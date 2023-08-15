Благоприятные дни для свадьбы в феврале 2023 года

Астрологи уверяют, что Луна может оказать сильное влияние на брак. Конечно же, это не единственное условие гармоничного союза, а многое в отношениях зависит от действий и чувств самих супругов. Но брак может стать крепче, если выбирать для церемонии подходящее время. Предлагаем узнать, какие дни будут благоприятными для свадьбы в феврале 2023 года.

Благоприятные дни для свадьбы по лунным суткам

Лунное влияние на жизнь человека отмечается и астрологами, и учеными. Но если вторые оперируют исключительно наблюдаемыми процессами, то первые значительно расширяют сферу воздействия лунной энергетики. По мнению астрологов, влияние Луны распространяется и на семейную сферу, на то, каким будет брак. По этой причине важно выбирать для свадебной церемонии наиболее подходящее время.

Самыми благоприятными лунными днями для свадьбы в феврале 2023 года станут:

2 февраля (12 лунные сутки) . Неплохой день для бракосочетания и венчания. Семейная жизнь окажется спокойной и счастливой, подарит массу приятных моментов. Идеальное время для заключения союза духовных личностей.

. Неплохой день для бракосочетания и венчания. Семейная жизнь окажется спокойной и счастливой, подарит массу приятных моментов. Идеальное время для заключения союза духовных личностей. 3 февраля (13) . Удачный день для свадьбы людей, занимающихся научной деятельностью. В совместной жизни их ждет гармония и стабильность. А вот заводить новые отношения в эту дату нежелательно.

. Удачный день для свадьбы людей, занимающихся научной деятельностью. В совместной жизни их ждет гармония и стабильность. А вот заводить новые отношения в эту дату нежелательно. 4 февраля (14) . Неоднозначный день. Астрологи рекомендуют проводить свадьбу опытным людям, имеющим за плечами опыт длительных отношений и умеющих решать семейные проблемы. Подходит для сильных личностей, способных преодолевать трудности. В противном случае в жизни будут преобладать апатия и депрессия.

. Неоднозначный день. Астрологи рекомендуют проводить свадьбу опытным людям, имеющим за плечами опыт длительных отношений и умеющих решать семейные проблемы. Подходит для сильных личностей, способных преодолевать трудности. В противном случае в жизни будут преобладать апатия и депрессия. 7 февраля (17) . Бракосочетание в этот день перерастет в семейную жизнь, полную романтики и эмоций. Отношения супругов будут крепкими и долговечными. Партнеры окажутся надежными и верными друг другу.

. Бракосочетание в этот день перерастет в семейную жизнь, полную романтики и эмоций. Отношения супругов будут крепкими и долговечными. Партнеры окажутся надежными и верными друг другу. 11 и 26 февраля (21, 7) . Идеальный день для союза творческих личностей. Супруги будут вдохновлять свою вторую половинку, делать совместный жизненный пусть ярким и красочным.

. Идеальный день для союза творческих личностей. Супруги будут вдохновлять свою вторую половинку, делать совместный жизненный пусть ярким и красочным. 12 февраля (22) . Хорошая дата для тех, кто планирует масштабную и дорогую свадьбу. Чем ярче и интереснее будет торжество, тем стабильнее окажется последующая семейная жизнь. Для скромного бракосочетания очень неблагоприятное время, так как в дальнейшем будут постоянно преследовать финансовые проблемы.

. Хорошая дата для тех, кто планирует масштабную и дорогую свадьбу. Чем ярче и интереснее будет торжество, тем стабильнее окажется последующая семейная жизнь. Для скромного бракосочетания очень неблагоприятное время, так как в дальнейшем будут постоянно преследовать финансовые проблемы. 14 февраля (24) . Парам, которые хотят завести много детей, стоит обратить внимание на эту дату. Луна подарит будущим родителям море энергии для реализации своих семейных планов.

. Парам, которые хотят завести много детей, стоит обратить внимание на эту дату. Луна подарит будущим родителям море энергии для реализации своих семейных планов. 17 февраля (27) . Удачное время для зрелых пар, ценящих домашнее спокойствие, тишину и уют. Молодым людям, предпочитающим развлечения и шумные компании, стоит выбрать для свадьбы другую дату.

. Удачное время для зрелых пар, ценящих домашнее спокойствие, тишину и уют. Молодым людям, предпочитающим развлечения и шумные компании, стоит выбрать для свадьбы другую дату. 21 февраля (1, 2) . Свадьба в этот день сделает брак сбалансированным, благополучным и гармоничным. В жизни будет достаточно романтики и приятных ситуаций. Семейные отношения базируются на взаимопонимании, поддержке и любви.

. Свадьба в этот день сделает брак сбалансированным, благополучным и гармоничным. В жизни будет достаточно романтики и приятных ситуаций. Семейные отношения базируются на взаимопонимании, поддержке и любви. 22 февраля (3) . Активным и жизнерадостным людям, любящим веселье и яркие эмоции, стоит обратить внимание на эту дату. Брак окажется нескучным, произойдет немало запоминающихся событий. Спокойным личностям эта дата совершенно не подходит.

. Активным и жизнерадостным людям, любящим веселье и яркие эмоции, стоит обратить внимание на эту дату. Брак окажется нескучным, произойдет немало запоминающихся событий. Спокойным личностям эта дата совершенно не подходит. 25 февраля (6). Брак будет наполнен мудростью, спокойствием, тишиной. Отношения супругов будут стабильными, хотя будет ощущаться недостаток романтических моментов. Активным и эмоциональным людям стоит планировать церемонию на другое время.

Чтобы брак был крепким и целостным, нельзя проводить свадьбу в неблагоприятные дни: 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23 и 28 февраля. Звезды сулят множество проблем на жизненном пути молодоженов. Хоть трудности и могут скрепить семью, но с высокой вероятностью это приведет к обратному результату. Не стоит лишний раз испытывать судьбу.

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Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны

Помимо влияния в конкретные сутки, воздействие меняется в зависимости от фазы лунного цикла. Составляя прогнозы, астрологи учитывают все факторы, которые могут отразиться на семейной жизни молодоженов.

Чтобы правильно распланировать свадебное торжество, следует знать, как транзит спутника Земли отразится на дальнейшей семейной жизни. В феврале 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-4, 21-28 февраля) . Наиболее благоприятный период лунного календаря, чтобы сыграть свадьбу. Растущая энергетика Луны зарядит молодую семью, сделает отношения более крепкими и надежными. Супруги всегда могут рассчитывать на поддержку своей второй половинки в трудную минуту.

. Наиболее благоприятный период лунного календаря, чтобы сыграть свадьбу. Растущая энергетика Луны зарядит молодую семью, сделает отношения более крепкими и надежными. Супруги всегда могут рассчитывать на поддержку своей второй половинки в трудную минуту. Убывающая (6-19 февраля) . Семьи, сформированные в данной фазе, будут менее успешными. На совместном жизненном пути молодоженов ожидает множество испытаний и неприятных моментов. Неопытные пары с большой вероятностью не смогут преодолеть этот путь вместе. Если же супруги смогут справиться с неприятностями, то это сильно укрепит их союз.

. Семьи, сформированные в данной фазе, будут менее успешными. На совместном жизненном пути молодоженов ожидает множество испытаний и неприятных моментов. Неопытные пары с большой вероятностью не смогут преодолеть этот путь вместе. Если же супруги смогут справиться с неприятностями, то это сильно укрепит их союз. Полнолуние (5 февраля) . В части энергетики эта дата считается наиболее благоприятной. Этой отразится и на церемонии, и на последующей жизни семейной пары. В отношениях будет преобладать любовь и доверие. Однако супруги могут оказаться излишне вспыльчивыми. Они способны на романтические, но часто необдуманные поступки.

. В части энергетики эта дата считается наиболее благоприятной. Этой отразится и на церемонии, и на последующей жизни семейной пары. В отношениях будет преобладать любовь и доверие. Однако супруги могут оказаться излишне вспыльчивыми. Они способны на романтические, но часто необдуманные поступки. Новолуние (20 февраля). Из-за слабой энергетики этот день считается не самым удачным для свадьбы. Брак окажется некрепким, семейная жизнь полна скандалов и разочарований. Молодоженам будет сложно ужиться друг с другом.

Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака

Следующим фактором, определяющим судьбу брака в момент свадьбы, является знак зодиака, в котором находится Луна. Планируя церемонию, необходимо учитывать положение спутника Земли. Это поможет создать крепкий и гармоничный союз.

В зависимости от зодиакального созвездия, влияние Луны будет следующим:

Овен (22, 23 февраля). Неблагоприятный день для свадьбы. Супруги будут соперничать за лидерство в отношения. Это обернется большими скандалами. Телец (24, 25, 26). Очень удачное время для церемонии. Молодожены дополнят друг друга, смогут решать жизненные проблемы вместе. Близнецы (1, 27, 28). Хорошие даты для активных и целеустремленных личностей. В браке они будут ценить общие интересы и не станут мешать увлечениям своих вторых половинок. Рак (2, 3). Неплохие даты для тех, кто ценит преданность и поддержку. Совместная жизнь окажется интересной и насыщенной приятными моментами. Лев (4, 5, 6). Хорошее время для людей, предпочитающих домашний уют и комфорт. Семейная жизнь будет страстной, но излишняя эмоциональность может утомлять спокойных личностей. Дева (7, 8). Неудачное время для церемонии, но хорошее для анализа отношений. Супруги смогут критически оценить будущую семейную жизнь. Весы (9, 10, 11). Проводить свадьбу в этом знаке зодиака категорически не рекомендуется. Лучше посвятить время планированию торжества. Скорпион (12, 13). Неблагоприятные дни. Супруги будут регулярно выяснять отношения. Ревность и недоверие будут преобладать в семейной жизни. Стрелец (14, 15). Если рядом находится человек, которому можно доверять, то можно смело отправляться в ЗАГС. За годы совместной жизни молодожены станут настоящими друзьями и надежной поддержкой в любых ситуациях. Козерог (16, 17). На эти даты свадьбу лучше не планировать. Соперничество друг с другом сделает семейную жизнь невыносимой. Водолей (18, 19). Хорошее время для брака для людей, которые любят шумные компании и большое количество гостей в доме. Рыбы (20, 21). Удачные дни для людей, которые ценят романтику, близость и нежность. Они будут понимать друг друга без лишних слов.

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Лунный календарь свадеб на февраль 2022 года

Определить наиболее благоприятный день для свадьбы в феврале 2023 года удастся, если учитывать все факторы одновременно. В таблице ниже показано, когда лучше всего проводить церемонию, а на какие даты не стоит ничего планировать.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Каким будет день для свадьбы 1 Близнецы Рост Благоприятный 2 Рак 3 4 Лев 5 Полнолуние 6 Убыль Нейтральный 7 Дева Неблагоприятный 8 9 Весы 10 11 12 Скорпион 13 14 Стрелец Благоприятный 15 Нейтральный 16 Козерог Неблагоприятный 17 18 Водолей Нейтральный 19 20 Рыбы Новолуние Неблагоприятный 21 Рост Благоприятный 22 Овен 23 Неблагоприятный 24 Телец Благоприятный 25 26 27 Близнецы 28

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Подведем итог

Лунный календарь показывает, какие дни будут благоприятными для свадьбы в феврале 2023 года. Эта информация поможет выбрать подходящую дату для церемонии и сделать брак крепким, надежным и долговечным.