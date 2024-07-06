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Суббота 6 июля

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Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна?

Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна?

Эксперт рассказал, что ждет бизнесмена после расторжения брака с певицей.

Сейчас на просторах социальных сетей активно идут обсуждения романа Анастасии Решетовой и Яна Абрамова, бывшего мужа певицы Алсу. Многие фолловеры негодуют: как так, ведь была такая крепкая пара, столько лет прожито вместе, у них есть трое детей, достаток в семье, что же могло произойти и дать трещину?

Нумеролог Лада. Фото из личного архива эксперта

Об этом более подробно расскажут цифры. Нумеролог и преподаватель по Матрице Судьбы Лада сделала нумерологический разбор, где на раз-два вскрылись подробности личной жизни этой пары.

Какие показатели присутствуют в Матрице Судьбы у мужа Алсу

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети/@alsou_a

У Яна Абрамова есть сочетание в виде комбинации: 22.7.3. Что часто говорит о том, что хранить верность в отношениях очень затруднительно, поскольку данная комбинация проявляется как уход от обязательств, желание свободы, и подразумевает такую теневую сторону, как разгульный образ жизни. Также это еще и про закрепощение и ограничение свободы женщины, "сажая» ее в золотую клетку, как, собственно, и получилось на начальном этапе отношений с Алсу.

На его чакре Муладхара (она отвечает за базовые потребности человека) находится 6-ка, и в данной позиции она указывает на влюбчивость и множество любовных связей, у Яна есть вариант вступать в брак не единожды, и по 22 на Муладхаре важны новые впечатления, новизна, поэтому опять же может происходить смена партнерш.

Также на чакре Свадхистана (она отвечает за отношения и интимную близость) у него есть комбинация: 14.3.17, а это значит, что он умеет расположить к себе, нравится противоположному полу, поэтому женским вниманием точно никогда не был обделен. Отношения ему, скорее всего, хочется выстраивать с женщинами определенного статуса, ведь о его личности как раз стало известно после того, как он вступил в брак уже с известной певицей Алсу.

Какие показатели присутствуют в Матрице Судьбы у Алсу

Алсу. Фото: соцсети/@alsou_a

На ее чакре Свадхистана находится 21. Что может давать множество ограничивающих убеждений, и на тему того, что семья – это весь мир, что реализация подождет, она говорила на интервью, что ради семьи она готова оставить все. И хочу отметить, что по 21 на данной позиции может быть супруг-иностранец или другой культуры. Бывший муж Алсу, Ян Абрамов, является по национальности евреем, а она мусульманка, и это никак не помешало им для вступления в брак.

21 число здесь сыграло не в ее пользу, т. к. ей было важно выйти из этих ограничивающих рамок. Но она выбрала быть с детьми, хранить очаг, а мужчина исполнял роль добытчика в семье.

На линии отношений у нее 18 число, что может притягивать, как магнитом, мужиков-изменников, зависимых, мутных персонажей, таких скользких обманщиков с двойным дном, давать большие иллюзии, что он изменится, что он станет другим и поменяется в лучшую сторону.

18 может давать подсознательный страх измены, предательства, разрушение семьи. И по 18 проходит сильнейшая материализация, и это все притягивается и воплощается в реальность.

Следующее число в канале отношений у нее 12, если по нему у нее отсутствует самоценность, самоуважение, любовь к себе, то в отношениях она будет исполнять роль жертвы.

Все отношения нам даются не просто так, и с каждым человеком происходит апгрейд. Тут уже вопросы к Алсу, насколько она себя уважает и ставит себя на первое место. Это ее урок и задача так проявлять себя в отношениях с мужчиной. Привет здоровому эгоизму.

Что говорит их прогностика?

Алсу проживает период 40 лет, и он проходит у нее под влиянием чисел 21.9.3., что говорит о негативном проявлении. Она была уже вынуждена пойти на кардинальные изменения, разрушить эти отношения. Сюда же присоединяется стрессовый период, психологическая утрата близкого (как раз развод), она может закрыться в себе, постичь сильнейшее разочарование в людях. Ей важно найти новые смыслы, познавать себя и как душу, и как женщину. Выйти наконец-то из своих рамок и начать писать новую главу своей жизни.

У Яна по прогнозу 46 лет идет комбинация: 6.11.17., что означает как раз развод, интриги, любовный треуголиник, конфликты, финансовые потери, дурная слава, проблемы, одиночество в личной жизни. С положительной стороны – это возможность построить новые отношения, родить детей, и создать новый проект своей жизни, и зарекомендовать себя с иной стороны. 

Что точно объединяет их прогнозы? У них есть хороший шанс взять и выйти на новый уровень во всех смыслах, казалось бы в такой негативной и не приятной ситуации. Но это как раз время для их сильного роста. Что ж, будем наблюдать, как они этим воспользуются.

6 июля 2024, 12:02
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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