Где отдохнуть в июле 2019 года за границей

Отдых окажется приятным, если спланировать куда поехать заранее. Летний отпуск не за горами, поэтому мы расскажем о том, где отдохнуть в июле 2019 года недорого за границей, о ценах, плюсах и минусах курортов, о температуре воды и воздуха в каждой местности.

Визовый режим

Кто думает, что оформление визы усложняет подготовку отдыха за границей, предлагается поехать в страны с открытым визовым режимом. Чтобы отдохнуть недорого без оформления визы, туроператоры предлагают в июле 2019 пляжный отдых в Турции и Черногории.

Если же вы захотите отправиться туда, где необходима виза, важно выбрать добросовестный визовый центр и доверить специалистам эту процедуру.

Для оформления визы до обращения в посольство нужно собрать следующие документы и справки:

заполнить анкету;

иметь приглашение, которым может считаться путевка на отдых или бронь на номер в отеле, или приглашение друга, родственника, проживающего в этой стране;

2 фотографии 3х4 см, они должны быть цветными;

заграничный паспорт и его копия;

паспорт РФ и его копия.

Еще может потребоваться доказательство финансовой состоятельности туриста: на его счету должно быть 90 евро на день пребывания в стране (10 дней = 900 евро). Это требуется не всегда, но готовым нужно быть.

Приобретение разрешения для посещения страны с визовым режимом открывает преимущества поездки с визой:

посещение стран, где можно недорого насладиться пляжным отдыхом в июле 2019 года;

в этих зонах путешествие станет спокойным и безопасным местом.

А сейчас мы рассмотрим безвизовые места заграницей, где можно незабываемо отдохнуть этим летом!

Турция

Турция знаменита гостеприимством курортов, где желают отдохнуть недорого без визы туристы европейских стран. У россиян в июле 2019 года все так же популярны курорты Анталия, Алания, Кемер, Сиде и Белек, где можно отдохнуть недорого и комфортно.

Погода

В середине лета на побережье устанавливается жара, когда дневная температура достигает +40°С, в среднем же t держится на уровне +33°С. Ночью температура спадает, но ненамного — на 5°С. Вода в море нагревается до +26-28°С и отдыхающие любят проводить время в воде.

В июле совсем нет дождей и ветров, поэтому море спокойное без больших волн. Кто приезжает в июле, на пляж рекомендуется ходить или с утра, или после 4 часов, ближе к вечеру.

Курортные места Мармариса, Кемера и Фетхие окружают хвойные массивы. Они хорошо освежают воздух и создают прохладу в летний зной.

Турецкие курорты заботятся об отдыхе детей. Но жара июльского месяца не переносится детьми: пребывание на солнце сопровождается солнечными и тепловыми ударами. Поэтому нужно позаботиться о защите от загара и перегрева. Надо иметь солнцезащитные крема. А в жаркий полдень лучше быть в отеле или посидеть в кафе за прохладительными напитками.

Цены

Цены на отдых в Турции в июле 2019 года остаются приемлемыми для отдыха с детьми.

Чтобы экономить бюджет на перелете, выгодно летать чартерными рейсами, предоставляемыми туристическими компаниями. Стоимость билета в таком случае ниже на 50-70%. Если самостоятельно лететь прямыми рейсами на отдых, это станет намного дороже.

Чтобы сократить затраты, можно лететь с пересадкой в Болгарии до 1 суток, в Грузии и Греции до 2 суток. Это поможет сократить расходы на билет и позволит познакомиться с достопримечательностями другой страны.

Отели Турции оптимальны по цене и качеству. Здесь можно отдохнуть недорого в июле 2019 года. Часто цены на туры дешевле на 11 дней, чем на неделю, поэтому нужно сверять предложения туроператора. Покупка тура в Турцию выгоднее самостоятельного путешествия.

В страну ежегодно на отдых летают до 20 млн туристов. Поэтому опция «все включено» может быть дешевле, чем только «завтрак плюс ужин».

Приблизительные цены на отдых «все включено» в июле 2019 года на неделю ориентировочно составляют 45000 рублей на двоих. Стоимость изменяется и требует уточнения. Как и в других странах, в пик сезона цены на туризм вырастают.

Цены на еду:

национальные супы, жареные каштаны 65-90 рублей;

пахлава - 585 руб. за кг;

рисовый, куриный пудинги 50 рублей порция;

напитки (сок, чай, кофе) стоят 25-40 рублей.

Турция предлагает бюджетные цены для недорого пляжного отдыха за границей с детьми.

Черногория

Черногория привлекает россиян недорогим пляжным отдыхом без визы.

Для отдыха муниципальные пляжи оборудованы шезлонгами и зонтами, есть душевые и туалеты. В парках устроены аллеи и дорожки для прогулок. Желающим омолодиться предоставляются массажные услуги. В санаториях поправляют здоровье термальными источниками и базальтовым песком.

Перелет до Черногории длится 3,5 часа, а цены считаются бюджетными среди европейских курортов. Но все зависит от сезона и категории гостиницы.

В летние месяцы с наступлением тепла цены подлетают на все: услуги такси, экскурсии, обеды в ресторанах становятся дороже на 380 рублей. Отдых на двоих «все включено» обойдется в 75 тыс. рублей. При покупке обращайте внимание, входит ли авиаперелет в стоимость тура.

Погода

В июле она сопровождается потеплением, поэтому возрастает приток туристов из ближних и дальних стран. Температура воздуха в Черногории днем +29-30°С, t° воды в море +25,5°С. В июле устанавливается теплая погода, что привлекает туристов в курортную местность.

Цены

В 2019 году происходит повышение цен, особенно в июле: средняя цена за отель 4* «все включено» составляет 1300 евро за недельный отдых на двоих. Это относится к минусу отдыха в июле 2019 года за границей.

Кипр - виза нужна, но ее легко сделать

Россияне любят эту страну. Кипр посещают свыше 200 тысяч человек в год. Кипр привлекает семейным отдыхом с детьми. Здесь пятидесяти галечным пляжам с пологими берегами и чистой водой присвоен сертификат «голубой флаг».

Самые популярные курорты и пляжи Кипра:

Айя Напа. Недалеко от курорта расположился пляж Макрониссос, который считают чистейшим местом на земле. По всемирной оценке качества пляж получил престижный знак — «голубой флаг». Ларнака - дешевый курорт Кипра для отдыха с детьми. Лимасол Пляж Дасуди знаменит серым мягким песком вулканического происхождения и эвкалиптовой рощей, которая далеко источает лечебный аромат.

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Погода солнечная жаркая с дневной температурой 33-36°С, ночной 27°С, с понижением к утру до 19°С.

При высокой температуре воздуха жара не ощущается из-за ветров, обдувающих остров с моря. Несмотря на окружение морем, влажность воздуха низкая, поэтому жара переносится легко. Отдыхающие любят размеренные прогулки по ночам при лунном освещении вдоль побережья моря.

Цены

Кипр недорогое и теплое место для отдыха, но в июле с наступлением жары из-за наплыва отдыхающих цены повышаются.

Летом недельная путевка стоит начиная с 65000 рублей за двоих, а в июле и того больше. На цену влияет уровень отеля и место его расположения.

Если путешествовать самостоятельно, то частное жилье будет стоить начиная с 1800 рублей в сутки, комнаты в отелях стоят в зависимости от категории от 3000 рублей в сутки. Заказывать апартаменты в сезон нужно заранее.

Для посещения Кипра нужно оформить визу. Если вы летите как турист, на 1-2 недели, то оформляется Pro-visa онлайн за 1 день, что достаточно быстро и, к тому же, бесплатно.

Стоимость перелета 20000-23000 на человека в обе стороны. Пляжи в большинстве бесплатны, но не нужно забывать взять денег на транспортные расходы, дополнительное питание и развлечения. Продукты на острове дорогие, а рынков с фруктами не найти. Уменьшить расходы могут акции и горящие туры.

Болгария

Болгария называется солнечной за ласковый теплый климат. Страна — подходящее место для бюджетных каникул. В середине лета здесь теплое ласковое море, мягкий климат, зарекомендовавшие чистотой морские пляжи. Все это располагает к спокойному оздоровительному отдыху с детьми.

Курорты предлагают пляжный отдых, угощение национальными блюдами и вином. Из развлечений предлагаются экскурсии, шопинги, прогулки по старинным улочкам. Горные походы, экотуризм, занятия активными видами спорта заинтересуют тех, кто не любит лежать в шезлонге.

Албена – это безопасный пляж для отдыха с детьми с чистым песочком и прозрачной водой. Курорт знаменит лечебными грязями.

Погода

В июле 2019 года температура воздуха:

днем +28-29°С;

ночью +19-20°С;

вода в море +25°С.

Стоимость проживания и перелета

Стоимость тура на неделю на 2 взрослых составит:

от 45 тыс. рублей (+завтраки);

«все включено» — 58 тыс. рублей.

Цена перелета туда и обратно — 15 тыс. на человека.

В Болгарии можно отдохнуть с детьми недорого и продолжительно, если снять жилье по цене 15-20 тысяч в месяц, покупать продукты на рынках и самостоятельно готовить пищу.

Если вы еще не определились где отдохнуть в июле 2019 за границей недорого, именно пляжный отдых, то обратите внимание на вышеуказанные курорты. Побывав в любом из них вы останетесь довольны! Приятные оазисы предназначены, чтобы комфортно и славно провести свободное время. Обзор представленных курортов поможет выбрать свой райский уголок для путешествия.