклеиваем скотчем. На приклеенное сердце с внутренней стороны открытки высыпаем небольшое количество украшений, закрываем сверху второй прозрачной заготовкой и снова проклеиваем скотчем по контуру. Проверяем, чтобы украшения не высыпались при встряске.

Приклеиваем лист черного картона к внутренней части, чтобы скрыть детали. Альтернативный вариант – сделать открытку закрытой. На лицевой части корректором наносим новогодние поздравления и декорируем еловыми ветвями и снежинками, наносим крепления для сердца-игрушки.

В данном примере основной элемент открытки имеет форму сердца, однако может быть любой геометрической формы. Выбирайте исполнение, которое больше вам подходит.

Открытка 3-D

Объемные открытки только на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле справиться с работой сможет даже новичок. Объемные поздравления вызовут восторг даже у искушенных опытом получателей.

Для работы потребуются:

лист картона;

цветная бумага для создания объемного украшения;

клей;

блески;

ножницы.

Пошаговая инструкция создания объемной открытки на Новый год-2023 с фото:

Складываем цветную бумагу пополам несколько раз. Делаем из заготовки гармошку.

Размечаем полученную полосу и разрезаем ее по меткам.

Лист картона складываем пополам, разворачиваем нарезанные заготовки и приклеиваем их к основе у центра. Самые длинные детали размещаем снизу, а короткие – сверху. Закрываем открытку и даем клею время высохнуть. Чтобы она не открывалась в процессе высыхания, придавливаем подарок чем-то тяжелым. Например, книгой.

Украшаем полученную открытку блестками.

Открытка из глиттера

Поздравление из золотого глиттера отлично смотрится на любом темном фоне. Открытка выполнена в минималистическом стиле, поэтому подходит в качестве дополнения к новогодним подаркам. Для работы не потребуются сложные инструменты и опыт работы с ними.

Чтобы сделать такую новогоднюю открытку, потребуются:

лист картона темного оттенка;

глиттер любого цвета, желательно золотого;

клей и кисть для его нанесения;

ножницы.

Порядок работы:

Лист картона складываем пополам и обрезаем лишнее. На лицевой стороне клеем рисуем елку. Для удобства нанесения состава лучше воспользоваться кистью.

Посыпаем клей блестками. Действовать нужно быстро, чтобы состав не успел высохнуть. После нанесения глиттера лишнее нужно отсыпать. При необходимости рисунок можно подправить.

Оставляем открытку высыхать.

Открытка в стиле скрапбукинг

Данная техника набрала большую популярность за последние годы. Несмотря на кажущуюся простоту, результат получается отличным и не оставит равнодушным ни одного человека. Открытки, сделанные в домашних условиях своими руками, практически не отличить от магазинных моделей.

Что потребуется для работы:

фломастеры;

бумага для скрапбукинга;

картон;

клей;

элементы для декора;

ножницы.

Пошаговая инструкция:

Из бумаги для скрапбукинга вырезаем прямоугольники разной длины. В результате они должны образовывать елочку. Чтобы композиция получилась ровной, следует делать заготовки с одинаковым интервалом увеличения длины.

Полученные прямоугольники с помощью ручки или карандаша скручиваем в трубочки и фиксируем концы клеем. Заготовки склеиваем между собой, чтобы в результате получилась елочка из трубочек.

Складываем лист картона пополам и обрезаем лишние части. Приклеиваем елку к лицевой стороне открытки. Украшаем открытку дополнительными элементами декора, пишем поздравительные надписи.

Открытка в стиле квиллинг

Данная техника позволяет создавать простые, но эффектные поздравления с Новым годом. Такие занятия помогут не только создавать открытки, но и освоить для себя новую методику создания украшений.

Для работы потребуются:

лист белого картона;

полосы для квиллинга разного цвета;

клей;

ножницы;

элементы декора – по желанию.

Пошаговая инструкция по созданию открыток на Новый год-2023 с фото:

Лист картона складываем пополам, обрезая лишние части. Скручиваем ленты для квиллинга в роллы, фиксируя концы клеем. Делаем заготовки разного размера.

Роллы располагаем елочкой на лицевой стороне открытки. При необходимости скручиваем дополнительные элементы.

Фиксируем на картоне заготовки.

Дополнительно украшаем открытку элементами декора, блестками и поздравительными надписями.

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Для квиллинга опытные мастера используют специальные инструменты для скручивания лент. Можно обойтись и без него, но работа займет больше времени.

Подведем итог

Открытки на Новый год-2023, сделанные своими руками, имеют ряд преимуществ перед магазинными моделями. Для их изготовления не потребуется много опыта и средств, а результат сможет впечатлить любого человека.