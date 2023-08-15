Открытки на Новый год-2023 своими руками

Открытки на Новый 2023 год своими руками —пошаговые мастер-классы с фото. Как сделать красивые открытки и из разных материалов. Новогодние открытки из бумаги и креативные открытки на Новый год.
В некоторых случаях купить подарок на новогодние праздники бывает недостаточно. Они не имеют той уникальности и душевного тепла, которую хочется передать получателю. Но выход из ситуации есть. Предлагаем несколько вариантов открытки на Новый год-2023, которые можно сделать своими руками.
Открытка-елка
Этот интересный способ поздравления подарит новогоднее настроение своему обладателю. Аппликация выполнена в минималистическом стиле. Красный и белый цвета удачно гармонируют и хорошо сочетаются с бусинами-украшениями. Такую открытку очень легко изготовить, и справиться с этим сможет каждый.
Для создания поздравления с Новым годом понадобятся:
- красный и белый картон;
- красная нить;
- иголка;
- 10-20 небольших бусин;
- двусторонний скотч.
Порядок выполнения:
- На белом листе картона карандашом рисуем треугольник – контур елки. Линии должны быть тонкими, чтобы потом их стереть без остатка.
- По двум сторонам шаблона иглой прокалываем несколько отверстий. Основание треугольника не трогаем.
- Резинкой аккуратно стираем контур, чтобы линии не портили вид открытки.
- Противоположные проколы соединяем нитью. В процессе на лицевой стороне на нить продеваем бусины. Их количество зависит от размера открытки.
- На обратной стороне по периметру картона приклеиваем двусторонний скотч.
- Украшение аккуратно приклеиваем на основу – лист красного картона.
- Чтобы композиция выглядела действительно по-праздничному, украшаем верхушку елки звездой, дополняем открытку праздничными поздравлениями.
Открытка-гирлянда
Это поздравление с Новым годом очень легко сделать своими руками. Для этого можно привлечь детей, наверняка они будут рады такому занятию. Предлагаем самый простой вариант открытки, который можно улучшить, проявив свою фантазию.
В работе над открыткой потребуются:
- лист картона;
- простой карандаш и фломастеры;
- ножницы.
Порядок выполнения работы:
- Лист картона складываем пополам. Если заготовка для открытки получилась слишком большой, обрезаем лишние части.
- На лицевой стороне поздравления простым карандашом намечаем линию, которая станет основанием гирлянды. Также можно заранее подготовить надписи.
- Яркими фломастерами рисуем огни на гирлянде. Можно делать их разноцветными.
- Основание гирлянды и надпись обводим черным маркером, дорисовываем мелкие детали.
Открытка с бантом
Простой, но очень интересный вариант новогодней открытки. Она смотрится объемно и станет прекрасным украшением не только на Новый год. Красный бант выглядит празднично и выгодно выделяет поздравление на общем фоне. При этом на изготовление такой открытки уйдет минимум времени.
Для ее создания потребуется:
- лист крафт-картона;
- атласная лента, желательно красного цвета;
- белая ручка-корректор;
- ножницы и нож для бумаги.
Пошаговая инструкция по созданию открытки на Новый год-2023 с фото:
- Вырезаем заготовку из листа картона и сгибаем ее пополам.
- По центру открытки, на месте сгиба, делаем разрез, соответствующий ширине ленты.
- На лицевой стороне корректором рисуем снежинки, ветви елки, новогодние украшения, поздравления, символа 2023 года – Кролика. Дайте волю своей фантазии. Следует помнить, что по центру будет проходить красная лента, которая может перекрывать рисунки.
- Через прорезь пропускаем ленту и завязываем противоположные концы в бант на лицевой стороне открытки. При необходимости обрезаем лишние части ножницами.
Открытка с новогодними шарами
Такое поздравление подойдет для тех, кто любит и умеет рисовать. К процессу можно подключить детей. Результат не оставит никого равнодушным. Новогодние шары добавят праздничного настроения получателю.
Для работы потребуются:
- лист белого картона;
- простой карандаш или тонкая ручка;
- акварельные краски;
- клей и блестки – по желанию.
Пошаговая инструкция по изготовлению:
- На лицевой части рисуем контуры шаров. В качестве трафарета можно использовать любые круглые предметы, которые имеются под рукой.
- От верха открытки к шарам проводим линии и дорисовываем крепления.
- Акварельными красками аккуратно закрашиваем внутреннюю часть.
- При желании можно дополнительно украсить открытку. Нанесите небольшое количество клея на нужное место и присыпьте блестками.
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Черная открытка
Такое поздравление смотрится очень необычно и празднично. Изготовление такой открытки несложное, но потребуются некоторые навыки работы с ножницами. Главный секрет заключается в большой вариативности. Открытки такого плана подходят не только на Новый год, но и на другие праздники.
В работе потребуется:
- лист черного картона;
- ручка-корректор;
- маленькие ножницы;
- файл для бумаг или пленка;
- скотч;
- блестки или пайетки.
Порядок выполнения:
- Лист картона складываем пополам и при необходимости обрезаем лишнее.
- На лицевой стороне рисуем сердце и аккуратно вырезаем его изнутри, чтобы не повредить боковые стороны открытки.
- С помощью вырезанного сердца из картона обводим на файле или пленке контур. При этом делаем небольшой запас – 1-2 см. Потребуется две таких детали.
- Первую прозрачную заготовку прикладываем с внутренней стороны открытки и приклеиваем скотчем.
- На приклеенное сердце с внутренней стороны открытки высыпаем небольшое количество украшений, закрываем сверху второй прозрачной заготовкой и снова проклеиваем скотчем по контуру. Проверяем, чтобы украшения не высыпались при встряске.
- Приклеиваем лист черного картона к внутренней части, чтобы скрыть детали. Альтернативный вариант – сделать открытку закрытой.
- На лицевой части корректором наносим новогодние поздравления и декорируем еловыми ветвями и снежинками, наносим крепления для сердца-игрушки.
Открытка 3-D
Объемные открытки только на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле справиться с работой сможет даже новичок. Объемные поздравления вызовут восторг даже у искушенных опытом получателей.
Для работы потребуются:
- лист картона;
- цветная бумага для создания объемного украшения;
- клей;
- блески;
- ножницы.
Пошаговая инструкция создания объемной открытки на Новый год-2023 с фото:
- Складываем цветную бумагу пополам несколько раз. Делаем из заготовки гармошку.
- Размечаем полученную полосу и разрезаем ее по меткам.
- Лист картона складываем пополам, разворачиваем нарезанные заготовки и приклеиваем их к основе у центра. Самые длинные детали размещаем снизу, а короткие – сверху.
- Закрываем открытку и даем клею время высохнуть. Чтобы она не открывалась в процессе высыхания, придавливаем подарок чем-то тяжелым. Например, книгой.
- Украшаем полученную открытку блестками.
Открытка из глиттера
Поздравление из золотого глиттера отлично смотрится на любом темном фоне. Открытка выполнена в минималистическом стиле, поэтому подходит в качестве дополнения к новогодним подаркам. Для работы не потребуются сложные инструменты и опыт работы с ними.
Чтобы сделать такую новогоднюю открытку, потребуются:
- лист картона темного оттенка;
- глиттер любого цвета, желательно золотого;
- клей и кисть для его нанесения;
- ножницы.
Порядок работы:
- Лист картона складываем пополам и обрезаем лишнее.
- На лицевой стороне клеем рисуем елку. Для удобства нанесения состава лучше воспользоваться кистью.
- Посыпаем клей блестками. Действовать нужно быстро, чтобы состав не успел высохнуть. После нанесения глиттера лишнее нужно отсыпать.
- При необходимости рисунок можно подправить.
- Оставляем открытку высыхать.
Открытка в стиле скрапбукинг
Данная техника набрала большую популярность за последние годы. Несмотря на кажущуюся простоту, результат получается отличным и не оставит равнодушным ни одного человека. Открытки, сделанные в домашних условиях своими руками, практически не отличить от магазинных моделей.
Что потребуется для работы:
- фломастеры;
- бумага для скрапбукинга;
- картон;
- клей;
- элементы для декора;
- ножницы.
Пошаговая инструкция:
- Из бумаги для скрапбукинга вырезаем прямоугольники разной длины. В результате они должны образовывать елочку. Чтобы композиция получилась ровной, следует делать заготовки с одинаковым интервалом увеличения длины.
- Полученные прямоугольники с помощью ручки или карандаша скручиваем в трубочки и фиксируем концы клеем.
- Заготовки склеиваем между собой, чтобы в результате получилась елочка из трубочек.
- Складываем лист картона пополам и обрезаем лишние части.
- Приклеиваем елку к лицевой стороне открытки.
- Украшаем открытку дополнительными элементами декора, пишем поздравительные надписи.
Открытка в стиле квиллинг
Данная техника позволяет создавать простые, но эффектные поздравления с Новым годом. Такие занятия помогут не только создавать открытки, но и освоить для себя новую методику создания украшений.
Для работы потребуются:
- лист белого картона;
- полосы для квиллинга разного цвета;
- клей;
- ножницы;
- элементы декора – по желанию.
Пошаговая инструкция по созданию открыток на Новый год-2023 с фото:
- Лист картона складываем пополам, обрезая лишние части.
- Скручиваем ленты для квиллинга в роллы, фиксируя концы клеем. Делаем заготовки разного размера.
- Роллы располагаем елочкой на лицевой стороне открытки. При необходимости скручиваем дополнительные элементы.
- Фиксируем на картоне заготовки.
- Дополнительно украшаем открытку элементами декора, блестками и поздравительными надписями.
Подведем итог
Открытки на Новый год-2023, сделанные своими руками, имеют ряд преимуществ перед магазинными моделями. Для их изготовления не потребуется много опыта и средств, а результат сможет впечатлить любого человека.