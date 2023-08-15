Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 года предсказывает женщинам-Девам месяц активной деятельности в любых сферах и знакомствах. Представительницам данного знака зодиака нельзя отстраняться от окружающего мира. Наоборот, им следует активно проявлять свои таланты и общаться с новыми людьми.

Основные события для Дев в сентябре

По утверждениям астрологов, Солнце посетит первый дом гороскопа Дев. Дамы будут ощущать себя счастливыми, находясь в обществе. Что бы ни случилось на их жизненном пути, они сохранят бодрость духа и оптимизм. Чтобы выделиться среди окружающих, представительницы данного знака могут решиться на кардинальные изменения во внешности.

Сентябрь – подходящее время, чтобы взяться за что-то новое, внести изменения в привычный жизненный уклад. Женщины-Девы, которые сосредоточены на реализации себя в карьере, возьмутся за более сложные проекты или откроют свой бизнес. Действия представительниц знака некоторым покажутся эгоистичными. Они с готовностью возьмут то, что принадлежит им по праву.

Точный прогноз по декадам месяца расскажет подробно, что ждет женщину-Деву в сентябре 2022 года:

Первая декада (1-10 сентября) . Астрологи утверждают, что начало месяца будет подходящим для любых новшеств. Можно смело браться за новые проекты, изучать иностранные языки, постигать тонкости других культур или осваивать полезные навыки. Любые начинания дадутся легко, а знания будут быстро усваиваться.

. Астрологи утверждают, что начало месяца будет подходящим для любых новшеств. Можно смело браться за новые проекты, изучать иностранные языки, постигать тонкости других культур или осваивать полезные навыки. Любые начинания дадутся легко, а знания будут быстро усваиваться. Вторая декада (11-20 сентября) . В середине месяца ожидается период ссор и конфликтов. Недопонимания с коллегами, родственниками и близкими людьми будут возникать на ровном месте. Не пытайтесь донести истину в уже разгоревшемся споре, лучше попробовать сделать это позже и иными способами.

. В середине месяца ожидается период ссор и конфликтов. Недопонимания с коллегами, родственниками и близкими людьми будут возникать на ровном месте. Не пытайтесь донести истину в уже разгоревшемся споре, лучше попробовать сделать это позже и иными способами. Третья декада (21-30 сентября). Конец месяца – тот период, когда можно идти на риск. Девы могут испытать свою удачу в лотерее или заняться экстремальными видами спорта. Скопившейся физической и эмоциональной энергии требуется выход, и последняя декада сентября – самое лучшее время для выплеска лишнего.

Чтобы получить максимальный результат от своих действий, необходимо планировать самые важные задачи на благоприятные дни: 3, 7, 16 и 19 сентября. По прогнозам известных астрологов, в такие моменты любые начинания окажутся успешными. Но нельзя идти на неоправданный риск, особенно если он связан со здоровьем или деньгами. Всегда есть вероятность того, что переменчивая удача повернется спиной.

Осторожность не помешает в неблагоприятные дни: 4, 13 и 23 сентября. В такие моменты организм Дев будет ослаблен, и они не смогут вовремя заметить проблему. На неблагоприятные дни нельзя назначать важные дела. Ограничьтесь рутинными задачами и отдыхом.

Любовный гороскоп

Замужним дамам предстоит взять инициативу в свои руки. В определенных моментах Девам нужно проявить настойчивость, а в иных – пойти на уступки супругу, чтобы он воспылал страстью. Обостренная интуиция представительниц земного знака поможет выбрать правильный подход, чтобы возродить угасающие чувства и укрепить семью. Следует доверять собственному чутью.

Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года обещает одиноким женщинам-Девам судьбоносную встречу. И это не удивительно, ведь весь месяц девушки будут на позитиве, чем заинтересуют представителей противоположного пола к своей персоне. С большой долей вероятности свободным Девам удастся закрутить роман, который быстро перерастет во что-то серьезное.

Календарь здоровья

В сентябре 2022 года представительницы знака Дева будут полны сил и энергии. Но надеяться лишь на благосклонность звезд не стоит. Нельзя игнорировать сигналы организма. Регулярные прогулки на свежем воздухе, правильный рацион питания, нормальный режим сна – все это поможет держать организм в тонусе. А умеренные физические нагрузки помогут привести форму к желаемому виду.

При работе с горячими, острыми и тяжелыми предметами нужно соблюдать предельную осторожность. Астрологи утверждают, что в сентябре сохраняется большая вероятность пораниться или обжечься.

Финансовый прогноз

Согласно гороскопам от известных астрологов, в начале осени дамы будут невероятно активными, начнут проявлять инициативу в неожиданных ситуациях. Это положительно отразится на их карьере. Активным представительницам знака Дева в ближайшем будущем удастся продвинуться по службе и занять более престижную должность. Тем, кто решился сменить место работы, не стоит затягивать с реализацией своей идеи. Первый месяц осени – самое удачное время для перемен, в том числе и трудовых.

Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года предупреждает женщин-Дев о необходимости экономии. Если траты будут разумными, то семейный капитал не пострадает. Стоит избегать спонтанных покупок, есть риск потерять деньги на некачественные или просроченные вещи и продукты. Дополнительных финансов в сентябре не предвидится, невзирая на активную и продуктивную деятельность.

Гороскоп от известных астрологов

Лучшие отечественные эксперты астрологии уже составили свои прогнозы для Дев. Предлагаем узнать, о каких жизненных сюрпризах сообщают звезды.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы рекомендует дамам прислушиваться к своему внутреннему чутью, а не постороннему мнению. Именно Девам звезды укажут правильный путь и подскажут выход из самых сложных ситуаций.

Астролог предостерегает от неоправданного риска. По его мнению, удача будет не самым лучшим спутником в сентябре. Совершать крупные покупки раньше третьей декады также не рекомендуется. В идеальном варианте будет перенести их, когда финансовые энергетические потоки стабилизируются.

Тамара Глоба

Гороскоп от Тамары Глобы также сулит Девам неблагоприятное финансовое положение. Астролог советует не отчаиваться. Этот период пройдет довольно быстро. На время стоит сосредоточиться на своей семье, близких и родственниках. В сентябре им потребуются помощь и внимание.

Ближе к третьей декаде ситуация с деньгами начнет меняться в лучшую сторону. Однако Тамара Глоба рекомендует переждать сложный период до конца месяца, избегая наиболее крупных трат.

Василиса Володина

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Василиса Володина считает сентябрь одним из самых сложных месяцев для женщин-Дев. Опасности и неудачи будут преследовать во всех сферах: и в трудовой деятельности, и в личной жизни. Несправедливое отношение руководства, конфликты с коллегами, завалы с рабочими задачами – это то, о чем предупреждает гороскоп от Василисы Володиной.

Астролог советует не идти на крайние меры и не вступать в перепалки с начальством. Ничего хорошего из подобной затеи точно не выйдет. Выполнение своих обязанностей, использование проверенных схем и сохранение эмоционального баланса помогут стойко пережить сложный период.

Подведем итог

Согласно гороскопу на сентябрь 2022 года, начало осени для женщин-Дев будет очень насыщенным. Астрологи предупреждают и о крупных возможностях, и о проблемах, но их советы помогут получить максимальный результат от своих действий.