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Среда 7 августа

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Пакости ретроградного Меркурия: эти знаки зодиака рискуют разрушить отношения в ближайшее время

Пакости ретроградного Меркурия: эти знаки зодиака рискуют разрушить отношения в ближайшее время

Ретроградный Меркурий будет влиять на разные сферы жизни в период с 5 по 28 августа.

Ретроградный Меркурий снова готовит нам сюрпризы. В период с 5 по 28 августа 2024 года планета коммуникаций и технологий, находясь в ретроградном движении, будет влиять на наши отношения. Астрологи предупреждают: некоторые знаки зодиака особенно уязвимы к его капризам. Вот кто должен быть на чеку, чтобы не разрушить то, что строилось годами.

Рак

Фото: freepik.com

Ракам ретроградный Меркурий обещает массу недоразумений и разногласий. Вы можете почувствовать, что партнер вас не слушает или не понимает. Часто это будет происходить из-за банального несовпадения мнений и неверно переданных сообщений. Чтобы избежать ссор и конфликтов, старайтесь быть максимально честными и открытыми. Занимайтесь общими делами, чтобы укрепить связь. Если чувствуете напряжение, сделайте шаг назад и попробуйте обсудить ситуацию позже, когда эмоции утихнут.

Близнецы

Для Близнецов ретроградный Меркурий может стать настоящим испытанием. Ваши природные коммуникативные навыки могут дать сбой, и это приведет к неловким ситуациям. Возможны несоответствия и даже ложные обвинения, что может серьезно пошатнуть доверие в отношениях. Чтобы избежать ненужных проблем, важно тщательно выбирать слова и не торопиться с выводами. Будьте терпеливы и слушайте своего партнера, не позволяя мелким конфликтам перерасти в большие проблемы.

Скорпион

Скорпионы, вас ждут испытания на прочность. Ваши эмоции могут зашкаливать, а ревность и подозрения могут вспыхнуть с новой силой. Это может привести к конфронтации и даже временной разлуке. Постарайтесь контролировать свои эмоции и избегать поспешных решений. Лучше потратьте время на самоанализ и обдумайте, что именно вызывает у вас такие сильные чувства. Иногда лучше просто поговорить с партнером откровенно, чтобы развеять все сомнения.

Козерог

Фото: freepik.com

Козероги, будьте осторожны! В этот период вы можете стать излишне критичными к своему партнеру. Ваше стремление к идеалу может вызвать недовольство и привести к серьезным разногласиям. Важно помнить, что никто не совершенен. Постарайтесь больше ценить то, что у вас есть, и не фокусироваться на недостатках. Ищите компромиссы и не забывайте о взаимном уважении. Не давайте ретроградному Меркурию разрушить то, что вы так долго строили.

Общий совет

Ретроградный Меркурий – это время испытаний, но также и возможность для роста. Не бойтесь говорить о своих чувствах и старайтесь понимать друг друга. Вместе вы сможете преодолеть любые трудности и стать еще ближе.

8 августа 2024, 01:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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