Как перестать жить так, как не нравится

У меня есть любимый анекдот. Психологи проводят эксперимент: комната, стоит стул, в стуле торчит гвоздь. По очереди запускают туда людей и смотрят, что они будут делать. Первый заходит, видит стул с гвоздем и сразу же начинает возмущаться, власть ругать. Заходит второй, видит гвоздь, выдергивает его и себе в карман прячет. Заходит третий, садится, чувствует — что-то не то. Поерзал, присел поудобнее и думает: «А может, так и надо?»

80% населения именно так и живут. Люди понимают, что ситуация дискомфортна или даже ухудшается, но не предпринимают никаких усилий. Абсолютно ничего не делают для того, чтобы перестать жить так, как им не нравится.

Больше всего наше бессознательное хочет двух вещей — безопасности и кайфа. Любые изменения для него очень нежелательны, потому что заведомо небезопасны. Бессознательное рассуждает: если во внешнем мире что-то меняется, то нужно как-то к этому приспосабливаться, иначе есть риск погибнуть.

Неудивительно, что большинство людей просто саботируют изменения любыми возможными для них способами.

Инфантильный человек будет цепляться за привычную прошлую жизнь, пока не станет совсем плохо. Личностно зрелый человек задает себе вопросы: «Что мне не нравится? Как мне нужно измениться?» — и предпринимает действия, чтобы ему стало хорошо.

Меняться естественно

Каждый день мы стоим перед выбором: либо оставить все как есть, либо сделать прорыв к своему новому уровню. Это как со старой сумкой. Можно закрасить потертости и убедить себя, что она еще вполне нормально выглядит. А можно просто купить новую.

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Внешний мир меняется, люди меняются, бизнес меняется. Попытки зацементировать живую природу приводят только к загниванию. Человек функционирует по тем же законам, что и вся живая природа.

Когда он набирает весомый объем новой информации, новых действий, новых представлений о себе, он меняет свою среду. Есть только один выбор — либо добровольно разрушить старое и построить новое, либо пойти на поводу у страхов своего подсознания.

Например, человек ходит в офис на работу, получая за это небольшую сумму денег. На самом деле он хотел бы заниматься фрилансом и больше времени посвящать детям. Но уволиться с работы страшно. Увы, 80% населения в этом случае продолжат ходить на работу. Оставшиеся 20%, менее инфантильные люди, найдут способ работать дома. И может быть, даже обнаружат, что так и денег больше получается, и с семьей лучше стало. У них будет качественно другая жизнь.

Но для того, чтобы решиться, нужно было осознать, насколько ему дискомфортно в офисе и как сильно хочется вырваться из этой рутины. Придется по кирпичикам разобрать свою прежнюю жизнь и собрать ее заново, но уже по-другому. И тут нет вариантов притерпеться, привыкнуть. Треснувшую чашку склеивать скотчем — не самая разумная идея. Если чашка разбилась, лучше ее выбросить, а взамен купить новую чашку.

Когда хочется большего

Если вы намерены действительно быстро развиваться и прокачивать свою личную силу, вам придется не только принимать вызовы судьбы, но и создавать их себе самим.

Например, поехать в страну, не зная язык, но общаться не с русской диаспорой, а только с местными. Или задать себе жесткие временные рамки и создать условия, когда нельзя не сделать. Качество исполнения при дедлайне может пострадать, зато личностная прокачка будет феноменальная.

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А мы жалеем себя и тем самым лишаем себя возможностей. Инфантильная мечта идиотов получить наследство, лечь на диван и ничего не делать — это прямой путь к деградации, ощущению бессмысленности жизни и суициду.

Направлений всего два: вперед и назад

Посмотрите на миллиардеров, владельцев крупнейших компаний. Они своих потомков уже до седьмого колена обеспечили. Но ни один из них не ложится на диван. Как думаете - почему?

На диване они будут глубоко несчастны.

А теперь посмотрите на наших пожилых соотечественников. С работой покончили, на пенсию вышли и просто на глазах разрушаются и умирают. Конечно, не все. Есть профессора, которые и в 90 лет занимаются наукой. Есть бабушки, у которых 5 внуков, и они их всех нянчат. Эти люди остаются бодрыми, и молодые позавидуют их энергии и здоровью.

Человек как вид не создан, чтобы лежать на диване и ничего не делать. В нем есть большие ресурсы, которые позволяют на внушительной скорости двигаться вперед, развиваться и получать новые впечатления.

Лучше всего сущность человеческая проявлена в детях. Они постоянно проверяют себя на прочность, на возможности, на предел силы. Лезут туда, где страшно, делают то, чего всегда боялись. Эти качества очень важно в себе культивировать. Не дать им потеряться под всеми этими социальными стереотипами на тему хороших мальчиков и милых девочек.

Прожигающие свою жизнь мажоры, как правило, несчастны и склонны к депрессиям, суицидам, к саморазрушению наркотиками именно потому, что им все дается на блюдечке… Им недоступны трудности как фактор роста.

Проходя через стрессы и кризисы, через слом старой жизни и построение новой, человек прокачивает себя. Стать сильнее можно, только преодолевая трудности в реальной жизни.

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Многодетная мать-одиночка, занимающаяся и детьми, и работой, и общественной деятельностью, намного сильнее и счастливее, чем лежащее на диване инфантильное существо, которому папа и мама дают деньги, лишь бы оно не плакало.

Разумный подход

Жить нужно в состоянии Потока. Когда дело кажется нам слишком простым, нам скучно. Слишком сложным — опускаются руки. Поэтому лучшие задачи для роста должны быть достаточно трудными, но исполнимыми. Мозг воспринимает их как адекватную деятельность, в рамках наших ценностей, с подходящим нам напряжением сил. И дарит нам состояние потока, состояние кайфа, наслаждения и удовольствия.

У верующих людей есть это понимание: «Кого Бог любит, тому посылает испытания».

Ведь на самом деле испытание не является наказанием. Испытание является подарком.

Избавляйтесь от жалости к себе — это непродуктивное чувство и расходование своей энергии впустую. Учитесь воспринимать любую трудность как подарок. Как битву за силу.

Иногда трудности надо создавать себе самостоятельно. Взять и уехать в незнакомую страну. Найти новую работу. Или бросить работу и создать бизнес. Или развестись с нелюбимым мужем.

Это решение женщинам дается труднее всего. Но важно помнить, что всегда есть этот выбор: проживать годы в вялотекущей депрессии или разрушить старую реальность, которая вам уже не подходит, а затем заново выстроить новую.

Начните прямо сейчас

Задание:

1. Подумайте, в какой из сфер вашей жизни наметился дисбаланс: мысли новые, а жизнь старая, и вы друг другу уже не подходите.

2. Ясно представьте себе результат, к которому вы хотите прийти.

3. Ответьте себе на вопрос, почему вы до сих пор еще не там, что же вас не пускает.

4. Создайте пошаговый план действий, который поможет достигнуть своих целей.