Покраска волос по лунному календарю в мае 2025 года

Красивый и стойкий цвет волос зависит не только от качества краски и профессионализма мастера, но и от астрологических факторов. Считается, что Луна может влиять на состояние прически, а значит, и результат окрашивания, поэтому нужно особенно тщательно выбирать время для процедур. Предлагаем разобраться, когда лучше делать покраску волос в мае 2025 года по лунному календарю.

Влияние Луны на волосы

Луна всегда привлекала внимание людей – от древних мудрецов до современных ученых. Ночное светило не только изучалось наукой, но и использовалось в качестве ориентира при выполнении сельскохозяйственных работ, проведении обрядов и ритуалов, и даже в повседневной деятельности. Лунные календари используются и сейчас – благодаря современным технологиям они стали точнее и доступнее.

Астрологи утверждают, что энергия Луны воздействует на внутренние процессы организма. В зависимости от лунной фазы меняется скорость роста волос и обновления клеток кожи. Этим транзитом также объясняется, почему одинаково проведенные косметические процедуры дают разный результат.

Чтобы добиться лучшего результата от покраски волос, важно учитывать фазы Луны. В мае 2025 года они будут такими:

Растущая (1-11, 28-31 мая) . На данном этапе лунного цикла в организме ускоряются внутренние процессы, а волосы лучше впитывают средства для ухода и красящие вещества. Благодаря таким свойствам растущая фаза Луны считается астрологами наиболее благоприятной для окрашивания.

. На данном этапе лунного цикла в организме ускоряются внутренние процессы, а волосы лучше впитывают средства для ухода и красящие вещества. Благодаря таким свойствам растущая фаза Луны считается астрологами наиболее благоприятной для окрашивания. Убывающая (13-26 мая) . В этот период интенсивность лунной энергии снижается. Волосы становятся плотнее и устойчивее к внешним воздействиям. Из-за этого красящие вещества хуже впитываются в структуру, поэтому окрашивание может быть неравномерным. Для получения ровного и стойкого цвета придется приложить больше усилий.

. В этот период интенсивность лунной энергии снижается. Волосы становятся плотнее и устойчивее к внешним воздействиям. Из-за этого красящие вещества хуже впитываются в структуру, поэтому окрашивание может быть неравномерным. Для получения ровного и стойкого цвета придется приложить больше усилий. Полнолуние (12 мая) . В этот день влияние Луны на человека достигает максимума. Это благоприятное время для стрижки, но опасное для окрашивания и ухода за волосами. Из-за повышенной чувствительности кожи могут возникнуть неприятные ощущения и даже аллергические реакции. Даже проверенные средства нужно использовать с особой осторожностью.

. В этот день влияние Луны на человека достигает максимума. Это благоприятное время для стрижки, но опасное для окрашивания и ухода за волосами. Из-за повышенной чувствительности кожи могут возникнуть неприятные ощущения и даже аллергические реакции. Даже проверенные средства нужно использовать с особой осторожностью. Новолуние (27 мая). Неблагоприятный день для покраски. Организм будет ослаблен из-за недостатка энергии, и это скажется на состоянии прически. Окрашивание может повредить структуру волос, сделать их тусклыми и ломкими.





Благоприятные дни для окрашивания волос в мае 2025 года

Выбор даты разных процедур влияет на их конечный результат. Чтобы получить стойкий и ровный цвет, важно выбирать самое лучшее время для окрашивания. В таблице ниже показаны благоприятные дни для покраски волос по лунному календарю на май 2025 года.





Астрологи советуют учитывать в своих планах и знаки зодиака, в которых находится Луна в дни окрашивания. Созвездия наделяют лунную энергию свойствами, которые влияют на конечный результат. Наиболее удачными считаются такие сочетания:

Луна во Льве . Данный знак зодиака обладает высокой энергетикой, которая наделяет уверенностью и решимостью. Оттенок волос будет насыщенным и дольше сохраняет яркость, если провести процедуру в эти дни.

. Данный знак зодиака обладает высокой энергетикой, которая наделяет уверенностью и решимостью. Оттенок волос будет насыщенным и дольше сохраняет яркость, если провести процедуру в эти дни. Луна в Деве . Мягкая и гармоничная энергетика данного созвездия создает благоприятные условия для легкого окрашивания, обновления натурального цвета и внесения небольших изменений в образ. От сложных процедур, направленных на кардинальные изменения в стиле, лучше отказаться или перенести на другие дни.

. Мягкая и гармоничная энергетика данного созвездия создает благоприятные условия для легкого окрашивания, обновления натурального цвета и внесения небольших изменений в образ. От сложных процедур, направленных на кардинальные изменения в стиле, лучше отказаться или перенести на другие дни. Луна в Стрельце . Самое удачное время для дам, которые планируют поэкспериментировать с образом или поменять цвет волос на резко противоположный. Чем сильнее будут изменения, тем лучше будет конечный результат.

. Самое удачное время для дам, которые планируют поэкспериментировать с образом или поменять цвет волос на резко противоположный. Чем сильнее будут изменения, тем лучше будет конечный результат. Луна в Козероге . Знак, при котором наблюдается положительное влияние на здоровье. Перемены, запланированные на эти дни, благоприятно скажутся и на состоянии волос, и на общем самочувствии. Окрашивание тоже даст хороший результат – новый цвет будет стойким и ярким.

. Знак, при котором наблюдается положительное влияние на здоровье. Перемены, запланированные на эти дни, благоприятно скажутся и на состоянии волос, и на общем самочувствии. Окрашивание тоже даст хороший результат – новый цвет будет стойким и ярким. Луна в Тельце. Данный знак поддерживает связь женщин с природой и окружающим миром. Такие дни будут удачными для окрашивания в натуральные оттенки и небольшой коррекции седины. Чем приближеннее выбранный цвет к природному, тем лучше окажется результат.





Неблагоприятные дни для окрашивания волос в мае 2025 года

В зависимости от выбранного дня влияние Луны может быть не только положительным, но и отрицательным. Окрашивание в неблагоприятные дни очень часто не дает желаемого результата, ухудшает состояние прически и плохо влияет на другие аспекты жизни. Таблица ниже показывает, когда стоит избегать покраски волос по лунному календарю в мае 2025 года.





Луна в Раке . Самый неблагоприятный день для окрашивания. Получить нормальный результат от процедур будет практически невозможно. Краска начнет ложиться неравномерно, появятся нежелательные цветовые переходы.

. Самый неблагоприятный день для окрашивания. Получить нормальный результат от процедур будет практически невозможно. Краска начнет ложиться неравномерно, появятся нежелательные цветовые переходы. Луна в Водолее . Этот знак зодиака считается астрологами самым непредсказуемым. Окрашивание в такие дни может дать неожиданные и, как правило, нежелательные оттенки. Спрогнозировать результат невозможно из-за общей хаотичности энергии.

. Этот знак зодиака считается астрологами самым непредсказуемым. Окрашивание в такие дни может дать неожиданные и, как правило, нежелательные оттенки. Спрогнозировать результат невозможно из-за общей хаотичности энергии. Луна в Рыбах . В этот период энергетические каналы крайне восприимчивы к любым изменениям. Выбор нового цвета волос и смена стиля могут заблокировать интуитивную связь и создать внутренний дискомфорт.

. В этот период энергетические каналы крайне восприимчивы к любым изменениям. Выбор нового цвета волос и смена стиля могут заблокировать интуитивную связь и создать внутренний дискомфорт. Луна в Овне. Покраска волос негативно скажется на их состоянии. Будет очень легко повредить структуру, что в дальнейшем приведет к ломкости и секущимся концам. Возможны и другие проблемы со здоровьем в ближайшие дни после процедуры – снижение иммунитета, недомогание, потеря сил, апатия.

Планируя окрашивание, нужно учитывать и другие неблагоприятные дни месяца – полнолуние и новолуние. Окрашивание может нанести сильный вред волосам.





Подведем итог

Астрологи убежден: планируя покраску волос в мае 2025 года по лунному календарю можно добиться впечатляющих результатов. Выбор правильной даты позволит улучшить внешний вид, укрепить структуру и даже запустить важные процессы в организме.