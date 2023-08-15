Гороскоп для женщины-Тельца на сентябрь 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 года сулит женщинам-Тельцам очень благоприятный месяц. В любых начинаниях представительницам данного знака будет сопутствовать удача. Главное, воспользоваться благоприятными возможностями.

Основные события для Тельцов в сентябре

По утверждениям астрологов, начало осени Солнце проведет в 5-м доме гороскопа. Это один из самых сильных секторов для Тельцов. Под влиянием небесного светила представительницам данного созвездия захочется проявить свою творческую натуру, выплеснуть те эмоции, которые они скрывали за маской серьезности.

Астрологи предупреждают, что Тельцам придется выбирать между своей привычной безопасной жизнью и необходимостью самореализации в обществе. Решившись на второй вариант, дамы получат массу возможностей для достижения поставленных целей, но это потребует больших усилий.

Точный прогноз по декадам от известных астрологов указывает на то, что ждет женщину-Тельца в сентябре 2022 года:

Первая декада (1-10 сентября) . Этот период обещает дамам множество встреч и знакомств. В основном, Тельцы будут налаживать деловые контакты в рамках командировки или расширения бизнеса. Но астрологи не исключают и романтические встречи. Также этот период будет удачным для сдачи экзаменов и оформления документов.

. Этот период обещает дамам множество встреч и знакомств. В основном, Тельцы будут налаживать деловые контакты в рамках командировки или расширения бизнеса. Но астрологи не исключают и романтические встречи. Также этот период будет удачным для сдачи экзаменов и оформления документов. Вторая декада (11-20 сентября) . В середине месяца у представительниц земного знака проявятся лидерские качества. Дамы могут перехватить инициативу в домашних делах, возглавить проект на рабочем месте или вовсе организовать свой бизнес и стать полноправным руководителем.

. В середине месяца у представительниц земного знака проявятся лидерские качества. Дамы могут перехватить инициативу в домашних делах, возглавить проект на рабочем месте или вовсе организовать свой бизнес и стать полноправным руководителем. Третья декада (21-30 сентября). Опасный этап месяца. Согласно астрологическому прогнозу, Тельцы столкнутся с обманом. Представительницы данного созвездия могут потерять деньги, ввязавшись в аферу. Эксперты рекомендуют не рисковать понапрасну, сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

Чтобы достичь успеха в делах и переговорах, следует назначать их на наиболее подходящее для этого время. Согласно прогнозам, благоприятные дни будут 5, 11, 14 и 18 сентября. Звезды сигнализируют об удаче в такие моменты, но неоправданного риска лучше избегать.

Особое внимание необходимо в неблагоприятные дни: 22, 25 и 28 сентября. Астрологи предупреждают о высокой опасности потерять деньги. Также это время не подходит для плановых операций и покупки дорогостоящих предметов.

Любовный гороскоп

Одиноким девушкам в этом месяце скучать не придется. Они будут окружены вниманием противоположного пола. Не отказывайтесь от свиданий. Можно приятно провести время, даже если найти свою вторую половинку не удастся. Астрологи советуют не строить далекоидущие планы на отношения, чтобы потом не разочароваться в результате. Просто наслаждайтесь теми ощущениями, которые сейчас есть.

А вот замужних дам романтическая атмосфера может сбить с толку. Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года предупреждает, что семейные женщины-Тельцы, оказавшись под мощным влиянием Венеры, могут совершить необдуманные поступки и закрутить роман на стороне. Такой поступок может разрушить даже крепкую семью. Астрологи советуют контролировать себя и свои действия.

Календарь здоровья

Весь месяц Марс проведет во 2-м доме гороскопа. Представительницы земного знака будут тратить энергию на заработок денег и улучшение условий жизни. Качественное повышение этого уровня отразится и на состоянии здоровья, и на эмоциональном состоянии. Положительные изменения в жизни всегда повышают настроение. Однако не стоит забывать о полноценном отдыхе, чтобы восстановить силы.

Влияние Солнца и Венеры может провоцировать не только романтические влечения, но и гастрономические. Представительницам знака Телец стоит избегать мучных продуктов, фастфуда, напитков с большим содержанием сахара, отказаться от алкоголя и курения. Пользы для организма они точно не принесут, а вот на фигуре отразятся и не в лучшую сторону.

Финансовый прогноз

Астрологи утверждают, что в начале сентября у женщин-Тельцов поменяется отношение к карьере. Они будут больше времени уделять семье или начнут устраивать личную жизнь. Но забрасывать свои служебные обязанности нельзя. Руководитель не станет входить в положение, и это может негативно сказаться как на заработке, так и на условиях труда. Представительницы земного знака получат возможность монетизировать свое хобби. Любимое дело поможет поправить семейный бюджет.

Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года советует женщинам-Тельцам с осторожностью подходить ко всем операциям с деньгами. Риск в этом месяце противопоказан, вероятность потери финансов очень велика. По возможности стоит отложить крупные покупки до более благоприятного периода.

Гороскоп от известных астрологов

Топовые астрологи уже подготовили свои прогнозы на начало осени. Предлагаем узнать, что ждет женщин-Тельцов в сентябре 2022 года.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы сулит много трудностей представительницам земного знака. Дамам предстоит часто выбирать между общественными обязанностями и личной жизнью. Этот выбор будет сложным, но необходимым.

Самым тяжелым периодом станет конец месяца. По мнению астролога, последняя декада – это период обмана. При этом неизвестно, с какой стороны ожидать опасность. Она может подстерегать и в финансовой сфере, и при работе с коллегами, и даже в личной жизни.

Тамара Глоба

О проблемах предупреждает и прогноз от Тамары Глобы. Неприятности окажутся мелкими. Сообразительные представительницы знака Телец смогут использовать их в свою пользу или получат ценный опыт на попытках решить проблемы.

Астролог считает, что к концу месяца ситуация стабилизируется. Терпение, настойчивость и целеустремленность Тельцов будут вознаграждены благополучием, достатком и семейным спокойствием.

Василиса Володина

Гороскоп от Василисы Володиной утверждает, что в первой половине месяца не произойдет каких-либо значимых событий. Все опасности будут распознаны заранее благодаря интуиции и высокой наблюдательности представительниц данного знака.

Положение начнет ухудшаться, начиная со второй декады. Василиса Володина предупреждает о нарастании конфликтов и ссор. Тельцам придется отстаивать свою точку зрения, доказывать себе и окружающим правоту.

Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2022 года обещает женщинам-Тельцам благоприятный период, но не лишенный трудностей. Рекомендации астрологов помогут подготовиться к самым важным событиям и избежать серьезных проблем.