Финансовая дыра и ссоры: как избежать последствий ретроградного августа

Бытует мнение, что спастись от ретрограда невозможно

Далеко не все верят в то, что космические тела и их движение могут оказать серьезное влияние на течение жизни обычного человека. В то же время практически каждый слышал «страшилку» про ретроградный Меркурий и его разрушительное воздействие на все и вся. Разумеется, нельзя списывать собственные неудачи и ошибки исключительно на небесные объекты. Однако спорить с тем, что неблагоприятные периоды случаются, тоже сложно. Как справиться с последствиями ретроградного августа, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Какие ретрограды ждут в конце лета

Ретроградное движение планет – это когда небесные объекты начинают двигаться в обратном направлении. Завершение летнего периода и начало осени с этой точки зрения будут весьма неблагоприятными. Ретроградная Венера стартовала 20 июля и продлится по 6 сентября. Главная «страшилка» современности – ретроградный Меркурий будет портить людям жизнь в период с 22 августа по 16 сентября. Ретроградный Уран скажется на привычном течении жизни с 29 августа и до конца года, а ретроградный Юпитер будет оказывать влияние на жизни людей с 31 августа и также до конца года. Очевидно, что конец лета будет периодом испытаний, однако неблагоприятное влияние планет можно нивелировать.

Откажитесь от новых стартов

Астрологи в один голос уверяют, что период ретрограда – самое неблагоприятное время для запуска новых проектов. Год постепенно подходит к концу, так что старт новых начинаний лучше отложить на более подходящее время. Как минимум, следует дождаться конца сентября. Время можно употребить на подведение итогов и планирование на будущее. Период отлично подходит для аналитики.

Отложите крупные покупки и финансовые решения

Ретроградный Меркурий имеет обыкновение негативно сказываться на заключении сделок и финансовых операциях. Если хотите нивелировать его отрицательное воздействие, лучше отложите крупные приобретения на более подходящее время. Велика вероятность: за этот период вы поймете, что покупка не столь необходима или есть более привлекательные варианты. Помните, что все происходящее – к лучшему.

Сделайте акцент на саморазвитии

Ретроградное движение планет негативно влияет на работу, финансовые сделки, договоры и карьеру. Однако оно никак не затрагивает сферу самосовершенствования. Напротив, в этот период люди ощущают прилив творческой энергии и желание изменить свою жизнь к лучшему. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и уделяйте больше времени познанию.

Вооружен, значит предупрежден

Главный совет – быть спокойным и терпеливым. В период ретрограда будут срываться сроки, переноситься встречи, сделки придется обговаривать по несколько раз. Если изначально быть готовым к тому, что в трудовой сфере будет нелегко, такие мелкие неурядицы пройдут незамеченными. Не стоит считать, что в вашей жизни наступила черная полоса – в период ретроградного движения планет тяжело всем.